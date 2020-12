آیفون ۱۴ احتمالا اولین گوشی دارای پردازنده‌ ۳ نانومتری خواهد بود

در چند روز گذشته گزارش‌هایی منتشر شدند که نشان می‌دادند اپل %۸۰ تولید پردازنده‌های ۵ نانومتری TSMC را برای سال ۲۰۲۱ رزرو کرده است. در زمان کنونی توسعه‌ی پردازنده‌ با معماری ۵ نانومتری یک تکنولوژی روز محسوب می‌شود.

استفاده از این تکنولوژی باعث می‌شود که بتوان در پردازنده‌های ساخته شده با این فناوری مانند A14 Bionic از تعداد ۱۱٫۸ میلیارد ترانزیستور استفاده کرد. برای مقایسه باید بگویم که پردازنده‌ی A13 Bionic که با فناوری ۷ نانومتری توسعه پیدا کرده، دارای ۸٫۵ میلیارد ترانزیستور است.

پردازنده‌ی A14 Bionic دارای چگالی ترانزیستور ۱۳۴ میلیون در هر میلیمتر مربع است که نسبت به چگالی ۹۰ میلیون ترانزیستور در هر میلیمتر مربع تراشه‌ی نسل قبلی پیشرفت قابل توجهی را داشته است. استفاده از این تکنولوژی جدید باعث شده است که پردازنده‌ی جدید A14 Bionic در مقایسه با نسل قبلی خود در کنار مصرف انرژی بهینه‌تر، دارای عملکرد بهتری هم باشد.

به‌تازگی گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهند زمانی که شرکت TSMC ساخت پردازنده‌های ۳ نانومتری را آغاز کند، اپل قصد دارد به‌سرعت پردازنده‌های تولید شده توسط این شرکت با این فناوری را به خود اختصاص دهد.

این گزارش‌ها نشان می‌دهند که اپل تاکنون سفارش‌هایی را برای خرید پردازنده‌های ۳ نانومتری برای پردازنده‌های سری A و سری M خود به این شرکت داده است. همان‌گونه که می‌دانید اپل از پردازنده‌های سری A در محصولاتی مانند آیفون و آیپد استفاده می‌کند و تراشه‌های جدید سری M در واقع پردازنده‌هایی هستند که اپل قصد دارد با جایگزین کردن آن‌ها با پردازنده‌های اینتل، از آن‌ها در مک‌های جدید استفاده کند.

اپل هم‌اکنون اولین تراشه‌ی سری M خود به نام اپل M1 را با فناوری ۵ نانومتری توسعه داده و در آن از ۱۶ میلیون ترانزیستور استفاده کرده است.

منابع افشاکننده‌ی اطلاعات در شرکت‌ها تأمین کننده‌ی قطعات برای محصولات اپل مدعی شده‌اند که شرکت تایوانی TSMC قصد دارد تولید انبوه تراشه‌های ۳ نانومتری را در سال ۲۰۲۲ آغاز کند. این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که TSMC تولید آزمایشی این پردازنده‌ها را در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ آغاز می‌کند.

این گزارش‌ها همچنین ادعا می‌کند که شرکت TSMC سامسونگ را در زمینه‌ی فناوری مورد استفاده در زمینه‌ی ساخت پردازنده‌های ۳ نانومتری شکست خواهد داد. به نظر می‌رسد که این شرکت تایوانی شش ماه زودتر از سامسونگ توسعه و تولید پردازنده‌های ۳ نانومتری را آغاز خواهد کرد.

در این گزارش همچنین به این موضوع اشاره شده است که اپل هم اکنون سفارش‌هایی را برای تهیه‌ی این پردازنده‌ها به TSMC داده است. به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد از این تراشه‌ها در آیفون‌ها و آیپد‌های بعدی استفاده کند. در نتیجه امیدواریم که شاهد استفاده از این پردازنده‌ها در آیفون‌های ۱۴ معرفی شده در سال ۲۰۲۲ باشیم. انتظار می‌رود که پردازنده‌ی A16 Bionic اپل با این فناوری توسعه یافته باشد.

TSMC مدعی شده است که پردازنده‌های ۳ نانومتری این شرکت دارای %۱۰ تا %۱۵ توان پردازشی بیشتری در مقایسه با پردازنده‌های ۵ نانومتری هستند و %۲۰ تا %۲۵ مصرف انرژی کمتری را هم دارند.

