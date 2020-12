به گزارش یک منبع کره‌ای، به نظر می‌رسد سامسونگ امسال موفق نخواهد شد بیشتر از ۳۰۰ میلیون گوشی هوشمند به فروش برساند و این ضعیف‌ترین عملکرد غول کره‌ای در ۹ سال اخیر را نشان می‌دهد.

سامسونگ امسال را با قدرت آغاز کرد اما شیوع بیماری کرونا و از طرفی قیمت بالای پرچم‌دارهای این شرکت باعث شد کاربران تمایل خود را برای خرید نماینده‌های سامسونگ از دست بدهند. از طرفی میان‌رده‌های ارزان قیمت و قدرتمند شرکت‌های رقیب که از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کردند طرفداران بیشتری پیدا کردند.

همین موضوع باعث شد سامسونگ بعد از ۹ سال، موفق نشود در یک سال به فروش ۳۰۰ میلیون گوشی برسد. در پایان سه ماه سوم امسال، سامسونگ گزارشی از میزان فروش خود منتشر کرد که در آن، آمار فروش گوشی‌های شرکت ۱۸۹ میلیون اعلام شده بود. البته با در نظر گرفتن مشکلاتی که به خاطر شیوع ویروس کرونا گریبان‌گیر شرکت‌ها شد، می‌توان این میزان فروش را هم بسیار خوب در نظر گرفت اما به طور کلی، شرکت نتوانست به آنچه که طی ۹ سال اخیر موفق به انجام آن می‌شد دست پیدا کند.

غول کره‌ای اما قصد دارد سال ۲۰۲۱ را با فروش ۳۰۷ میلیون گوشی هوشمند به پایان برساند و برای تحقق این هدف در حال کار روی انواع مختلفی از گوشی‌های اقتصادی، میان‌رده و بالارده با قابلیت‌های متنوع از جمله اینترنت ۵G است. از طرفی گوشی‌های تاشوی این شرکت هم قرار است در محدوده‌ی قیمتی متفاوتی راهی بازار شوند و از آن جایی که این گوشی‌ها طراحی منحصر بفرد، زیبا و جذابی دارند، می‌توان امیدوار بود فروش گوشی‌های هوشمند سامسونگ را به میزان چشمگیری افزایش دهند.

سامسونگ امسال را در شرایطی به پایان می‌رساند که شرکت‌های زیادی سیاست‌های جدیدی را در ساخت گوشی در پیش گرفته‌اند. مثلا وان‌پلاس که طرفداران زیادی هم دارد به ساخت گوشی‌های میان‌رده روی آورده. شیائومی قصد دارد در سال آینده از گوشی‌های تاشو رونمایی کند و رسما وارد این بخش از بازار شود و اپل هم که سری گوشی‌های مینی را به پرچم‌دارهای خود اضافه کرده. حتی اگر هواوی نتواند مجوز همکاری با گوگل را دریافت کند و در همین وضعیت بماند، یک اشتباه از سامسونگ می‌تواند در سال ۲۰۲۱ این شرکت را با مشکل جدی مواجه کند.

غول کره‌ای شاید اکنون و با اختلاف زیادی به نسبت دومین شرکت، در جایگاه اول بزرگ‌ترین سازنده‌ی گوشی هوشمند قرار داشته باشد، اما قبلا هم دیدیم که سیاست اشتباه چقدر سریع می‌تواند به معنای پایان یک عصر طلایی باشد.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا سامسونگ می‌تواند در سال ۲۰۲۱، وضعیت خود را به عنوان بزرگ‌ترین شرکت سازنده‌ی گوشی هوشمند حفظ کند؟

