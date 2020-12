سامسونگ قصد دارد به همراه گوشی‌های سری گلکسی S21 خود، از یک هدفون بی‌سیم نیز تحت عنوان گلکسی بادز پرو رونمایی کند. تا به این لحظه خبرهای زیادی در رابطه با این گجت هوشمند شنیدیم اما امروز علاوه بر انتشار تصاویر بیشتر، قابلیت‌های جذاب آن نیز فاش شد.

سامسونگ در بخش هدفون‌های بی‌سیم، فعالیت نسبتا خوبی در بازار داشته. اگرچه هیچگاه نتوانسته به موفقیتی که اپل در این بخش کسب کرده دست پیدا کند اما موفق شد رضایت کاربران را به خود جلب کند. این شرکت در حال حاضر گلکسی بادز، گلکسی بادز پلاس و گلکسی بادز لایو را در سبد محصولات خود در اختیار دارد و قرار است به‌زودی گجت جدیدی را تحت عنوان گلکسی بادز پرو به این لیست اضافه کند؛ هدفون بی‌سیمی که گفته می‌شود تلفیقی از طراحی گلکسی بادز پلاس و قابلیت‌های گلکسی بادز لایو است.

در رابطه با گلکسی بادز پرو، تا به این لحظه خبرهای متعددی منتشر شده و تقریبا می‌توان گفت می‌دانیم در مراسم رونمایی از گوشی‌های سری گلکسی S21، با چه هدفونی روبرو خواهیم شد. اما با این حال یک سری جزئیات در رابطه با آن هنوز مشخص نشده بود که خوشبختانه به لطف اسکرین‌شات‌هایی از برنامه‌ی گلکسی Wearable سامسونگ توانستیم به بخش بزرگی از اطلاعات مربوط به این محصول دسترسی داشته باشیم.

مهم‌ترین قابلیت گلکسی بادز پرو، پشتیبانی آن از حذف نویز اکتیو است. در تصویر اول به خوبی می‌توانید گزینه‌ای برای فعال یا غیر فعال کردن این قابلیت و صدای محیطی را مشاهده کنید. حذف نویز قابلیتی بسیار کاربردی است که معمولا فقط در هدفون‌های بی‌سیم گران‌قیمت دیده می‌شود. البته سامسونگ پیش از این گلکسی بادز لایو ۱۷۰ دلاری خود را نیز به این قابلیت مجهز کرده بود. علاوه بر این‌ها، شرکت کره‌ای برای محصول خود قابلیت صدای سه‌بعدی را نیز در نظر گرفته که البته در صورتی فعال می‌شود که محتوای ویدیویی از آن پشتیبانی کند.

اولین تصاویر سامسونگ گلکسی بادز پرو منتشر شد

از امکانات جالب این هدفون، کنترل خودکار صدای محیطی است. به این صورت که اگر صدای شما را تشخیص دهد (گزینه‌ای برای فعال کردن این قابلیت وجود دارد)، علاوه بر اینکه به صورت خودکار حالت محیطی (Ambient Mode) را فعال می‌کند، بلکه صدای موسیقی، ویدیو یا به طور کلی محتوای رسانه‌ای را نیز اندکی کاهش می‌دهد تا بتوانید مکالمه‌ی بهتری داشته باشید.

قابلیت صدای سه‌بعدی نیز به احتمال بسیار فراوان مشابه Spatial Audio در هدفون‌ ایرپادز پرو اپل است. به این صورت که با کمک حسگر ژیروسکوپ، با تشخیص حرکات شما، خروجی صدا را تقویت می‌کند تا صدا را از تمامی جهات و با بالاترین کیفیت ممکن دریافت کنید.

سامسونگ در منوی تنظیمات این هدفون در برنامه‌ی گلکسی Wearable، امکان تغییر حالات صدا را نیز فراهم کرده. به این صورت که می‌توانید مطابق سلیقه‌ی خود، صدا را با بیس بالا، پایین، عادی و مواردی از این دست تنظیم کنید. همچنین امکان غیرفعال کردن کنترل‌های لمسی هر گوشی و یا شخصی‌سازی هر یک از آن‌ها نیز فراهم است تا کاربر بتواند بهترین تجربه را از کار با هدفون خود داشته باشد.

هدفون بی‌سیم جدید سامسونگ گلکسی بادز پرو نام خواهد داشت

علاوه بر این قابلیت‌ها، کاربر می‌تواند از طریق قابلیت Find My Earbuds که با کمک اپلیکیشن SmartThings، محل هدفون را شناسایی می‌کند، در صورت گم شدن گلکسی بادز پرو آن را به راحتی پیدا کند. البته قابلیت‌های این چنینی در اکثر هدفون‌های بی‌سیم که امکان گم شدنشان بسیار بالاست وجود دارد.

به گزارش وب‌سایت گلکسی کلابز، سامسونگ قصد دارد گلکسی بادز پرو را ۲۳۰ یورو در اروپا قیمت‌گذاری کند که اصلا مبلغ کمی نیست. با این حال خبر خوب این است که سامسونگ به احتمال بسیار فراوان، به همراه گوشی‌های گلکسی S21 پلاس و S21 اولترا، این هدفون را نیز به صورت رایگان به کاربران هدیه می‌دهد. البته به این شرط که این دو گوشی را پیش خرید کنید.

گلکسی بادز پرو در رنگ‌های مشکی، نقره‌ای و رنگ‌های بیشتر بعد از عرضه، در دسترس قرار خواهد گرفت. سامسونگ در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱ (۲۵ دی ۱۳۹۹) و همزمان با گوشی‌های سری گلکسی S21، از گلکسی بادز پرو نیز رونمایی خواهد کرد.

مشخصات فنی، رنگ‌بندی و قیمت گلکسی بادز پرو فاش شد

