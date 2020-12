ساعاتی قبل هواوی از دو گوشی نوا ۸ و نوا ۸ پرو رونمایی کرد که از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برند. هر دو گوشی مبتنی بر نمایشگرهای دارای رفرش ریت بالا، تراشه کایرین ۹۸۵ و دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی هستند در ضمن از شارژ سریع ۶۶ وات پشتیبانی می‌کنند. در ادامه به مشخصات این دو گوشی می‌پردازیم.

هواوی نوا ۸

هواوی نوا ۸ مجهز به نمایشگر ۶٫۵۷ اینچی اولد ۹۰ هرتز با رزولوشن FHD+ است و در میان بخش فوقانی نمایشگر آن یک حفره دیده می‌شود که درون آن دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است. از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر اشاره کنیم.

در پنل پشتی ماژول بیضی شکل دوربین توجه را جلب می‌کند که در کنار دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دو دوربین ماکرو و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده‌اند. قلب تپنده‌ی این گوشی تراشه‌ی کایرین ۹۸۵ است و ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی آن را همراهی می‌کنند.

با وجود اینکه ماه‌ها از عرضه‌ی اندروید ۱۱ می‌گذرد، ولی هواوی نوا ۸ با اندروید ۱۰ به دست کاربران می‌رسد و یک باتری ۳۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با قابلیت شارژ ۶۶ وات انرژی آن را تامین می‌کند.

کاربران چینی برای خرید مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی باید ۵۰۵ دلار بپردازند و با پرداخت ۵۶۵ دلار می‌توانند مدل ۸/۲۵۶ گیگابایتی را خریداری کنند. این گوشی از ۷ روز دیگر یعنی ۳۰ دسامبر (۱۰ دی) راهی بازار چین می‌شود و هنوز در مورد عرضه‌ی آن در بازارهای جهانی خبری اعلام نشده است.

هواوی نوا‌ ‌۸ پرو

گوشی هواوی نوا پرو مجهز به نمایشگر اولد ۶٫۶۷ اینچی است که از رزولوشن FHD+ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. در حفره‌ی نمایشگر این گوشی دو دوربین ۳۲ و ۱۶ مگاپیکسلی تعبیه شده‌اند و حسگر اثر انگشت هم زیر نمایشگر قرار گرفته است.

در پنل پشتی شاهد ماژول دوربین مشابه نوا ۸ هستیم که همان دوربین‌های نوا ۸ هم درون آن تعبیه شده‌اند. اگرچه باتری این گوشی با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اندکی بزرگ‌تر محسوب می‌شود، اما کماکان از شارژ سریع ۶۶ وات پشتیبانی می‌کند. از نظر تراشه، حافظه رم و حافظه داخلی هم این گوشی تفاوتی با برادر کوچک‌تر خود ندارد.

مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی با قیمت ۶۱۱ دلار راهی بازار می‌شود و مدل مبتنی بر ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی هم با قیمت ۶۷۲ دلار در قفسه‌ی فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد. کاربران چینی از ۳۰ دسامبر (۱۰ دی) می‌توانند این گوشی را خریداری کنند.

