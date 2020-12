شارژ سریع به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گوشی‌های اندرویدی تبدیل شده است. به لطف این مشخصه، کاربران در زمانی کوتاه می‌توانند گوشی خود را شارژ کنند. در سال ۲۰۲۰، شارژ فوق سریع همه‌گیر شد و تعداد زیادی از پرچم‌داران اندرویدی از شارژ ۶۵ واتی و سریع‌تر از آن پشتیبانی می‌کنند. در حقیقت، امسال اولین گوشی‌های مبتنی بر سرعت شارژ بیش از ۱۰۰ وات نیز راهی بازار شدند.

با توجه به اینکه فقط چند روز دیگر سال ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد، در ادامه به بهترین گوش‌های ۲۰۲۰ از نظر سرعت شارژ می‌پردازیم و سپس روند تحول این فناوری در سال جاری میلادی و وضعیت احتمالی آن در سال ۲۰۲۱ را بررسی می‌کنیم.

بهترین گوشی‌های ۲۰۲۰ از نظر سرعت شارژ

در سال ۲۰۲۰ در زمینه‌ی شارژ سریع، شیائومی می ۱۰ اولترا پادشاه بلامنازع محسوب می‌شود که از سرعت شارژ ۱۲۰ وات پشتیبانی می‌کند. با وجود اینکه طی بررسی‌های انجام شده این گوشی در حقیقت برای شارژ شدن از سرعت ۸۰ وات استفاده می‌کند، اما گوشی مذکور همچنان در رقابت با رقبای خود حرف زیادی برای گفتن دارد.

البته همان‌طور که احتمالا می‌دانید، شارژ با سرعت بالای ۱۰۰ وات فشار زیادی را بر باتری وارد می‌کنند. با این حال، شیائومی اعلام کرده که باتری موردنظر بعد از ۸۰۰ دور شارژ شدن کامل بیش از ۹۰ درصد از ظرفیت اولیه‌ی خود را حفظ می‌کند. این یعنی طی دو سال استفاده، کاربران با کاهش ظرفیت محسوسی مواجه نخواهند شد.

یکی از مزایای این گوشی شیائومی، بهره‌گیری آن از شارژر GaN است. مواد موجود در این نوع شارژرها بازده انرژی را افزایش می‌دهند، دما را پایین می‌آورند و روی هم رفته، دما یکی از معیارهای کلیدی برای شارژ سریع و حفظ سلامت باتری است.

از طرف دیگر، خوشبختانه شارژر ۱۲۰ وات شیائومی فقط ۷.۳ درصد از انرژی دریافتی از پریز برق را هدر می‌دهد. این در حالی است که شارژرهای شرکت‌های مانند گوگل، سامسونگ و هواوی حدود ۱۵ تا ۱۹ درصد از انرژی دریافتی از جانب پریز برق را هدر می‌دهند. بنابراین، با وجود نگرانی‌های مربوط به دما و سرعت پایین‌تر از حد تبلیغ شده، این گوشی شیائومی از نظر شارژ سریع در سال ۲۰۲۰ بهترین محسوب می‌شود.

افزایش سرعت شارژ و تاثیر آن بر دوام باتری

در این فهرست، حضور پررنگ برندهای زیرمجموعه‌ی هلدینگ BBK توجه را جلب می‌کنند. در ۱۰ گوشی برتر این فهرست شاهد گوشی‌های ریلمی X50 پرو (رتبه دوم)، اوپو فایند X2 پرو (رتبه سوم)، ریلمی X3 سوپرزوم (رتبه ششم)، وان‌پلاس نورد (رتبه هفتم)، وان‌پلاس ۸ پرو (رتبه هشتم) و وان‌پلاس ۸ (رتبه نهم) هستیم.

با وجود اینکه هر دو گوشی ریلمی X50 پرو و اوپو فایند X2 پرو از ظرفت باتری مشابه و شارژ سریع ۶۵ وات بهره می‌برند، ولی طبق بررسی انجام شده اختلاف قابل توجهی در زمینه‌ی سرعت شارژ حقیقی آن‌ها دیده می‌شود. گفته می‌شود اگرچه اوپو فایند X2 پرو در عرض ۳۳ دقیقه به شارژ ۹۹ درصد می‌رسد، ولی برای رسیدن به ۱۰۰ درصد حدود ۱۰ دقیقه زمان صرف می‌کند و این اختلاف زمانی به همین موضوع برمی‌گردد.

در مجموع، این فهرست به خوبی نشان می‌دهد که سرعت بالای شارژ یک گوشی لزوماً به معنای سریع‌تر بودن شارژ آن در شرایط واقعی نیست. به عنوان مثال، فرایند شارژ ریلمی X3 سوپرزوم که از شارژ سریع ۳۰ وات بهره می‌برد فقط چند دقیقه کندتر از هواوی میت ۴۰ پرو مجهز به قابلیت شارژ سریع ۶۶ وات است.

در این فهرست دو گوشی گلکسی اس ۲۰ اولترا و پوکو X3 هم توانسته‌اند توجه زیادی را جلب کنند. اگرچه شارژ کامل این دو گوشی در کمتر از یک ساعت انجام نمی‌شود، اما از در مقایسه با دیگر گوشی‌های این فهرست از بزرگ‌ترین باتری‌ها بهره می‌برند. باید خاطرنشان کنیم تمام گوشی‌های این فهرست با شارژر ارائه شده همراه آن‌ها آزمایش شده‌اند و بنابراین با وجود اینکه اس ۲۰ اولترا از شارژ ۴۵ وات پشتیبانی می‌کند، ولی در این فهرست سرعت مربوط به شارژر ۲۵ وات ارائه شده همراه آن قرار گرفته است.

از طرف دیگر، پوکو X3 مجهز به باتری ۵۱۶۰ میلی‌آمپر ساعتی با قابلیت شارژ سریع ۳۳ وات موفق شده تنها چند دقیقه زودتر از اس ۲۰ اولترا به شارژ کامل برسد. چنین چیزی بار دیگر نشان می‌دهد که حتی اگر گوشی شما از سرعت شارژ بیشتری بهره ببرد، این موضوع الزاماً به معنای اختلاف محسوس سرعت شارژ آن نسبت به یک گوشی مبتنی بر سرعت شارژ پایین‌تر نخواهد بود.

حالا که صحبت از گوشی پوکو شد، باید بگوییم که این گوشی و وان‌پلاس نورد تنها گوشی‌های میان‌رده‌ی موجود در این فهرست محسوب می‌شوند. امیدواریم طی سال آینده تعداد بیشتری از گوشی‌های میان‌رده به چنین فهرستی راه پیدا کنند.

گفتنی است در سال ۲۰۲۰ گوشی‌های اندرویدی از نظر شارژ بی‌سیم هم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته‌اند. اوپو چند ماه قبل از شارژر بی‌سیم ۶۵ وات رونمایی کرد ولی هنوز نتوانسته این فناوری را برای گوشی‌های خود ارائه کند و فقط می‌توانیم به اوپو Ace 2 با قابلیت شارژ بی‌سیم ۴۰ وات اشاره کنیم. اما از طرف دیگر نباید گوشی‌های هواوی میت ۴۰ پرو را از قلم بیندازیم که از شارژ بی‌سیم ۵۰ وات پشتیبانی می‌کنند.

وضعیت شارژ سریع در سال ۲۰۲۱

یکی از مهم‌ترین مشکلات شارژ سریع گوشی‌های هوشمند، انحصاری بودن آن‌ها است. این یعنی شارژر عرضه شده همراه با گوشی شما احتمالا نمی‌تواند عملکرد خیلی خوبی را برای دیگر گوشی‌ها ارائه کند. اما خوشبختانه، کوالکام در این زمینه به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کرده است.

این شرکت مدتی قبل از استاندارد Quick Charge 5 رونمایی کرد. این استاندارد سرعت شارژ بیش از ۱۰۰ وات را امکان‌پذیر می‌کند و می‌تواند باتری‌های ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را در عرض ۱۵ دقیقه شارژ کند. همچنین با نسل‌های قبلی Quick Charge و همچنین USB-PD PPS سازگار است. به عبارت دیگر، شارژ مبتنی بر این استاندارد نه‌تنها سرعت شارژ بسیار بالایی را برای پرچم‌داران به ارمغان می‌آورد، بلکه می‌توان حداکثر سرعت شارژ موردنظر برای بسیاری از گجت‌ها ارائه کند.

اسنپدراگون ۸۸۸ از این استاندارد پشتیبانی می‌کند و تقریباً تمام پرچم‌داران اندرویدی در سال ۲۰۲۱ همراه با این تراشه عرضه خواهند شد. این یعنی سال آینده بسیاری از گوشی‌ها از شارژ سریع‌تر ۱۰۰ وات پشتیبانی خواهند کرد. حتی بدون Quick Charge 5، بسیاری از برندها از استاندارد USB-PD PPS استفاده خواهند کرد. این استاندارد هم سرعت شارژ بسیار بالایی را امکان‌پذیر می‌کند.

یکی از نگرانی‌های اصلی مربوط به این فناوری مربوط به استهلاک باتری است. همان‌طور که گفتیم، شیائومی اعلام کرده که باتری‌های موردنظر تا حدود دو سال با کاهش ظرفیت محسوسی مواجه نمی‌شوند. اما اوپو اعلام کرده که فناوری شارژ ۱۲۵ وات این شرکت، باتری‌های موردنظر را بعد از ۸۰۰ دور شارژ کامل به ۸۰ درصد ظرفیت اولیه می‌رساند.

در رابطه با باتری گوشی‌ها هم شرکت‌های مختلفی مشغول ارائه‌ی راهکارهای نوآورانه برای افزایش سرعت شارژ و بهبود دوام آن‌ها هستند. به عنوان مثال شرکت‌هایی مانند اوپو و شیائومی برای افزایش سرعت شارژ، در برخی گوشی‌های خود از باتری دوگانه استفاده کرده‌اند.

هنوز معلوم نیست که آیا سال آینده سرعت شارژ بیش از ۱۰۰ وات راهی گوشی‌های مقرون به صرفه خواهد شد یا نه. با این حال، در سال ۲۰۲۰ گوشی‌های ارزان‌قیمتی مانند پوکو M2 و وان‌پلاس نورد N10 با سرعت شارژ ۳۰ وات و بیشتر معرفی شدند و نشان دادند که برای ۲۰۲۱ می‌توانیم انتظار افزایش سرعت شارژ این دسته از گوشی‌ها را داشته باشیم.

در سال ۲۰۲۱ احتمالا شاهد روند حذف شارژر از جعبه‌ی گوشی‌ها خواهیم بود. طبق گزارش‌ها، سامسونگ هم مانند اپل می‌خواهد برای گوشی‌های پرچم‌دار خود چنین کاری را انجام دهد و شاید برخی گوشی‌هایی که از شارژ چندان پرسرعتی پشتیبانی نمی‌کنند، چنین کاری را انجام دهند. اما از طرف دیگر، گوشی‌های مبتنی بر شارژ سریع‌تر از ۱۰۰ وات شارژرهای مورد نیاز این فناوری را در جعبه‌ی گوشی‌های موردنظر قرار خواهند داد تا کاربران بتوانند از حداکثر سرعت شارژ بهره ببرند. در هر صورت امیدواریم شرکت‌ها در سال ۲۰۲۱ به شارژرهای GaN کارآمدتری روی بیاورند.

به نظر شما در سال ۲۰۲۱ فناوری شارژ فوق سریع به گوشی‌های میان‌رده و مقرون به صرفه هم راه پیدا می‌کند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

افسانه‌ها و واقعیت‌های شارژ سریع گوشی‌های هوشمند

