۶ کاری که سامسونگ در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

سامسونگ یکی از مهم‌ترین شرکت‌های اکوسیستم اندروید محسوب می‌شود که به طور مرتب محصولات جذابی را راهی بازار می‌کند. این شرکت طی ماه­های اخیر تا حد زیادی بر ساخت گوشی‌های تاشو تمرکز کرده و همچنین باید مقام خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین سازنده‌ی گوشی در جهان حفظ کند. سامسونگ در سال ۲۰۲۰ عملکرد خیلی خوبی داشت ولی در این میان می‌تواند کارهایی را برای بهبود محصولات خود انجام دهد. به همین خاطر در ادامه به ۶ کاری که سامسونگ باید در سال ۲۰۲۱ انجام دهد، می‌پردازیم.

استفاده از شیشه محافظ بهتر برای گوشی‌های تاشو

در طول چند ماه گذشته، خبرهای زیادی در مورد تصمیم سامسونگ مبنی بر کنار گذاشتن گوشی‌های سری نوت در سال ۲۰۲۱ منتشر شده است. این شایعه تقریباً هر سال مطرح می‌شود اما به نظر می‌رسد امسال تحقق پیدا می‌کند.

به جای گلکسی نوت، سامسونگ قرار است پشتیبانی از قلم S Pen را برای تعدادی از گوشی‌های خود مانند گلکسی S21 اولترا و گلکسی زد فولد ۳ عملی کند. پشتیبانی گوشی‌های تاشو سامسونگ از قلم S Pen ایده‌ی جذابی محسوب می‌شود ولی سامسونگ برای تجربه‌ی کاربری مناسب، باید دوام شیشه محافظ نمایشگر این گوشی‌ها موسوم به «شیشه فوق نازک» (UTG) را افزایش دهد.

اگرچه شیشه UTG استفاده شده برای گلکسی زد فولد ۲ بسیار بهتر از محافظ پلاستیکی گلکسی فولد است، اما همچنان با دوام نمایشگرهای گوشی‌های معمولی فاصله‌ی زیادی دارد. اگر سامسونگ می‌خواهد کاربران گلکسی زد فولد ۳ را به استفاده از قلم S Pen تشویق کند، پس باید با بهبود دوام شیشه محافظ این گوشی تا حد زیادی از بروز خط و خش جلوگیری کند.

ارائه‌ی یک رقیب حقیقی برای پیکسل ۴a

یکی از بهترین محصولات سامسونگ در سال ۲۰۲۰ گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن است. این گوشی تقریبا ۹۰ درصد از تجربه‌ی کاربری سری گلکسی اس ۲۰ را با قیمت بسیار پایین‌تر ارائه می‌دهد ولی در نهایت به دلیل داشتن قیمت حدوداً ۷۰۰ دلاری، یک گوشی ارزان‌قیمت محسوب نمی‌شود. در سال ۲۰۲۰ گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه‌ی جذابی مانند پیکسل ۴a راهی بازار شدند و سامسونگ در سال ۲۰۲۱ باید بخشی از این بازار را از آن خود کند.

البته می‌دانیم سامسونگ با عرضه‌ی گوشی‌هایی مانند گلکسی A71 و A51 توجهات زیادی را جلب کرده، اما هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانسته‌اند مهم‌ترین ویژگی‌های جذاب پیکسل ۴a را ارائه کنند. روی هم رفته امیدواریم سامسونگ در سال ۲۰۲۱ گوشی ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلاری جمع‌وجوری را معرفی کند که مجهز به دوربین باکیفیت باشد و از نظر سخت‌افزاری هم حرف زیادی برای گفتن داشته باشد. گوگل دو طی دو سال این کار را برای پیکسل ۳a و ۴a انجام داده و وقت آن رسیده که سامسونگ هم چنین کاری را انجام دهد.

سامسونگ می‌تواند مطابق معمول به ساخت گوشی‌های غول‌پیکر ادامه دهد، اما در سال آینده‌ی میلادی باید حداقل یک گوشی جمع‌وجور جذاب را به دست کاربران برساند.

تمرکز بیشتر بر روی پایداری زیست‌محیطی

مفهوم پایداری یا پایایی زیست‌محیطی به کارهایی اشاره دارد که با ادامه‌ی روند حیات و اکوسیستم‌های طبیعی در ستیز قرار ندارد. اگر پیگیر محصولات جدید اپل و گوگل بوده باشید، احتمالا می‌دانید که این دو شرکت تمرکز خود را برای مفهوم پایداری زیست‌محیطی افزایش داده‌اند. بسیاری از قطعات آیفون ۱۲ از مواد بازیافتی ساخته شده‌اند، اسپیکر هوشمند Google Nest Audio به طور کامل با بطری‌های پلاستیکی بازیافتی تولید شده و هر دو شرکت در این زمینه حفظ محیط زیست کارهای مختلفی را انجام می‌دهند.

سامسونگ هم برای بهبود پایداری زیست‌محیطی محصولات خود کارهایی را انجام داده اما این اقدامات به پای تلاش‌های شرکت‌های رقیب نمی‌رسد. سامسونگ در سال ۲۰۲۱ باید جدیت خود را در این زمینه نشان دهد و فقط به کارهای محدود و حاشیه‌ای بسنده نکند.

کنار گذاشتن نمایشگرهای خمیده

گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ اگرچه از نظر فنی از نمایشگر خمیده بهره می‌برند، ولی این خمیدگی بسیار محدود است. از طرف دیگر، گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن و گلکسی نوت ۲۰ از نمایشگرهای تخت استفاده می‌کنند ولی نوت ۲۰ اولترا مبتنی بر نمایشگر دارای خمیدگی محسوس است.

همین خمیدگی زیاد نمایشگر گلکسی نوت ۲۰ اولترا به نظر بسیاری از کاربران به یکی از معایب نوت ۲۰ اولترا بدل شده است. روی هم رفته بخش بزرگی از کاربران علاقه‌ای به استفاده از نمایشگرهای خمیده ندارند و سامسونگ یک بار برای همیشه باید این نوع نمایشگرها را کنار بگذارد.

طبق اطلاعات فاش شده، گوشی‌های گلکسی S21 و S21 پلاس مجهز به نمایشگر تخت هستند و فقط نمایشگر مدل اولترا از مقداری خمیدگی محدود بهره می‌برد. همچنین برای بهبود دوام نمایشگر گوشی‌های تاشو سامسونگ، در لبه‌های آن‌ها خمیدگی دیده نمی‌شود و برای نسل بعدی این گوشی‌ها هم به احتمال زیاد این رویکرد تکرار خواهد شد. روی هم رفته به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از گوشی‌های مهم سامسونگ در سال ۲۰۲۱ با نمایشگر مبتنی خمیدگی محسوس عرضه نخواهند شد.

عرضه‌ی کروم‌بوک قدرتمند ارزان‌قیمت

در سال ۲۰۱۸ سامسونگ محصولی به نام کروم‌بوک پلاس V2 را عرضه کرد که به یکی از بهترین کروم‌بوک‌های آن سال تبدیل شد. این محصول به لطف داشتن بدنه‌ی جذاب، نمایشگر عالی، عملکرد خیلی خوب و البته قیمت ۴۹۹ دلاری توانست سروصدای زیادی راه بیندازد.

اما سامسونگ هنوز یک جانشین شایسته برای کروم‌بوک موردنظر عرضه نکرده است. این شرکت در اوایل ۲۰۲۰ از گلکسی کروم‌بوک رونمایی کرد که علی‌رغم داشتن ویژگی‌های جذاب، به دلیل قیمت ۱۰۰۰ دلاری‌اش یک کروم‌بوک بسیار گران‌قیمت محسوب می‌شود. روی هم رفته در بسیاری از کشورها، کاربران به جای خرید لپ‌تاپ‌های ویندوزی و مک‌بوک‌ها ترجیح می‌دهند از بین کروم‌بوک‌ها دست به انتخاب بزنند که معمولا قیمت بسیار مناسب‌تری دارند.

اگرچه در سال ۲۰۲۱ با فروکش کردن بحران کرونا و بازگشت میلیون‌ها نفر به محل کار خود، فروش کروم‌بوک‌ها پایین می‌آید ولی همچنان میلیون‌ها نفر به خرید کروم‌بوک‌ها علاقه دارند و سامسونگ با عرضه‌ی یک کروم‌بوک جذاب مقرون به صرفه می‌تواند توجه آن‌ها را جلب کند.

ارائه‌ی سه سال آپدیت اندروید برای گوشی‌های بیشتر

طی سال‌های گذشته سامسونگ از جمله شرکت‌هایی بود که به دلیل عملکرد ضعیف در زمینه‌ی آپدیت اندروید گوشی‌های خود مورد انتقاد قرار می‌گرفت. اما سامسونگ در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که تعداد زیادی از گوشی‌ها و تبلت‌های این شرکت به مدت ۳ سال از آپدیت اصلی اندروید بهره‌مند خواهند شد.

در فهرست گوشی‌های مشمول این طرح، تعداد زیادی گوشی پرچم‌دار و میان‌رده دیده می‌شود. اما در این میان باید به جای خالی بسیاری از گوشی‌های پایین‌رده‌ی سامسونگ اشاره کنیم. به همین خاطر بسیاری از گوشی‌های سری گلکسی M، گلکسی F و گوشی‌هایی مانند A21s و A31 از این طرح سامسونگ بهره‌مند نمی‌شوند.

سامسونگ به طور غیر مستقیم به کاربران اعلام کرده که اگر می‌خواهند از پشتیبانی بلندمدت نرم‌افزاری بهره‌مند شوند، باید گوشی‌های میان‌رده و پرچم‌دار را خریداری کنند. اما سامسونگ باید به کاربرانی که توان مالی زیادی ندارند و به ناچار گوشی‌های پایین‌رده می‌خرند نیز توجه کند و به‌روزرسانی طولانی‌مدت آن‌ها را امکان‌پذیر کند.

محصولات برنده و بازنده‌ی سامسونگ در سال ۲۰۲۰

