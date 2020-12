فقط چند روز دیگر سال ۲۰۲۰ به آخر خط می‌رسد و در چند مطلب مختلف قصد داریم عملکرد برخی شرکت‌های فعال در حوزه‌ی گوشی‌های هوشمند را بررسی کنیم. در ابتدا به عملکرد سامسونگ در سال ۲۰۲۰ می‌پردازیم تا ببینیم کدام گوشی‌های این شرکت عالی ظاهر شدند و کدام‌یک از آن‌ها نتوانستند توجهات زیادی را جلب کنند.

همین ابتدای کار باید بگوییم که سامسونگ در سال ۲۰۲۰ بسیار عالی ظاهر شد و حتی محصولات به اصطلاح «بازنده» آن هم کماکان حرف زیادی برای گفتن دارند و فقط این محصولات در سطح دیگر محصولات «برنده» سامسونگ نیستند.

بازنده: گلکسی اس ۲۰ اولترا

در انتهای ۲۰۲۰، گلکسی اس ۲۰ یک محصول برنده محسوب می‌شود. از یک طرف از دوربین پریسکوپی نسبتا بهتری نسبت به نوت ۲۰ اولترا بهره می‌برد، نمایشگر بزرگ و جذابی دارد و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی این گوشی به لطف دریافت به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری دیگر با مشکلات چندانی مواجه نمی‌شود. همچنین قیمت گزاف اولیه‌ی این گوشی در کشورهای مختلف کاهش قابل توجهی داشته است. در ضمن حالا این گوشی از One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱ بهره می‌برد.

اما این گوشی در زمان عرضه، با مشکلات مربوط به فوکوس دوربین اصلی دست و پنجه نرم می‌کرد، کیفیت نهایی عکس‌ها چنگی به دل نمی‌زدند، عمر باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی چندان عالی نبود و قیمت هنگفت آن باعث شد که کاربران زیادی از خرید آن منصرف شوند.

برنده: گلکسی نوت ۲۰ اولترا

سامسونگ برای ساخت گلکسی نوت ۲۰ اولترا زمان زیادی را صرف کرد و به همین خاطر بسیاری از مشکلات اس ۲۰ اولترا برطرف شدند. این اولین گوشی سامسونگ مبتنی بر نمایشگر LTPO محسوب می‌شود که می‌تواند رفرش ریت متغیری را ارائه کند و به همین خاطر با وجود داشتن باتری کوچک‌تر نسبت به اس ۲۰ اولترا، در مقایسه با آن عمر باتری بهتری را به ارمغان می‌آورد.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا از سیستم فوکوس خودکار لیزری بهره می‌برد و به لطف کاهش میزان تاخیر قلم S Pen، جذابیت این مشخصه دوچندان شده است. قیمت این گوشی هم از زمان عرضه تا حالا تا حد قابل توجهی کاهش یافته و به همین خاطر به پرچم‌دار جذاب‌تری برای کاربران مختلف تبدیل شده است.

بازنده: گلکسی نوت ۲۰

یکی دیگر از محصولات بازنده‌ی سامسونگ در سال ۲۰۲۰ گوشی گلکسی نوت ۲۰ است. اگرچه این گوشی به خودی خود محصول جذابی محسوب می‌شود، اما با داشتن قیمت ۱۰۰۰ دلاری و فقدان برخی ویژگی‌ها نسبت به مدل اولترا، گلکسی نوت ۲۰ نتوانست مورد توجه افراد زیادی قرار بگیرد.

در حال حاضر قیمت این گوشی در بازار اروپا به حدود ۶۲۰ یورو رسیده که بسیار منطقی‌تر محسوب می‌شود. البته باید بگوییم که اگرچه نمایشگر این گوشی رفرش ریت بالایی ندارد، ولی در عوض می‌توانید از عمر باتری بالایی بهره‌مند شوید.

برنده: گلکسی زد فولد ۲

نخستین گوشی تاشو سامسونگ یعنی گلکسی فولد یک گجت انقلابی بود اما بیشتر به نظر می‌رسید که یک مدل اولیه از محصول نهایی است. اما سامسونگ با درس گرفتن از مشکلات این گوشی، برای گلکسی زد فولد ۲ سنگ تمام گذاشت و یک محصول بسیار جذاب را راهی بازار کرد.

لولای جدید به کار رفته در این گوشی بسیار محکم‌تر شده، اگرچه نمایشگر آن نیز پلاستیکی است اما دوام بسیار بهتری را ارائه می‌کند و در کل هیچ مشکل جدی در تجربه‌ی کاربری آن دیده نمی‌شود. در ضمن قیمت آن در برخی بازارها مانند کشورهای اروپایی کاهش زیادی پیدا کرده و به همین خاطر کاربران زیادی می‌توانند آن را خریداری کنند.

بازنده: اگزینوس ۹۹۰

گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ همراه با تراشه‌های اگزینوس ۹۹۰ و اسنپدراگون ۸۶۵ عرضه شدند و از همان ابتدا اختلاف عملکرد بین آن‌ها و دیگر مشکلات اگزینوس ۹۹۰، اعتراض کاربران زیادی را به همراه داشت. از طرف دیگر، شرکت کوالکام ماه‌ها بعد از مدل پلاس اسنپدراگون ۸۶۵ رونمایی کرد ولی مدل اگزینوس گوشی‌های نوت ۲۰ کماکان با اگزینوس ۹۹۰ عرضه شدند.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، مدل پلاس اسنپدراگون ۸۶۵ حدود ۱۵ درصد عملکرد بهتری نسبت به نسل قبلی خود دارد و در نتیجه شکاف بین آن و اگزینوس ۹۹۰ بزرگ‌تر شد. حتی برخی کاربران گزارش دادند که مدل اسنپدراگون گوشی‌های اس ۲۰ و نوت ۲۰ عمر باتری بهتری نسبت به مدل اگزینوس دارند. اگرچه این اختلاف چندان شدید نیست، اما در هر صورت وجود دارد.

طبق گزارش‌ها، سامسونگ برای گوشی‌های گلکسی اس ۲۱ بار دیگر می‌خواهد استفاده از دو تراشه را تکرار کند ولی حالا به نظر می‌رسد اگزینوس ۲۱۰۰ رقیب قدری برای اسنپدراگون ۸۸۸ محسوب می‌شود.

چرا کاربران پرچم‌داران سامسونگ از تراشه‌های اگزینوس شاکی هستند؟

بازنده: جانشین گلکسی S10e

سال گذشته گلکسی S10e که یک پرچم‌دار جمع‌وجور بود، مورد توجه کاربران زیادی قرار گرفت. اما امسال سامسونگ توجه خود را بیشتر به عرضه‌ی مدل اولترا معطوف کرد و توسعه‌ی مدل جمع‌وجور را کنار گذاشت. سامسونگ در سال ۲۰۲۰ می‌توانست یک گوشی جمع‌وجور قدرتمند را راهی بازار کند که به رقیب قدری برای آیفون ۱۲ مینی تبدیل شود ولی چنین کاری را انجام نداد و کاربران علاقه‌مند به گوشی‌های کوچک قدرتمند، چاره‌ای جز خرید آیفون ۱۲ مینی ندارند.

برنده: گوشی‌های سری گلکسی A و گلکسی M

سامسونگ بعد از تحول گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده‌ی خود، در این زمینه محصولات بسیار جذابی را با قیمت مناسبی راهی بازار کرده است. در سال ۲۰۲۰ هم سامسونگ از گوشی‌های مقرون به صرفه‌ی جذابی رونمایی کرد که مثلا از بین آن‌ها می‌توانیم به گلکسی M51 با باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و مدل ۴G و ۵G گلکسی A51 اشاره کنیم.

برنده: گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن

در نهایت نباید نام گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن را از قلم بیندازیم. این گوشی علی‌رغم داشتن ویژگی‌های جذاب، نسبت به گوشی‌های رقیب خود قیمت بسیار مناسبی دارد و در کشورهای آمریکا، کانادا، چین و کره جنوبی با اسنپدراگون ۸۶۵ عرضه شده که جذابیت آن را دوچندان کرده است. در دیگر مناطق جهان، کاربران این گوشی باید به تراشه اگزینوس ۹۹۰ بسنده کنند.

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن به لطف نمایشگر جذاب با رفرش ریت بالا، عمر باتری عالی و دوربین سه‌گانه‌ی خیلی خوب، یکی از بهترین گوشی‌های سامسونگ در سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود.

منبع: GSM Arena

The post محصولات برنده و بازنده‌ی سامسونگ در سال ۲۰۲۰ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala