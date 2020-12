ماه‌ها قبل شایعاتی مبنی بر ارائه‌ی پنل‌های اولد ساخت شرکت چینی BOE برای سری آیفون ۱۲ منتشر شد اما در نهایت به دلیل برخی مشکلات مربوط به کنترل کیفیت نتوانست نظر اپل را جلب کند و به همین خاطر فقط شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی به‌عنوان تأمین‌کننده‌ی نمایشگرهای این گوشی‌ها باقی ماندند. در همین رابطه هم می‌توانیم به عدم موفقیت BOE برای تأمین نمایشگرهای سری گلکسی S21 نیز اشاره کنیم. اما حالا طبق یک گزارش جدید، BOE تأییدیه‌ی اپل را دریافت کرده و قرار است در کنار سامسونگ و ال‌جی بخشی از پنل‌های اولد سری آیفون ۱۲ را تأمین کند.

ظاهراً شرکت BOE برای اینکه در تأمین نمایشگرهای آیفون با مشکلی مواجه نشود، یک خط مونتاژ کامل را در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۱ به آیفون اختصاص خواهد داد. البته به نظر می‌رسد این خط تولید مختص سری آیفون ۱۳ خواهد بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اپل در سال ۲۰۲۱ هم مانند امسال از ۴ مدل آیفون جدید رونمایی می‌کند که از نمایشگرهای هم‌اندازه‌ی مدل‌های فعلی بهره می‌برند.

بر اساس تخمین‌های صورت گرفته، سامسونگ در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۳۰ میلیون واحد نمایشگر اولد گوشی‌های آیفون را تأمین می‌کند و شرکت‌های ال‌جی و BOE به ترتیب ۴۰ و ۱۰ میلیون واحد نمایشگر را برای اپل تولید خواهند کرد. البته اگر در سال آینده‌ی میلادی اوضاع فروش گوشی‌های سری آیفون ۱۲ خوب پیش برود، احتمالا اپل از BOE می‌خواهد که ۲۰ میلیون واحد نمایشگر را در اختیار این شرکت قرار دهد.

باید خاطرنشان کنیم کمپانی BOE بزرگ‌ترین تولیدکننده پنل‌های LCD در جهان است و در حال حاضر برای آیپدها و مک‌بوک‌ها نمایشگرهای LCD تولید می‌کند. اما این شرکت در چند سال گذشته بودجه هنگفتی را برای توسعه خطوط تولید پنل‌های اولد اختصاص داده و روزبه‌روز در این زمینه به موفقیت بیشتری دست پیدا می‌کند.

شرکت BOE قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰ درصد از سهم بازار نمایشگرهای اولد را از آن خود کند که گفته می‌شود ارزش این بازار تا آن زمان به حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. به نظر می‌رسد اپل در سال ۲۰۲۱ عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت که بخشی از این موضوع به تقاضای زیاد برای گوشی‌های با قابلیت پشتیبانی از فناوری ۵G برمی‌گردد.

