در حال حاضر از بین شرکت‌های بزرگ تنها سامسونگ، هواوی و موتورولا گوشی تاشو راهی بازار کرده‌اند و طبق جدیدترین گزارش منتشر شده، سامسونگ در این حوزه از بیشترین سهم بازار بهره می‌برد. حالا به گفته‌ی یکی از افشاگران مشهور به نام راس یانگ، شیائومی طی سال ۲۰۲۱ از سه مدل گوشی تاشو رونمایی خواهد کرد.

این افشاگر همچنین مدتی قبل اعلام کرده بود که در سال آینده‌ی میلادی، شرکت‌های اوپو، ویوو، شیائومی و گوگل از اولین گوشی‌های تاشو خود رونمایی می‌کنند. اما حالا اعلام کرده که شیائومی در حال آماده‌سازی سه مدل مختلف گوشی تاشو است که یکی از آن‌ها مانند هواوی میت ایکس به سمت بیرون باز می‌شود، دیگری از مکانیسم مشابه گلکسی زد فولد بهره می‌برد و در نهایت مدل سوم مانند موتورولا ریزر و گلکسی Z Flip مبتنی بر طراحی عمودی است.

چند ماه قبل، متخصصان سایت XDA Developers در کدهای رابط کاربری MIUI 12 مدارکی مبنی بر وجود یک گوشی تاشو با اسم مستعار Cetus پیدا کردند. طبق کدهای پیدا شده، گوشی مذکور از تراشه اسنپدراگون و دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. متاسفانه در حال حاضر به جزئیات بیشتری در مورد این گوشی دسترسی نداریم ولی به احتمال زیاد یکی از همین ۳ مدل گوشی تاشو شیائومی خواهد بود.

شیائومی طی ماه‌های گذشته چندین پتنت مربوط به طراحی گوشی‌های تاشو را ثبت کرده است و احتمالا برای سه مدل موردنظر از همان طراحی‌های ثبت شده استفاده خواهد شد. از آنجایی که این شرکت عمدتا به عرضه‌ی گوشی‌های مقرون به صرفه شهرت دارد، امیدواریم شیائومی با کاهش قیمت گوشی‌های تاشو بتواند این نوع گجت‌های نوآورانه را بیش از پیش همه‌گیر کند.

