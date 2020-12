اگر به خاطر داشته باشید، سامسونگ بعد از معرفی سری آیفون ۱۲ که بدون شارژر راهی بازار شده‌اند، با انتشار یک پست در فیسبوک این تصمیم اپل را به سخره گرفت. حالا بعد از انتشار گزارش‌های مختلف مبنی بر حذف شارژر از جعبه‌ی گوشی‌های سری گلکسی S21، سامسونگ این پست را حذف کرده است.

باید خاطرنشان کنیم این اولین باری نیست که سامسونگ چنین کاری را انجام می‌دهد. بعد از معرفی آیفون X، سامسونگ با انتشار چند تبلیغ فقدان جک هدفون در این گوشی را به سخره گرفت و زمانی که گلکس نوت ۱۰ بدون این ویژگی معرفی شد، سامسونگ تبلیغات موردنظر را حذف کرد.

در آن زمان سامسونگ اعلام کرد که تصمیم حذف جک هدفون برای افزایش ظرفیت باتری اتخاذ شده است و احتمالا برای حذف شارژر هم مانند اپل دلایل زیست‌محیطی را عنوان خواهد کرد. اما در هر صورت اینکه سامسونگ فقط چند ماه بعد از انتشار پست طعنه‌آمیز نسبت به اپل ظاهرا می‌خواهد شارژر را از جعبه‌ی پرچم‌داران جدید خود حذف کند، جلوه‌ی خوبی برای این شرکت ندارد.

البته احتمالا سامسونگ بهتر از اپل می‌تواند این تغییر را مدیریت کند. زمانی که اپل شارژر سری آیفون ۱۲ را حذف کرد، کابل همراه با این گوشی‌ها را هم تغییر داد. این یعنی اگرچه تقریبا تمام آیفون‌های قبلی با کابل USB-A عرضه شده بودند، اما در جعبه‌های سری آیفون ۱۲ کابل USB-C به لایتنینگ قرار دارد که این یعنی بحث «هر کسی یک شارژر دارد» با مشکل مواجه شد زیرا تقریبا تمام شارژرهای آیفون‌های قبلی با این کابل جدید سازگار نیستند. البته اپل با کمال میل چنین کابلی را در ازای دریافت ۲۰ دلار به فروش می‌رساند.

اما پرچم‌داران سامسونگ همراه با کابل USB-C عرضه می‌شوند و این یعنی کابل گوشی‌های جدید سامسونگ با شارژر نسل قبلی گوشی‌های موردنظر سازگار خواهند بود. البته از طرف دیگر کاربرانی که هر سال پرچم‌دار جدید سامسونگ را نمی‌خرند با مشکل مواجه خواهند شد زیرا مثلا گلکسی اس ۱۰ همراه با شارژر مبتنی بر پورت USB-A عرضه شده است.

منبع: The Verge

