شیائومی بالاخره به صورت رسمی، تاریخ رونمایی از پرچم‌دار مورد انتظار خود یعنی شیائومی Mi 11 را اعلام کرد که با توجه به آن، شش روز دیگر (۲۸ دسامبر ۲۰۲۰ – ۸ دی ۱۳۹۹) باید شاهد رونمایی از بهترین و قدرتمندترین پرچم‌دار غول چینی باشیم.

بعد از اینکه در تاریخ یک دسامبر امسال کوالکام از پردازنده‌ی پرچم‌دار و قدرتمند خود با نام اسنپدراگون ۸۸۸ (مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری) رونمایی کرد، شیائومی اعلام کرد اولین پرچم‌دار مجهز به این پردازنده را تولید خواهد کرد. سامسونگ نیز بعد از شرکت چینی، با پرچم‌داران سری گلکسی S21 این کار را انجام خواهد داد اما حدودا ۱ ماه دیرتر.

اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی Mi 11 قرار است در ابتدا در کشور چین رونمایی شود. البته در این رابطه پیش‌تر هم شنیده بودیم اما اینکه چه زمانی شاهد عرضه‌ی آن به بازار جهانی خواهیم بود مشخص نیست. علاوه بر این‌ها، به نظر می‌رسد این گوشی از قابلیت‌های بسیار زیادی بهره‌مند باشد که شیائومی در پستی در شبکه‌ی اجتماعی ویبو نیز به این موضوع اشاره کرد.

پرچم‌داران سری Mi 11 در دو مدل استاندارد و پرو راهی بازار خواهند شد و آیا اینکه مدل دیگری هم به این مجموعه اضافه می‌شود یا خیر هنوز مشخص نیست. با این حال انتظار می‌رود در مدل پرو شاهد حضور نمایشگری ۱۲۰ هرتزی با وضوح +QHD، دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و تله‌فوتوی ۱۲ مگاپیکسلی باشیم.

متاسفانه برخلاف بسیاری از گوشی‌های دیگر که معمولا در رابطه با مشخصات فنی و قابلیت‌های گوناگون آن‌ها از مدت‌ها قبل می‌شنویم، در رابطه با پرچم‌دارهای شیائومی خبرهای زیادی منتشر نشده. اما خب نکته‌ی مثبت اینجاست که تنها شش روز باید تا مطلع شدن از تمام جزئیات مربوط به آن‌ها منتظر بمانیم.

اخیرا تصاویری هم از گوشی‌های این سری منتشر شده که شما عزیزان می‌توانید در ادامه آن‌ها را مشاهده کنید. در رابطه با قیمت و تاریخ رسمی عرضه‌ی این سری به بازار هم فعلا اطلاعات زیادی در اختیار نداریم. لازم به ذکر است تاریخ رونمایی از گوشی‌های شیائومی Mi 11 رسمی بوده و قطعا در تاریخ یاد شده شاهد آن‌ها خواهیم بود.

