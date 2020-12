وان‌پلاس قرار است در نیمه‌ی اول سال آینده‌ی میلادی از پرچم‌داران سری وان‌پلاس ۹ رونمایی کند و به همین خاطر تاکنون خبرهای زیادی در رابطه با آن‌ها منتشر شده. در راستای افشای اطلاعات مربوط به این گوشی‌ها اما روز گذشته تصاویر واقعی از وان‌پلاس ۹ به همراه مشخصات فنی کلیدی آن لو رفت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

همانطور که احتمالا می‌دانید، وان‌پلاس قصد دارد در سال آینده‌ی میلادی از سه پرچم‌دار رونمایی کند که شامل وان‌پلاس ۹، وان‌پلاس ۹ پرو و وان‌پلاس ۹E (یا ۹ لایت – از بابت نام این گوشی مطمئن نیستیم) می‌شوند. شرکت چینی تا به این لحظه فعالیت نسبتا کمی در بازار گوشی‌های هوشمند داشته اما بعد از استقبال خوب کاربران از محصولات این شرکت، تصمیم گرفت به تعداد گوشی‌های خود اضافه کند. بدین ترتیب محصولی تحت عنوان وان‌پلاس ۹E نیز احتمالا به عنوان یک پرچم‌دار مقرون به صرفه، به پرچم‌داران اصلی شرکت اضافه خواهد شد.

اما در رابطه با مدل استاندارد خبرهای زیادی منتشر شده. امروز هم شاهد افشای یک سری تصاویر از منوی داخلی و همچنین مشخصات فنی کلیدی وان‌پلاس ۹ بودیم که ما را تا حدودی با ظاهر گوشی و قابلیت‌های آن آشنا کرد. در تصویر اول، همانطور که مشاهده می‌کنید، نمای پنل جلویی محصول به نمایش درآمده که نشان می‌دهد وان‌پلاس مطابق انتظار از دوربین سلفی با طراحی حفره‌ای در سمت چپ-بالای نمایشگر بهره می‌برد.

وان‌پلاس ۹ پرو با استاندارد ضد آب IP68 راهی بازار خواهد شد

اما تصویر دوم اطلاعات بیشتری را فاش می‌کند. در این تصویر که نمایی از منوی سریع گوشی را به نمایش می‌گذارد، می‌توان گزینه‌ی مربوط به شارژ معکوس را مشاهده کرد. قابلیتی که به همراه شارژ بی‌سیم، تنها برای وان‌پلاس ۸ پرو در دسترس قرار داشت و گمان می‌شد در پرچم‌دارهای جدید هم تنها مدل پرو به آن مجهز شود.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، سری وان‌پلاس ۹ (احتمالا به جز مدل ۹E) از قابلیت‌هایی نظیر شارژ بی‌سیم و شارژ معکوس بهره‌مند خواهند بود. علاوه بر این، به گزارش وب‌سایت ۹۱mobiles، وان‌پلاس ۹ به یک باتری قدرتمند ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر ۶۶ واتی هم مجهز خواهد شد. باتری که وان‌پلاس برای مدل استاندارد سری ۸ از پرچم‌داران خود در نظر گرفته بود، ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ظرفیت داشت و به نوعی می‌توان ۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت را با در نظر گرفتن پردارنده‌های کم مصرف سال آینده، پیشرفت مناسبی ارزیابی کرد.

اینکه وان‌پلاس قصد دارد شارژر ۶۶ واتی را درون جعبه‌ی محصول قرار دهد یا خیر هنوز مشخص نیست. در رابطه با سرعت شارژر سری گلکسی S21 سامسونگ هم خبرهای زیادی منتشر شده بود اما در نهایت به نظر می‌سد غول کره‌ای قصد ندارد این گوشی‌ها را به همراه شارژر راهی بازار کند. به هر حال امیدواریم این اتفاق برای محصولات وان‌پلاس هم رخ ندهد. هرچند به نظر می‌رسد به‌زودی تمام شرکت‌ها به همین سیاست روی خواهند آورد.

در رابطه با گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ هنوز اطلاعات افشا نشده‌ی زیادی باقی مانده. خبرهایی که تاکنون منتشر می‌شدند بیشتر روی مدل استاندارد از این سری تمرکز داشتند و در رابطه با مدل پرو و E یا لایت، جزئیات مشخص نشده‌ی زیادی وجود دارد که احتمالا تا یکی دو ماه دیگر از آن‌ها نیز مطلع خواهیم شد. انتظار می‌رود شرکت چینی در ماه مارس سال ۲۰۲۱ از این گوشی‌ها رونمایی کند. یعنی کمتر از چهار ماه دیگر. بنابراین به نظر می‌رسد زمان نسبتا زیادی باقی مانده که بخواهیم در این لحظه از مشخصات کامل این گوشی‌ها مطلع شویم.

وان‌پلاس احتمالا روی یک گوشی میان‌رده با شارژر ۳۳ واتی کار می‌کند

