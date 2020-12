شیائومی قرار است در تاریخ ۲۸ دسامبر (۸ دی) از گوشی‌های سری Mi 11 خود رونمایی کند. در همین راستا امروز شرکت چینی نتیجه‌ی بنچمارک این محصولات را منتشر کرد که عملکرد بسیار خوب این محصولات را نشان می‌دهد.

پرچم‌داران سری Mi 11 شیائومی اولین گوشی‌هایی هستند که با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ راهی بازار می‌شوند. در رابطه با این گوشی‌ها اطلاعات زیادی منتشر نشده اما اخیرا دیده بودیم برخی از افشاگران امتیازات کسب ‌شده‌ی این گوشی‌ها را در بنچمارک منتشر می‌کردند. با این حال آنچه که اکنون منتشر شده کاملا رسمی بوده و خود شیائومی آن را با کاربران به اشتراک گذاشت.

بنچمارک یاد شده، گیک‌بنچ است که عملکرد پردازنده را در دو بخش تک و چند هسته‌ای مورد بررسی قرار می‌دهد. در این تست، شیائومی Mi 11 و Mi 11 پرو توانستند به ترتیب در بخش تک و چند هسته‌ای امتیاز خوب ۱/۱۳۵ و ۳/۸۱۸ را کسب کنند که کاملا مطابق با بنچمارکی است که از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ منتشر شده بود. با توجه به این بنچمارک، می‌توان گفت عملکرد پردازنده‌ی جدید کوالکام بهتر از اسنپدراگون ۸۶۵ و حتی کرین ۹۰۰۰ هواوی است.

علاوه بر انتشار جزئیات مربوط به بنچمارک شیائومی Mi 11، شیائومی همچنین اعلام کرد محصولات مورد انتظار، از وای‌فای نسخه‌ی ۶ بهبود یافته بهره می‌برند. این نسل از وای‌فای پهنای باند ۱۶۰ هرتز و سرعت ۳.۵ گیگابیت بر ثانیه را فراهم می‌کند تا پرچم‌داران جدید شیائومی با بالاترین سرعت ممکن و بدون قطعی، در گشت و گذار در اینترنت و دانلود محتوا کاربران را همراهی کنند.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که دستیابی به چنین اعدادی در دنیای واقعی عملا غیر ممکن است اما خب بسیار عالی است که می‌بینیم شیائومی تا جایی که ممکن است پرچم‌داران خود را به آخرین فناوری‌های روز مجهز کرده. لازم به ذکر است تمام گوشی‌های مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸ از وای‌فای نسل ۶ پشتیبانی می‌کنند.

گوشی‌های سری شیائومی Mi 11 قرار است با قیمتی بسیار بیشتر به نسبت سری ۱۰، راهی بازار چین شوند. متاسفانه در رابطه با قیمت دقیق و همچنین امکان عرضه‌ی این محصولات به بازار خارج از چین هنوز خبری منتشر نشده. اما خوشبختانه تا چهار روز دیگر در رابطه با تمام جزئیات مربوط به این محصولات باخبر خواهیم شد.

تصاویر واقعی گوشی شیائومی Mi 11 منتشر شد

