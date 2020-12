هواوی ماه گذشته به دلیل فشارهای تحریم آمریکا، برند آنر را فروخت و به نظر می‌رسد این برند تازه استقلال یافته اهداف بلندپروازانه‌ای برای سال ۲۰۲۱ دارد. سایت Nikkei Asia Review به نقل از چند منبع آگاه گزارش داده که آنر برای سال ۲۰۲۱ می‌خواهد حدود ۱۰۰ میلیون گوشی راهی بازار کند. این یعنی مدیران این شرکت قصد دارند رشد ۴۰ درصدی برای آمار فروش گوشی‌ها را عملی کنند.

در این میان اگر آنر بتواند چنین هدفی را عملی کند، در سال ۲۰۲۱ تعداد گوشی‌های آنر موجود در بازار از تعداد گوشی‌های هواوی بیشتر خواهد بود. طبق گزارش‌های منتشر شده، هواوی طی سال آینده فقط حدود ۶۰ میلیون گوشی عرضه خواهد کرد.

یکی از موانع احتمالی پیش روی آنر، تاییدیه دولت آمریکا برای تامین‌کنندگان است. البته به نظر می‌رسد تا انتهای ماه جاری میلادی آنر‌ مجوزهای لازم را از دولت آمریکا دریافت می‌کند. مدتی قبل هم کوالکام اعلام کرد مشغول مذاکره با آنر‌ برای تامین تراشه‌های گوشی‌های آنر‌ است. در این میان احتمالا مدیاتک هم بخشی از تراشه‌های آنر‌ را تامین خواهد کرد.

به نظر شما آیا گوشی‌های آنر‌ در سال ۲۰۲۱ می‌توانند توجه زیادی را جلب کنند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

عواقب جدایی از هواوی؛ چه آینده‌ای در انتظار آنر است؟

منبع: Android Authority

