همان‌طور که احتمالا می‌دانید، شیائومی دو روز دیگر یعنی در تاریخ ۲۸ دسامبر (۸ دی) از گوشی می ۱۱ رونمایی می‌کند. روز گذشته تصویری از بسته‌بندی این گوشی منتشر شد و یکی از افشاگران مشور اعلام کرد که گوشی موردنظر بدون شارژر راهی بازار خواهد شد. حالا شیائومی در اکانت رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی Weibo پستی منتشر کرده که خبر از حذف شارژر از جعبه‌ی این گوشی می‌دهد.

این کمپانی اعلام کرده که جعبه‌ی این گوشی باریک و سبک است و به منظور محافظت از محیط‌زیست، شیائومی می ۱۱ بدون شارژر به دست کاربران می‌رسد. در پست منتشر شده آمده که آن‌ها می‌دانند حذف شارژر از جعبه احتمالا با استقبال کاربران مواجه نمی‌شود ولی برای حفاظت از محیط‌زیست تصمیم گرفته‌اند از هنجار جدید صنعت گوشی‌های هوشمند پیروی کنند.

باید خاطرنشان کنیم بعد از معرفی آیفون‌های ۱۲ که بدون شارژر راهی بازار شده‌اند، سامسونگ و شیائومی این اقدام اپل را به سخره گرفتند. حالا بعد از سامسونگ که می‌خواهد پرچمداران جدید خود را بدون شارژر عرضه کند، شیائومی هم مسیر مشابهی را در پیش گرفته است. شیائومی اعلام کرده که در مراسم معرفی می ۱۱ در مورد این تصمیم توضیحاتی را ارائه می‌دهد که به احتمال زیاد در رابطه با تأثیر این کار بر بهبود وضعیت محیط‌زیست خواهد بود.

شما در مورد این تصمیم چه فکر می‌کنید؟ آیا شرکت‌هایی مانند اپل، سامسونگ و شیائومی واقعا به فکر وضعیت محیط زیست هستند یا اینکه می‌خواهند درآمد خود را افزایش بدهند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

