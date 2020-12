تیزر جدیدی از گوشی شیائومی Mi 10i 5G منتشر شد

شیائومی به‌تازگی تیزری از گوشی جدید خود که تحت عنوان شیائومی Mi 10i 5G شناخته می‌شود منتشر کرد که در آن، شاهد اشاره به تاریخ ۵ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ (۱۶ دی ۱۳۹۹) به عنوان تاریخ رونمایی از این محصول بودیم.

در ماه نوامبر امسال شیائومی از گوشی‌های سری ردمی نوت ۹ برای بازار چین رونمایی کرد. پرچم‌دار این سری از محصولات شرکت چینی ردمی نوت ۹ پرو ۵G بود ولی متاسفانه تنها در کشور چین کاربران به این گوشی دسترسی داشتند. اما حالا به نظر می‌رسد نسخه‌ی دیگری از این محصول تحت عنوان شیائومی Mi 10i 5G برای بازار هندوستان در دست تولید قرار دارد و در تاریخ ۵ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ (۱۶ دی ۱۳۹۹) نیز راهی بازار می‌شود.

شعبه‌ی هندوستان شیائومی در حساب رسمی خود در توییتر، تیزری از گوشی مورد نظر منتشر کرد و حتی در وب‌سایت خود نیز صفحه‌‌ای برای این گوشی طراحی کرده که کاربران می‌توانند در آن از مشخصات فنی و جزئیات مربوط Mi 10i 5G مطلع شوند. البته از آن جایی که این گوشی تنها از لحاظ برند با ردمی نوت ۹ پرو ۵G متفاوت است، انتظار نداریم تفاوتی با یکدیگر داشته باشند اما جهت یادآوری باید بگوییم از قابلیت‌های مهم این محصول می‌توان به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی از نوع IPS LCD، دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی و پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۵۰G اشاره کرد.

شیائومی‌ به‌زودی از گوشی Mi 10i رونمایی می‌کند

در دیگر بخش‌ها نظیر طراحی پنل جلو، پنل پشت، جنس و وزن بدنه، ابعاد، کیفیت و تعداد دوربین‌ها، ظرفیت باتری و شارژر (۴۸۲۰ میلی‌آمپر ساعت با شارژر ۳۳ واتی) و مواردی از این دست نیز تفاوتی بین این محصول با ردمی نوت ۹ پرو ۵G دیده نمی‌شود.

اینکه شیائومی Mi 10i 5G بعد از عرضه در بازار هندوستان وارد بازارهای دیگر هم خواهد شد هنوز مشخص نیست. اما امیدواریم این اتفاق رخ دهد. چرا که عملکرد خوب نسخه‌ی ۵G ردمی نوت ۹ پرو و همچنین قیمت مناسب این گوشی نشان داده Mi 10i هم یکی از بهترین‌ها در محدوده‌ی قیمتی ۳۰۰-۳۵۰ دلار خواهد بود و می‌تواند به عنوان یک میان‌رده‌ی قدرتمند، خیال کاربران را از بابت داشتن یک گوشی مجهز به اینترنت ۵G و در عین حال قدرتمند آسوده کند. با این حال هنوز حرفی از بابت عرضه‌ی جهانی آن به میان نیامده.

شما عزیزان همچنین می‌توانید تصاویر منتشر شده در تیزر اخیر شیائومی را در زیر مشاهده کنید.

تصاویر جدیدی از گوشی شیائومی ردمی K40 منتشر شد

منبع: GSMArena

The post تیزر جدیدی از گوشی شیائومی Mi 10i 5G منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala