به نظر می‌رسد گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ شامل ۳ گوشی خواهند بود و این یعنی باید انتظار معرفی وان‌پلاس ۹، ۹ پرو و ۹ لایت را داشته باشیم. بر اساس این گزارش، گوشی موردنظر از تراشه اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌برد. این در حالی است که گوش‌های وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو با اسنپدراگون ۸۸۸ به دست کاربران می‌رسند.

اگر این گزارش صحت داشته باشد، پس باید بگوییم که وان‌پلاس تصمیم دارد گوشی موردنظر را در یک محدوده‌ی قیمت جدید راهی بازار کند. وان‌پلاس نورد مجهز به اسنپدراگون ۷۶۵G با قیمت حدودا ۵۰۰ دلاری عرضه شده و گوشی‌های وان‌پلاس ۸ و ۸T به ترتیب ۶۹۹ و ۷۴۹ دلار قیمت دارند.

اگر فرض کنیم وان‌پلاس ۹ گران‌تر وان‌پلاس ۸T است، پس احتمالا با قیمت ۷۹۹ دلاری معرفی خواهد شد. در این میان، قیمت وان‌پلاس ۹ لایت باید در بین وان‌پلاس نورد و ۸T قرار بگیرد تا فروش هیچکدام از آن دو کاهش پیدا نکند. این یعنی احتمالا با گوشی حدودا ۶۴۹ دلاری روبرو خواهیم شد.

البته حتی اگر وان‌پلاس ۹ لایت معرفی شود، این موضوع لزوما به معنای عرضه آن در تمام بازارها نیست. به عنوان مثال وان‌پلاس نورد در آمریکا عرضه نشده و بنابراین اگر برای وان‌پلاس ۹ لایت قیمت ۶۰۰ دلاری در نظر گرفته شود، این تصمیم منجر به کاهش فروش وان‌پلاس نورد نمی‌شود. در صورت درست بودن این گزارش، احتمالا طی هفته‌های آینده جزئیات بیشتری از این گوشی فاش خواهد شد.

وان‌پلاس ۹ باید دوباره وان‌پلاس را در مرکز توجه قرار دهد

