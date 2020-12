گوشی آنر V40 احتمالا در تاریخ ۲۳ دی ماه رونمایی خواهد شد

با توجه به آخرین خبرهای منتشر شده پیرامون آنر و گوشی‌های این شرکت، ظاهرا باید در تاریخ ۲۳ دی ماه امسال (۱۲ ژانویه‌ ۲۰۲۱)، شاهد رونمایی از پرچم‌داران جدید این شرکت یعنی سری آنر V40 باشیم.

آنر معمولا هر سال از پرچم‌داران سری V خود رونمایی می‌کند. گوشی‌های بسیار زیبا، قدرتمند و محبوب که قیمت مناسبی هم دارند و در بسیاری از نقاط جهان نیز به فروش می‌رسند. اما تا به این لحظه، تمام گوشی‌های این سری در شرایطی به فروش می‌رسیدند که آنر به عنوان زیر مجموعه‌ی شرکت هواوی مشغول به فعالیت بود. اما اکنون راه این دو از یکدیگر جدا شده و به همین خاطر بی‌صبرانه منتظریم ببینیم بعد از این جدایی، آنر چه برنامه‌ای برای حفظ اعتبار و محبوبیت خود دارد.

اولین تلاش این شرکت بعد از جدایی رسمی از هواوی، ساخت آنر V40 بود. البته این محصول هنوز رسما رونمایی نشده و خبرهایی هم که پیرامون این موضوع منتشر می‌شوند فعلا در حد یک شایعه هستند. یکی از همین خبرها را یک کاربر در ویبو به اشتراک گذاشت مبنی براینکه سری آنر V40 قرار است در تاریخ ۲۳ دی ماه امسال رونمایی شوند. خبری که آنر هنوز آن را تایید یا تکذیب نکرده.

عواقب جدایی از هواوی؛ چه آینده‌ای در انتظار آنر است؟

همین کاربر اما اسکرین‌شاتی از تست اجرای یک بازی در رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز روی این محصول منتشر کرد تا بدین ترتیب بر تمام شایعات و خبرهای اخیر که به تجهیز این محصول به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی اشاره داشتند، مهر تایید بزند. البته این قابلیتی است که انتظار داریم در تمام پرچم‌دارهای سال ۲۰۲۱ شاهد باشیم چرا که حتی برخی از میان‌رده‌های امسال نیز به نمایشگرهایی با رفرش‌ریت بالا مجهز شده‌اند و خیلی جالب نیست اگر یک پرچم‌دار از این قابلیت که در واقع به یک استاندارد هم تبدیل شده بهره‌مند نباشد.

آنر V40 با نام رمز «یورک (YORK)» شناخته شده و شماره مدل آن نیز YOK-AN10 است. این محصول با همین شماره مدل در لیست گواهی ۳C نیز دیده شد که نشان می‌داد برای آن یک شارژر سریع ۶۶ واتی در نظر گرفته شده. با این حال امیدواریم این شارژر درون جعبه نیز وجود داشته باشد چون به نظر می‌رسد یکی از اتفاقات نه چندان جالبی که قرار است در سال ۲۰۲۱ و بعدها رخ دهد، حذف شارژر از درون جعبه است.

اینکه آنر V40 و V40 پرو با چه پردازنده‌ای راهی بازار می‌شوند اصلا مشخص نیست و خبری هم در این رابطه منتشر نشده. تا زمانی که این شرکت زیر مجموعه‌ی هواوی بود، از پردازنده‌های شرکت چینی در آن استفاده می‌شد اما اکنون نمی‌دانیم چه سیاستی در این رابطه در پیش گرفته می‌شود. با این حال خبرها حاکی از آن است آنر قصد دارد برای مدل استاندارد این محصول از پردازنده‌ی مدیاتک +Dimensity 1000 استفاده کند.

پردازنده‌‌ی مدیاتک پشتیبانی از قابلیت ۵G را به نماینده‌ی آنر اضافه می‌کند و قدرت بالایی هم دارد منتها نباید انتظار داشته باشیم در برابر پرچم‌دارانی که به اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز می‌شوند حرفی برای گفتن داشته باشد. البته پیش از این هم خبری منتشر شده بود مبنی براینکه آنر گوشی‌های خود را از این پس با پردازنده‌های کوالکام راهی بازار می‌کند. بنابراین می‌توان این احتمال را هم در نظر گرفت که حداقل مدل پرو به اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز شود.

اینکه آنر قصد دارد بین دو مدل (یا هر تعدادی که قرار است از این سری راهی بازار شود) چه تفاوت‌هایی در نظر بگیرد مشخص نیست اما خوشبختانه اخیرا توانستیم رندری از گوشی آنر V40 را مشاهده کنیم که طراحی این محصول را از تمامی زوایا به تصویر می‌کشید. با توجه به این رند، آنر V40 از نمایشگری بزرگ با دوربین سلفی دوگانه، تعبیه شده در بالا-چپ نمایشگر به صورت حفره‌ای بهره می‌برد. همچنین این نمایشگر انحنای نسبتا زیادی هم در طرفین خود دارد که نمای زیبایی به پنل جلویی گوشی بخشیده.

روی پنل پشتی هم شاهد یک ماژول دایره‌ای شکل بزرگ، شبیه به نمایشگر یک ساعت هستیم که میزبان چهار دوربین است. خبری از این بابت که چه دوربین‌هایی و با چه مشخصات فنی در این ماژول قرار گرفته‌اند در اختیار نداریم اما شایعات حاکی از آن است که دوربین اصلی آن، سنسوری به بزرگی ۵۰ مگاپیکسل خواهد داشت.

در حال حاضر این تنها اطلاعاتی است که پیرامون گوشی‌های این سری منتشر شده اما خوشبختانه تا زمان معرفی از آن‌ها نیز کمتر از ۲۰ روز زمان باقی مانده و به‌زودی می‌توانیم در رابطه با تمام جزئیات مربوط به این گوشی‌ها مطلع شویم.

گوشی‌های سری آنر V40 اوایل سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شوند

