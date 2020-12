تمام مشخصات گلکسی S21 و S21 پلاس فاش شد

حدود یک هفته قبل سایت آلمانی WinFuture تمام مشخصات گلکسی S21 اولترا را لو داد و همین سایت ساعاتی قبل با انتشار یک گزارش تمام مشخصات گوشی‌های گلکسی S21 و S21 را فاش کرده است.

اول از همه باید به طراحی این دو گوشی اشاره کنیم که به غیر از اندازه‌ی نمایشگر و بدنه، تفاوتی با یکدیگر ندارند. گوشی‌های گلکسی S21 و S21 پلاس مبتنی بر نمایشگرهای کاملا تخت هستند و در اطراف بدنه هم فریم فلزی توجه را جلب می‌کند. در اطراف نمایشگر آن‌ها حاشیه‌ی بسیار اندکی دیده می‌شود و همین موضوع جذابیت آن‌ها را افزایش داده است.

S21 و S21 پلاس به ترتیب از نمایشگر ۶.۲ و ۶.۷ اینچی با رزولوشن یکسان ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ پیکسل بهره می‌برند. یکسان بودن رزولوشن آن‌ها، به معنای بیشتر بودن تراکم پیکسل نمایشگر گلکسی S21 است که منجر به ارائه‌ی تصاویر شفاف‌تری می‌شود. باید خاطرنشان کنیم رزولوشن نسل قبلی این گوشی‌ها ۳۲۰۰ در ۱۴۴۰ است و این یعنی با کاهش رزولوشن مواجه خواهیم شد. از دیگر ویژگی‌های نمایشگر آن‌ها می‌توانیم به پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز اشاره کنیم.

بر اساس اطلاعات فاش شده، حداکثر روشنایی نمایشگر آن‌ها به ۱۳۰۰ کاندلا می‌رسد و این یعنی کاربران در محیط‌های بیرونی هم بدون هیچ مشکلی می‌توانند از نمایشگرهای موردنظر بهره ببرند. بر روی این پنل‌ها نسل هفتم محافظ نمایشگر گوریلا گلس موسوم به ویکتوس تعبیه شده که مقاومت بسیار بالایی را به ارمغان می‌آورد. همانطور که احتمالا می‌دانید، فقط مدل اولترا از قلم S Pen پشتیبانی می‌کند و این دو گوشی از چنین قابلیتی بهره نمی‌برند.

در بیشتر مناطق جهان، گوشی‌های گلکسی S21 با تراشه اگزینوس ۲۱۰۰ به دست کاربران می‌رسند و در آمریکای شمالی و چین هم کاربران با خرید این گوشی‌ها می‌توانند از اسنپدراگون ۸۸۸ بهره ببرند. به نظر می‌رسد اگزینوس ۲۱۰۰ رقیب قدری برای اسنپدراگون ۸۸۸ محسوب می‌شود و در کل عملکرد خیلی خوبی را ارائه می‌کند.

گوشی‌های گلکسی S21 و S21 پلاس از ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برند و کاربران می‌توانند مدل مبتنی بر ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی خریداری کنند. هنوز در مورد پشتیبانی این دو از کارت حافظه microSD خبری منتشر نشده است.

هر دو گوشی مجهز به دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی هستند که اندازه‌ی این سنسور ۱/۱.۷۶ اینچ است و لنز آن از دیافراگم F/1.8 بهره می‌برد. به لطف بهره‌گیری از لرزشگیر اپتیکال، این دوربین برای فیلمبرداری و عکس‌برداری در شرایط نوری مختلف می‌تواند تا حد زیادی لرزش دست را کاهش دهد.

در کنار دوربین اصلی، دوربین تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی قرار دارد که این گوشی هم از لرزشگیر اپتیکال استفاده می‌کند. دوربین اصلی و دوربین تله‌فوتو نسبت به نسل قبلی این گوشی‌ها از پیکسل‌های بزرگ‌تری بهره می‌برند. در نهایت باید به دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی اشاره کنیم که از نظر مشخصات فنی تفاوتی با دوربین اولترا واید استفاده شده در نسل قبلی ندارد.

کاربران این گوشی‌ها می‌توانند از فیلمبرداری ۸K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه، ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و ۱۰۸۰p با سرعت ۲۴۰ فریم در ثانیه بهره ببرند. در حفره‌ی نمایشگر هم یک دوربین ۱۰ مگاپیکسلی به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند.

گلکسی S21 و S21 پلاس به ترتیب مبتنی بر باتری ۴۰۰۰ و ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هستند و از شارژ بی‌سیم با سرعت ۲۵ وات پشتیبانی می‌کنند. در ضمن همانطور که احتمالا می‌دانید، گوشی‌های گلکسی S21 بدون شارژر به دست کاربران می‌رسند. S21 با قیمت ۸۴۹ یورو راهی بازار اروپا می‌شود و کاربران اروپایی برای خرید S21 پلاس باید مبلغ ۱۰۴۹ یورو بپردازند. طبق گزارش‌های منتشر شده از طرف منابع مختلف، این گوشی‌ها در تاریخ ۱۴ ژانویه (۲۵ دی) رسما معرفی می‌شوند.

