مدت‌ها قبل گزارش‌های منتشر شدند که نشان می‌دادند شرکت چینی هواوی در حال توسعه‌ی کامپیوتر‌ها و لپ‌تاپ‌هایی با پردازنده‌های ARM ساخت خود است. هواوی تاکنون خبر تولید کامپیوتر با پردازنده‌ی ساخت خودش به نام HiSilicon ARM را تأیید کرده است.

در روز‌های اخیر گزارش‌های توسط منابع غیر رسمی منتشر شده است که اطلاعاتی را درباره‌ی لپ‌تاپ مجهز به تراشه‌ی ARM هواوی به ما می‌دهد.

این اطلاعات که توسط یکی از افشاکنندگان قابل اعتماد در Weibo منتشر شده است، تصویر جعبه‌ی این لپ‌تاپ را با مشخصات فنی آن نشان می‌دهد. با نگاه کردن به این عکس مشخص می‌شود که لپ‌تاپ هواوی دارای پردازنده‌ی کایرین ۹۹۰ در کنار ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم، ۵۱۲ گیگابایت SSD و نمایشگر ۱۴ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰p است.

سیستم عامل به‌کار رفته در این لپ‌تاپ سیستم عامل Deepin OS 20 است که بر پایه لینوکس توسعه داده شده است. البته انتظار می‌رود که بتوان این سیستم عامل را در آینده با سیستم عامل HarmonyOS جایگزین نمود.

این لپ‌تاپ هواوی Qingyun L410 نام دارد و به نظر می‌رسد که ارزان‌تر از لپ‌تاپ MateBook 14 باشد. همچنین این احتمال وجود دارد که این لپ‌تاپ از فناوری ارتباطی ۵G برخوردار باشد چون که تراشه‌ی به کار رفته در این لپ‌تاپ دارای مودم ۵G یکپارچه است.

در نهایت باید بگوییم که به احتمال زیاد هواوی قبل از عرضه‌ی این لپ‌تاپ در بازار‌های بین‌المللی، آن را در چین عرضه خواهد کرد. البته اگر این شرکت قصد داشته باشد که این لپ‌تاپ را در خارج از چین هم به فروش برساند.

