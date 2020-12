سامسونگ طی سال ۲۰۲۰ حدود ۲٫۸ میلیون گوشی تاشو فروخته است

طبق گزارش جدید شرکت CounterPoint، سامسونگ طی سال جاری میلادی موفق به فروش ۲٫۸ میلیون گوشی تاشو شده است. این یعنی در سال ۲۰۲۰، سامسونگ توانسته ۷۳ درصد از کل بازار گوشی‌های تاشو را از آن خود کند.

از آنجایی که موتورولا و هواوی تنها رقبای سامسونگ در زمینه‌ی گوشی‌های تاشو محسوب می‌شوند، این شرکت کره‌ای در این زمینه با رقبای قدری روبرو نشده است. اما روی هم رفته همین که بیش از ۲ میلیون گوشی تاشو سامسونگ راهی بازار شده، موفقیت بزرگی برای این شرکت به حساب می‌آید. باید خاطرنشان کنیم سامسونگ سال گذشته تنها توانست حدود ۵۰۰ هزار گوشی تاشو را راهی بازار کند.

سامسونگ امسال سه گوشی‌ تاشو‌ به نام‌های گلکسی Z Flip، گلکسی Z Fold 2 و گلکسی Z Flip 5G را معرفی کرد. گلکسی Z Flip به لطف داشتن سخت‌افزار بهتر و ویژگی‌های جذاب‌تر در مقایسه با موتورولا ریزر توجهات بیشتری را جلب کرده است. از طرف دیگر، گلکسی Z Fold 2 از جهات مختلف یک ارتقای جذاب نسبت به نسل قبلی خود محسوب می‌شود و توانسته در برخی فهرست‌های مربوط به بهترین گوشی‌های اندرویدی ۲۰۲۰ قرار بگیرد.

شرکت CounterPoint پیش‌بینی کرده که سامسونگ حداقل تا آینده‌ی نزدیک سلطان بازار گوشی‌های تاشو خواهد بود. اگرچه در سال ۲۰۲۰ هیچ رقیب قدری برای گوشی‌های تاشو سامسونگ عرض اندام نکرد، اما در سال ۲۰۲۱ قرار است شرکت‌هایی مانند اوپو و شیائومی از اولین گوشی تاشو خود رونمایی کنند.

منبع: Android Central

