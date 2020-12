تصاویر جدید و زیبایی از گوشی تاشو سامسونگ گلکسی Z Fold 3 منتشر شد

به‌تازگی تصاویری از گوشی مورد انتظار گلکسی Z Fold 3 سامسونگ در دو مدل تاشو دو و سه‌گانه منتشر شد که طراحی زیبا و منحصر بفرد این گوشی‌ها را به نمایش می‌گذارد.

سامسونگ در سال ۲۰۲۱ به صورت رسمی، گوشی‌های تاشو را به یکی از مهم‌ترین بخش‌های گوشی‌های هوشمند خود تبدیل می‌کند تا بدین ترتیب هر سال شاهد رونمایی از تعدادی محصول تاشو از این شرکت باشیم. سامسونگ امسال از تعدادی گوشی تاشو نظیر گلکسی Z Flip و گلکسی Z Fold 2 رونمایی کرد و انتظار می‌رود در سال آینده جانشین آن‌ها را نیز راهی بازار کند.

آنچه که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت، جانشین Z Fold 2 یعنی گلکسی Z Fold 3 است که در دو مدل طراحی خواهد شد. محصولی که اخیرا شنیده بودیم از سه نمایشگر، متشکل از یک نمایشگر بزرگ و دو نمایشگر کوچک تاشونده برای مدل تاشوی دوگانه و سه نمایشگر یکسان برای مدل سه‌گانه بهره می‌برد. تصاویری که پیش از این از نماینده‌ی مورد انتظار سامسونگ منتشر می‌شد، از طراحی نزدیک آن به نسل کنونی خبر می‌داد. اما آنچه که اکنون شاهد آن هستیم، محصولاتی بسیار زیبا و کاملا منحصر بفرد را نشان می‌دهد.

در رندرهای زیر، محصولی را شاهد هستیم که به نسبت مدل‌های کنونی پیشرفت خوبی داشته. این رندرها دقیقا مطابق با پتنتی هستند که سامسونگ اوایل امسال در اداره‌ی ثبت اختراع آمریکا به ثبت رسانده بود. بنابراین کاملا بر اساس آن چیزی است که سامسونگ در سر دارد. مگر اینکه چنین طراحی هیچوقت به واقعیت تبدیل نشود.

اما آنچه که می‌بینیم، بیشتر به یک تبلت شباهت دارد تا گوشی هوشمند. چرا که این محصول دیگر از وسط تا نمی‌شود و در حالتی هم که تا می‌شود، اصلا کوچک نیست. (در صورت واقعیت) سامسونگ این محصول را به گونه‌ای طراحی کرده که دو نمایشگر کوچک کناری به سمت نمایشگر بزرگ‌تر تا شوند. بدین ترتیب وقتی گوشی را جمع کنید، یک نمایشگر کوچک‌تر و البته پنل پشتی نمایشگری دیگر با چهار دوربین را مشاهده خواهید کرد.

البته این گوشی تاشو، به عنوان Z Fold 3 Dual-Fold (تاشوی دوگانه)‌ شناخته می‌شود. در رندری دیگر، شاهد Z Fold 3 Tri-Fold (تاشوی سه‌گانه) هستیم که شباهت بیشتری به یک گوشی دارد. این گوشی نیز از سه نمایشگر بهره می‌برد منتها اندازه‌ی تمام آن‌ها مشابه هم است.

در ماه اکتبر هم یک رندر از گلکسی Z Fold 3 Tri-Fold لو رفت که نشان می‌داد سامسونگ توانسته به لطف لولاهای دوگانه، نمایشگر را به سه قسمت مساوی تقسیم کند. بخش میانی، که نمایشگر اصلی گوشی را تشکیل می‌داد تا نمی‌شد. اما دو نمایشگر کناری که اندازه‌ی مشابهی هم داشتند، به سمت داخل تا می‌شدند. در آن رندر همچنین شاهد یک صفحه کلید کشویی نیز بودیم که از درون گوشی بیرون می‌آمد و بسیار هیجان‌انگیز به نظر می‌رسید. رندر جدید از این گوشی نیز دقیقا همان طراحی را بدون صفحه کلید نشان می‌دهد.

شما عزیزان می‌توانید تصاویری که در ماه اکتبر از این محصول منتشر شده بود را در زیر مشاهده کنید.

اگر طراحی کشویی صفحه کلید واقعا در این محصول وجود داشته باشد، کاربر می‌تواند درست مانند یک لپ‌تاپ با گوشی خود کار کند. چون حالا که ظاهرا نمایشگرها نیز با اندازه‌ی بزرگ‌تری طراحی می‌شوند، لذت کار با گوشی‌های تاشو دوچندان خواهد شد.

در اولین تلاش سامسونگ برای ساخت گوشی تاشو، محصولی را با نمایشگر ثانویه‌ی ۴.۶ اینچی شاهد بودیم که انتقادهای فراوانی را هم در پی داشت. برای گوشی Z Fold 2 نمایشگر ثانویه‌ی بزرگ‌تری در نظر گرفته شد اما ظاهرا نماینده‌ی جدید و مورد انتظار شرکت کره‌ای در این بخش پیشرفت بیشتری هم داشته.

تنها چیزی که در این تصاویر، مطابق پتنت نیست، یعنی در واقع در پتنت اطلاعاتی در رابطه با آن‌ها منتشر نشده بود، طراحی و محل تعبیه‌ی دوربین سلفی است که Pigtou (شخصی که این رندرها را منتشر کرده)، با توجه به سیاست کنونی سامسونگ، فرض را بر این گذاشته که دوربین سلفی باز هم به شکل حفره‌ای طراحی خواهد شد. البته بعید هم به نظر می‌رسد که سامسونگ طراحی دیگری جز این را مد نظر داشته باشد. شما عزیزان می‌توانید در ویدیوی زیر، طراحی گوشی‌های Z Fold 3 Dual-Fold و Z Fold 3 Tri-Fold را مشاهده کنید.

سامسونگ قصد دارد در سال آینده گوشی‌های تاشوی بیشتری را راونه‌ی بازار کند. این یعنی این محصولات به بخش اصلی گوشی‌های شرکت بدل می‌شوند و در نتیجه باید به‌گونه‌ای باشد که شاهد طراحی مدل‌های میان‌رده هم باشیم تا همه‌ی کاربران بتوانند لذت استفاده از چنین گوشی‌هایی را تجربه کنند.

البته این چیزی است که سامسونگ هم برای کسب سهم بیشتر در بازار به آن نیاز دارد. اما اینکه چگونه بین قابلیت‌ها و قیمت مدل‌های ارزان‌قیمت‌تر تعادل ایجاد می‌شود مشخص نیست. امیدواریم این کاهش قیمت، به معنی کاهش کیفیت بدنه نباشد و صرفا به اجزای داخلی گوشی نظیر قدرت سخت‌افزاری، کیفیت نمایشگر و ظرفیت باتری محدود شود. چون گوشی‌های تاشو در حال حاضر مقاومت خوبی ندارند و کاهش کیفیت بدنه در راستای کاهش هزینه‌ها اصلا ایده‌ی جالبی نخواهد بود.

به صورت کلی، آینده‌ی درخشانی در انتظار گوشی‌های تاشو است؛ این محصولات گوشی‌های معمولی را به یک تبلت کوچک‌تر تبدیل می‌کنند که کاربر هر لحظه که بخواهد می‌تواند آن باز کرده تا بار دیگر شبیه به یک تبلت شود. بنابراین به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور، تمام شرکت‌ها به ساخت چنین محصولاتی روی بیاورند، چرا که چنین طراحی‌هایی قرار است بیشتر پاسخگوی نیاز کاربران باشند.

