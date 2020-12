تراشه‌های موبایل روزبه‌روز بهتر، سریع‌تر، قوی‌تر و البته بهینه‌تر می‌شوند. در سال ۲۰۲۰ تراشه‌های پرچم‌دار قدرتمندی معرفی شدند که همه‌ی آن‌ها حرف زیادی برای گفتن دارند. کوالکام در سال ۲۰۲۰ مطابق معمول محبوب‌ترین تأمین‌کننده تراشه‌های پرچم‌دار برای گوشی‌های اندرویدی بود و در این سال دو تراشه‌ی پرچم‌دار اسنپدراگون ۸۶۵ و ۸۶۵ پلاس در چندین گوشی مختلف مورد استفاده قرار گرفتند.

در این میان سامسونگ و هواوی هم مثل همیشه از تراشه‌های پرچم‌دار خود رونمایی کردند. آیا در این سال هواوی و سامسونگ موفق شده‌اند تراشه‌های بهتری نسبت به تراشه‌ی پرچم‌دار کوالکام عرضه کنند؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

اسنپدراگون ۸۶۵ و اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس

سریع‌ترین گوشی اندرویدی ۲۰۲۰ ایسوس راگ فون ۳ است. این گوشی که در اواسط ۲۰۲۰ راهی بازار شده، از تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس بهره می‌برد. در نمودار زیر می‌توانید زمان لازم برای اتمام آزمایش Speed Test G را مشاهده کنید. این آزمایش برخلاف بنچمارک‌های مرسوم، عملکرد گوشی در شرایط واقعی را شبیه‌سازی می‌کند و همچنین برای افزایش دقت، زمان موردنظر از میانگین چندین آزمایش انجام شده به دست می‌آید. همانطور که می‌توانید ببینید، گوشی ایسوس راگ فون ۳ موفق شده در عرض ۱ دقیقه و ۲۲ ثانیه تمام وظایف محول شده را انجام دهد. البته باید خاطرنشان کنیم این گوشی در بنچمارک‌های Geekbench و AnTuTu هم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته است.

۹ گوشی بعدی در این فهرست بسیار نزدیک یکدیگر هستند و در رتبه‌ی دوم و سوم به ترتیب گوشی‌های وان‌پلاس ۸ پرو و وان‌پلاس ۸T دیده می‌شود که به ترتیب رکورد ۱ دقیقه و ۲۹ ثانیه و ۱ دقیقه و ۲۹٫۴ ثانیه را ثبت کرده‌اند. در رتبه‌ی دهم هم مدل اسنپدراگون گلکسی اس ۲۰ پلاس دیده می‌شود که با ثبت زمان ۱ دقیقه و ۳۲٫۲ ثانیه توانسته در این رتبه قرار بگیرد.

روی هم رفته این نمودار به خوبی نشان می‌دهد که اسنپدراگون ۸۶۵ و ۸۶۵ پلاس در سال ۲۰۲۰ موفق شده‌اند بهترین عملکرد را برای گوشی‌های اندرویدی به ارمغان بیاورند. با توجه به اینکه گوشی‌های مبتنی بر این دو تراشه از لحاظ عملکردی تفاوت محسوسی با یکدیگر ندارند، برای خرید پرچم‌داران اندرویدی ۲۰۲۰ باید به ویژگی‌های دیگری مانند دوربین، نمایشگر، عمر باتری، طراحی و دیگر موارد توجه کنید.

اگزینوس و کایرین

در حوزه‌ی اندروید، اگزینوس و کایرین هم برندهای مهمی برای تراشه‌های موبایل به شمار می‌روند که این تراشه‌ها به ترتیب توسط سامسونگ و هواوی تولید می‌شوند. سامسونگ امسال هم مطابق معمول پرچم‌داران خود را با دو تراشه یعنی اسنپدراگون و اگزینوس عرضه کرد. این یعنی در بازار چین و آمریکای شمالی پرچم‌داران سامسونگ با تراشه‌ی پرچم‌دار اسنپدراگون عرضه شدند و در دیگر مناطق جهان، کاربران این گوشی‌ها باید به تراشه‌ی پرچم‌دار اگزینوس بسنده کنند.

در سال جاری میلادی، تراشه‌ی اگزینوس ۹۹۰ به دلیل تفاوت عملکرد با اسنپدراگون ۸۶۵ با اعتراضات زیادی روبرو شد. به‌عنوان مثال، گلکسی اس ۲۰ مبتنی بر اگزینوس ۹۹۰ در آزمایش Speed Test G توانسته زمان ۲ دقیقه و ۸ ثانیه را ثبت کند که خبر از عملکرد بسیار ضعیف‌تر نسبت به مدل مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ می‌دهد.

مهم‌ترین مشکل این تراشه، پردازنده‌ی گرافیکی آن است. تراشه‌های اسنپدراگون از پردازنده‌ی گرافیکی Adreno استفاده می‌کنند ولی تراشه‌های اگزینوس برای این کار از پردازنده‌ی گرافیکی Mali بهره می‌برند. اگرچه پردازنده‌ی گرافیکی Mali حرف زیادی برای گفتن دارد، ولی روی هم رفته توان پردازشی کمتری نسبت به Adreno ارائه می‌دهد.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا در دو مدل مجهز به اگزینوس ۹۹۰ و اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس عرضه شده که در آزمایش Speed Test G شاهد اختلاف ۳۰ درصدی عملکرد کلی این دو مدل هستیم. اما اگر فقط توان پردازنده را مدنظر قرار دهیم، مدل اگزینوس ۹۹۰ توانسته وظایف خود را در عرض ۴۵٫۵ ثانیه انجام دهد و مدل اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس هم زمان ۴۰٫۵ ثانیه را ثبت کرده است. این یعنی اگرچه از نظر پردازنده هم بین آن‌ها اختلاف وجود دارد، ولی همانطور که گفتیم ضعف اصلی اگزینوس ۹۹۰ به پردازنده‌ی گرافیکی آن برمی‌گردد.

چرا کاربران پرچم‌داران سامسونگ از تراشه‌های اگزینوس شاکی هستند؟

برای هواوی میت ۴۰ پرو که مجهز به کایرین ۹۰۰۰ است، شاهد تکرار همین داستان هستیم. اگرچه برخی انتظار داشتند که فناوری ساخت ۵ نانومتری این تراشه منجر به بهبود عملکرد آن می‌شود، اما اتکای آن به پردازنده‌ی گرافیکی Mali به ضرر این تراشه تمام شده است. اگرچه این تراشه سرعت بیشتری نسبت به اگزینوس ۹۹۰ دارد، اما در آزمایش Speed Test G توانسته وظایف خود را در عرض ۱ دقیقه و ۴۷ ثانیه انجام دهد. باید خاطرنشان کنیم گوشی‌های هواوی از حالت بهبود عملکرد هم بهره می‌برند که در صورت فعال شدن، این زمان به ۱ دقیقه و ۴۰ ثانیه می‌رسد ولی این بهبود به قیمت کاهش طول عمر باتری امکان‌پذیر می‌شود.

عملکرد تراشه‌های میان‌رده مانند اسنپدراگون ۷۶۵G

در سال ۲۰۲۰ تراشه‌های موبایل اسنپدراگون سری ۷۰۰ توجهات زیادی را جلب کردند. به عنوان مثال گوگل برای پیکسل ۵ و پیکسل ۴a 5G از اسنپدراگون ۷۶۵G و برای پیکسل ۴a از اسنپدراگون ۷۳۰G استفاده کرد. همچنین وان‌پلاس نورد هم با اسنپدراگون ۷۶۵G راهی بازار شد. روی هم رفته در این سال، شرکت‌های مختلفی از تراشه‌های اسنپدراگون سری ۷۰۰ استفاده کردند.

برای این افزایش استقبال می‌توان به دو دلیل اصلی اشاره کرد. در وهله‌ی اول باید به عملکرد آن‌ها اشاره کنیم. عملکرد اسنپدراگون ۷۶۵G تقریبا برابر با تراشه‌ی پرچم‌دار اسنپدراگون ۸۴۵ است که در سال ۲۰۱۸ راهی بازار شده است. اگرچه این تراشه از نظر عملکرد گرافیکی تا حدی ضعیف‌تر از اسنپدراگون ۸۴۵ است، اما روی هم رفته تفاوت عملکردی محسوسی با آن ندارد.

از طرف دیگر باید به پشتیبانی از فناوری ۵G اشاره کنیم. اسنپدراگون ۷۶۵G از امواج میلی‌متری و فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند و این یعنی برای انواع شبکه‌های ۵G گزینه‌ی ایدئالی محسوب می‌شود. با وجود این مشخصات، تراشه‌ی مذکور قیمت مناسبی دارد و به همین خاطر مثلا گوگل تصمیم گرفت برای گوشی مهم پیکسل ۵ از این تراشه بهره ببرد.

اسنپدراگون ۷۶۵G نشان داد که تراشه‌های سری ۸۰۰ کوالکام چندان ضروری نیستند

تراشه A14 اپل

زمانی که بحث قدرتمندترین تراشه‌ها به میان می‌آید، نمی‌توان به نام اپل اشاره نکرد. این شرکت امسال از خانواده آیفون رونمایی کرد که از تراشه A14 بهره می‌برند. تقریبا تمام کاربران از عملکرد فوق‌العاده‌ی این تراشه خبر دارند ولی روی هم رفته در آزمایش Speed Test G، آیفون ۱۲ توانسته زمان ۱ دقیقه و ۳ ثانیه را ثبت کند که نسبت به قدرتمندترین گوشی اندرویدی یعنی ایسوس راگ فون ۳ شاهد اختلاف قابل توجهی هستیم. تراشه A14 مبتنی بر پردازنده‌ی ۶ هسته‌ای است که از دو هسته‌ی قدرتمند و ۴ هسته‌ی کم‌مصرف تشکیل شده است.

نگاهی به ۲۰۲۱

شرکت Arm که مهم‌ترین طراح معماری تراشه‌های موبایل محسوب می‌شود، چند ماه قبل از معماری هسته‌های پردازشی Cortex-X1 و Cortex-A78 رونمایی کرد. همچنین کوالکام مدتی قبل تراشه‌ی پرچم‌دار اسنپدراگون ۸۸۸ را معرفی کرد که مجهز به هسته‌های Cortex-X1 و Cortex-A78 است و از نسل جدید پردازنده‌ی گرافیکی Adreno بهره می‌برد. بنچمارک‌های اولیه از بهبود ۲۵ درصدی پردازنده و بهبود ۳۵ درصدی پردازنده‌ی گرافیکی این تراشه نسبت به نسل قبلی خبر می‌دهند.

مانند سال‌های گذشته، شرکت‌های زیادی اعلام کرده‌اند که گوشی‌های پرچم‌دار خود را با اسنپدراگون ۸۸۸ راهی بازار می‌کنند. در این میان، سامسونگ مطابق معمول قصد دارد نسل جدید گوشی‌های سری گلکسی اس را با اسنپدراگون ۸۸۸ و اگزینوس ۲۱۰۰ به دست کاربران برساند. همچنین به نظر می‌رسد اگزینوس ۲۱۰۰ رقیب قدری برای اسنپدراگون ۸۸۸ محسوب می‌شود و احتمالا دیگر شاهد اختلاف گسترده‌ی بین آن‌ها نخواهیم بود. در رابطه با هواوی هم باید بگوییم که با توجه به تحریم‌های آمریکا، تا اطلاع ثانوی نباید انتظار معرفی نسل جدید تراشه‌ی پرچم‌دار کایرین را داشته باشیم.

به نظر شما ایسوس در سال ۲۰۲۱ بار دیگر می‌تواند قدرتمندترین گوشی اندرویدی را راهی بازار کند؟ آیا اختلاف بین تراشه‌های موبایل گوشی‌های اندرویدی با تراشه‌ی پرچم‌دار اپل به کمترین حد می‌رسد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

چرا تراشه‌های پرچم‌دار موبایل دیگر اهمیت گذشته را ندارند؟

