به‌نظر می‌رسد که شرکت اپل به‌طور جدی در حال توسعه‌ی خودرو خود است. به‌تازگی رویترز اعلام کرده است که اپل قصد دارد از یک خودرو در سال ۲۰۲۴ رونمایی کند. رویترز همچنین ادعا می‌کند که اپل در کنار این خودرو، از یک سیستم خودران و باتری با تکنولوژی‌های جدید هم رونمایی خواهد کرد.

با وجود مطرح شدن این موضوع، هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت که اپل قصد دارد از تمامی این تکنولوژی‌های جدید در اولین خودرو خودش استفاده کند. با وجود اینکه در گذشته گزارش‌هایی مبنی بر متوقف شدن برنامه‌های اپل برای توسعه‌ی خودرو مطرح شده بود، اما با مطرح شدن این گزارش توسط رویترز، می‌توانیم بگوییم که این غول دنیای تکنولوژی قصد تولید یک خودرو را دارد.

در سال ۲۰۱۵ بود که شایعه‌هایی در رابطه با توسعه خودرو توسط اپل منتشر شدند. با وجود منتشر شدن این شایعه‌ها، در سال ۲۰۱۶ گزارش‌هایی مطرح شدند که نشان می‌دادند اپل با کاهش برنامه‌های خود برای این پروژه در ابتدا قصد دارد که به جای توسعه‌ی خودرو، نرم افزاری را توسعه دهد و سپس با همکاری دیگر شرکت‌های خودروسازی، خودرو خود را توسعه دهد.

همچنین در سال گذشته هم گزارش‌هایی مطرح شدند که نشان می‌دادند اپل در حدود ۲۰۰ نفر را از تیم توسعه‌‌دهنده‌ی خودرو خود کنار گذشته است. با وجود رخ دادن این اتفاق‌ها در گذشته، اکنون به نظر می‌رسد که اپل دوباره تمرکز خود را بر روی توسعه‌ی یک خودرو قرار داده است.

با وجود اینکه گزارش‌های ضد و نقیضی در رابطه با زمان رونمایی از این خودرو توسط اپل مطرح شده است، اما رویترز به‌تازگی اعلام کرده است که اپل قصد دارد از خودرو خود در سال ۲۰۲۴ رونمایی کند. البته این احتمال هم وجود دارد که شاهد رونمایی از این خودرو در سال ۲۰۲۵ یا زمان‌های بعدتر از آن به خاطره همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ و تأخیر‌های ناشی از آن، باشیم.

البته این گزارش همچنین می‌گوید که ممکن است اپل دوباره با کاهش اندازه‌ی این پروژه تلاش خود را تنها برروی ارائه تکنولوژی خودرو‌های خودران متمرکز کند. همچنین این گزارش در بخش دیگری عنوان می‌کند که اپل همچنان به دیگر شرکت‌های تکنولوژی در زمینه‌ی توسعه‌ی فناوری خودران خودش وابسته خواهد بود و برای تهیه‌ی اجزایی مانند سنسور LIDAR استفاده شده در این فناوری، به کمک این شرکت‌ها احتیاج خواهد داشت.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل قصد دارد از تکنولوژی باتری Monocell برای توسعه‌ی باتری‌های خودش استفاده کند. استفاده از این فناوری اجازه می‌دهد بدون افزایش ابعاد فیزیکی باتری، ظرفیت آن را با عدم اختصاص دادن فضای باتری به سلول‌های مجزا، افزایش داد. رویترز گزارش می‌دهد که استفاده از این باتری‌ها در خودرو علاوه‌بر افزایش برد مسافتی با یک‌بار شارژ، هزینه‌ی تولید را هم کاهش خواهد داد.

با وجود مطرح شدن این اطلاعات و شایعه‌ها اپل تاکنون در رابطه با این موضوع اظهار نظری نکرده است. اگر اپل قصد داشته باشد که یک خودرو با فناوری خودران بسازد، به طور حتم قبل از عرضه و استفاده از این خودرو در جاده‌ها، این خودرو باید بتوانند که استاندراد‌های لازم مربوط به تولید یک خودرو را کسب کند.

همان‌گونه که می‌دانید تاکنون خودرویی به‌طور کامل خودران تولید نشده است و خودرو‌هایی مانند تولیدات شرکت تسلا تنها دارای تکنولوژی‌هایی سطح بالایی برای کمک به راننده در زمان رانندگی آن هم تنها در برخی موقعیت‌ها هستند.

در اوایل این ماه هم گزارش‌های مطرح شده بود که نشان می‌داد اپل مسؤولیت کنترل پروژه‌ی توسعه‌ی خودروی خودران خود را به John Giannandrea که مسؤولیت بخش هوش مصنوعی در اپل را برعهده دارد، سپرده است.

Giannandrea در سال ۲۰۱۸ برای کار کردن بر روی توسعه‌ی سیری به اپل آمده است. او پیش‌تر در شرکت گوگل مسؤولیت قسمت‌های مربوط به هوش مصنوعی و جست‌وجو را برعهده داشته است.

همان‌گونه که در اخبار خوانده‌اید، دیروز هم گزارشی توسط Economic Daily منتشر شد که نشان می‌داد اپل قصد دارد به‌زودی و در سال آینده از خودرو خود رونمایی کند که در صورت رخ دادن این اتفاق، این کار اپل یک تصمیم بلند پروازانه است.

در سال ۲۰۱۸، تحلیل‌گر با سابقه‌ی محصولات اپل، مینگ چی کو، پیش‌بینی کرده بود که اپل قصد دارد از خودرو خود بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ رونمایی کند. در نهایت می‌توان گفت که به نظر می‌رسد اپل در سال‌های گذشته به جای تمرکز بر روی تولید یک خودرو با برند اپل، بر روی توسعه‌ی تکنولوژی لازم برای ساخت فناوری خودران تمرکز کرده است.

