در سال ۲۰۲۰ بحران کرونا کسب‌وکارهای زیادی را دچار مشکل کرد و شرکت اپل هم برای تولید انبوه محصولات جدید خود با مشکلات زیادی مواجه شد. به همین خاطر نسل جدید آیفون بسیار دیرتر از زمان همیشگی به دست کاربران رسیدند. اما در هر صورت اپل در این سال بار دیگر موفق شده محصولات پرفروشی را راهی بازار کند و البته می‌توان انتقادهایی هم در رابطه با عملکرد اپل در سال ۲۰۲۰ مطرح کرد. در ادامه به محصولات برنده و بازنده‌ی اپل در سال ۲۰۲۰ می‌پردازیم.

برنده: آیفون SE 2020

آیفون SE 2020 در اوایل ۲۰۲۰ معرفی شد و خیلی زود مورد توجه گسترده‌ی کاربران قرار گرفت. اپل برای تولید این گوشی از بسیاری از قطعات آیفون ۸ استفاده کرده است. همچنین مانند آیفون XR از دوربین ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد و تراشه سری آیفون ۱۱ یعنی A13 درون آن تعبیه شده است و در نهایت به عنوان یک گوشی با قیمت زیر ۴۰۰ دلار در قفسه‌ی فروشگاه‌ها قرار گرفته است.

برنده: آیفون ۱۲

آیفون ۱۲ یک جانشین عالی برای برای آیفون ۱۱ محسوب می‌شود. این گوشی برخلاف نسل قبلی از نمایشگر اولد بهره می‌برد، حاشیه‌های نمایشگر آن اندکی کاهش پیدا کرده و لبه‌های نمایشگر کاملا تخت شده، دوربین اصلی بهتر شده و از همه مهم‌تر قیمت آن تفاوت زیادی با آیفون ۱۱ ندارد. اگرچه در نگاه اول این گوشی ارتقای پر زرق‌وبرقی محسوب نمی‌شود، ولی تجربه‌ی کاربری بسیار خوبی را به ارمغان می‌آورد.

بازنده: آیفون ۱۲ پرو

اگرچه آیفون ۱۲ یکی از بهترین محصولات اپل در سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود، اما از طرف دیگر آیفون ۱۲ پرو با توجه به قیمت بالاتری که دارد ارزش چندان بیشتری را ارائه نمی‌کند. این گوشی نسبت به آیفون ۱۲ از ۲ گیگابایت حافظه رم بیشتر، دوربین تله‌فوتو با زوم ۲ برابری، بدنه‌ی نسبتا بهتر و حافظه پایه بیشتر بهره می‌برد ولی در نهایت ۲۰۰ دلار گران‌تر است. به همین خاطر روی هم رفته خرید آیفون ۱۲ انتخاب منطقی‌تری محسوب می‌شود.

برنده: آیفون ۱۲ پرو مکس

آیفون ۱۲ پرو مکس گران‌ترین و بهترین گوشی اپل به حساب می‌آید و طبق گزارش‌ها مورد استقبال خریداران هم قرار گرفته است. این گوشی از بزرگ‌ترین سنسور دوربین در بین آیفون‌ها بهره می‌برد و همچنین به لطف سیستم لرزشگیر سنسور و دوربین زوم نسبتا بهتر، جذابیت بیشتری برای کاربران دارد. همچنین نباید نمایشگر غول‌پیکر آن را از قلم بیندازیم.

بازنده: شارژر مگ‌سیف

اپل آهن‌رباهای بسیار کوچکی در پنل پشتی گوشی‌های سری آیفون ۱۲ تعبیه کرده که اتصال برخی وسایل جانبی مانند کیف پول یا شارژر بی‌سیم به این گوشی‌ها را امکان‌پذیر می‌کند. اگرچه شارژر مگ‌سیف هنوز در اول راه قرار دارد، اما برخی گزارش‌ها خبر از این می‌دهند که شارژر موردنظر خیلی راحت از پنل پشتی جدا می‌شود که این خبر خوبی برای یک محصول ۶۰ دلاری نیست. روی هم رفته اگرچه اپل تا حد زیادی بر روی نکات مثبت این محصول مانور داده، اما مورد توجه زیادی قرار نگرفته است و عمدتا به چشم یک محصول جانبی گران‌قیمت و نه‌چندان مفید دیده می‌شود.

اپل در سال ۲۰۲۰ چه تغییرات پنهانی در محصولاتش ایجاد کرد؟

برنده: اپل واچ SE

به نظر می‌رسد اپل بالاخره به این نتیجه رسیده که بخش زیادی از کاربران طرفدار محصولات جذاب ولی مقرون به صرفه هستند و در نتیجه اپل در سال ۲۰۲۰ ساعت هوشمند اپل واچ SE را راهی بازار کرده است. این محصول از بسیاری از ویژگی‌های نسل ششم اپل واچ بهره می‌برد ولی با قیمت پایه ۲۸۰ دلار به دست کاربران می‌رسد.

برنده: آیفون ۱۲ مینی

اپل سازنده‌ی بهترین گوشی جمع‌وجور سال ۲۰۲۰ است. آیفون ۱۲ مینی نسبت به دیگر گوشی‌های جمع‌وجور اندازه‌ی بسیار کوچک‌تری دارد و سبک‌تر است. در عین حال، این گوشی از ویژگی‌های بسیار جذابی مانند نمایشگر اولد، تراشه قدرتمند A14، سیستم تشخیص چهره فیس آی‌دی، دو دوربین عالی، امکان مقاومت در برابر نفوذ آب، شارژ بی‌سیم، اسپیکرهای استریو و دیگر ویژگی‌های حائز اهمیت بهره می‌برد.

بازنده: ایرپادز مکس

بعد از مدت‌ها انتظار، اپل مدتی قبل از اولین هدفون دورگوشی خود به نام ایرپادز مکس رونمایی کرد و روی هم رفته کیفیت صدای فوق‌العاده‌ای را ارائه می‌کند و در زمینه‌ی حذف صدای محیط هم حرف زیادی برای گفتن دارد. اما این محصول با قیمت ۵۵۰ دلار راهی بازار شده است. این یعنی کاربران فقط با هزینه کردن ۵۰ دلار بیشتر میتوانند دو هدفون فوق‌العاده‌ی سونی ۱۰۰۰-XM4 (300 دلار) و بوز ۷۰۰ (۳۰۰ دلار) را خریداری کنند.

برنده: تراشه M1

در نهایت باید به نخستین تراشه‌ی ساخت اپل برای کامپوترهای مک اشاره کنیم. اپل چند ماه قبل از دو مدل مک‌بوک و یک مک مینی مبتنی بر تراشه M1 رونمایی کرد که اساسا نسخه‌ی قوی‌تر تراشه A14 به کار رفته در سری آیفون ۱۲ محسوب می‌شود. این تراشه به لطف عملکرد فوق‌العاده و مصرف انرژی پایین، مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفته است.

محصولات برنده و بازنده‌ی سامسونگ در سال ۲۰۲۰

منبع: GSM Arena

The post محصولات برنده و بازنده‌ی اپل در سال ۲۰۲۰ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala