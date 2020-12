در سال ۲۰۲۰ پرچم‌داران زیادی راهی بازار شدند و هر کدام از آن‌ها از لحاظ کیفیت عکاسی و فیلم‌برداری، عملکرد بهتری به نسبت نسل گذشته‌ی خود داشتند. امسال دیگر پرچم‌داری راهی بازار نمی‌شود. بنابراین تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی بهترین و معروف‌ترین گوشی‌های سال ۲۰۲۰ از لحاظ کیفیت عکاسی و فیلم‌برداری بپردازیم. گوشی‌های حاضر در این مقایسه شامل آیفون ۱۲ پرو مکس، هواوی میت ۴۰ پرو، سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ و گلکسی نوت ۲۰ اولترا می‌شوند.

هر کدام از گوشی‌هایی که در این مقایسه قرار دارند، جدیدترین و بهترین محصولات شرکت‌های خود هستند. برای مثال اپل به‌تازگی از گوشی‌های سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد که بهترین و قدرتمندترین گوشی این سری، آیفون ۱۲ پرو مکس است. در تابستان امسال از گوشی‌های سری نوت ۲۰ رونمایی شد که نوت ۲۰ اولترا با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی، بهترین مدل بود. هواوی میت ۴۰ پرو هم جدیدترین پرچم‌دار هواوی با پردازنده‌ی ۵ نانومتری است (مانند آیفون) و از لحاظ دوربین، در رده‌ی دوم سایت Dxomark قرار دارد. در بین پرچم‌دارهای سونی هم اکسپریا ۱ مارک ۲ جدیدترین و بهترین است.

اگرچه در بالا به Dxomark اشاره کردیم، اما قصد داریم این مقایسه را بدون در نظر گرفتن رتبه‌ها و عملکرد این محصولات در وب‌سایت یاد شده انجام دهیم. چرا که برخی‌ها به بررسی‌های صورت گرفته توسط این وب‌سایت اعتماد ندارند. اما قبل از اینکه به مقایسه‌ی این محصولات بپردازیم، بهتر است نگاهی داشته باشیم به مشخصات فنی دوربین‌ آن‌ها تا ببینیم عملکرد هر شرکت روی کاغذ چگونه بوده.

نام گوشی گلکسی نوت ۲۰ اولترا آیفون ۱۲ پرو مکس هواوی میت ۴۰ پرو سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ دوربین اول ۱۰۸ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.8، بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال تصویر و فوکوس خودکار لیزری ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.6، بهره‌مندی از لرزشگیر تصویر سنسور شیفت و فوکوس خودکار ۵۰ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.9، بهره‌مندی از فوکوس خودکار چند جهته ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.7، بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال تصویر و فوکوس خودکار دوربین دوم ۱۲ مگاپیکسل فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.2 ۱۲ مگاپیکسل فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.4 ۲۰ مگاپیکسل فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/1.8، بهره‌مندی از فوکوس خودکار ۱۲ مگاپیکسل فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.2، بهره‌مندی از فوکوس خودکار دوربین سوم ۱۲ مگاپیکسل تله‌فوتو با گشودگی دیافراگم f/3.0 و قابلیت بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال و بزرگ‌نمایی ۵۰ برابری هیبریدی ۱۲ مگاپیکسل تله‌فوتو با گشودگی دیافراگم f/2.2 و قابلیت بزرگ‌نمایی ۲.۵ برابری اپتیکال ۱۲ مگاپیکسل تله‌فوتو با گشودگی دیافراگم f/3.4 و قابلیت بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال و بزرگ‌نمایی ۵۰ برابری دیجیتال ۱۲ مگاپیکسل تله‌فوتو با گشودگی دیافراگم f/2.4 و قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال دوربین چهارم سنسور لیزری فوکوس خودکار سنسور LiDAR سنسور لیزری فوکوس خودکار سنسور سه‌بعدی مدت پرواز دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.2 ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.2 به همراه سنسور SL 3D (تشخیص چهره سه‌بعدی) ۱۳ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.4، به همراه سنسور سه‌بعدی مدت پرواز ۸ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.0 کیفیت فیلم‌برداری ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه – ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه – ۷۲۰P با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه – پشتیبانی از +HDR10 ۴K با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه – پشتیبانی زا HDR10 و فیلم‌برداری دالبی ویژن HDR با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۴۸۰ فریم بر ثانیه – ۷۲۰P با سرعت ۹۶۰/۳۸۴۰ فریم بر ثانیه – پشتیبانی از HDR ۴K با سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه در حالت HDR – وضوح ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه کیفیت فیلم‌برداری دوربین سلفی ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ۴K با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه

آیفون ۱۲ پرو مکس

دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس از لحاظ مگاپیکسل به نسبت قبل تغییری نداشته. همچنان شاهد استفاده از دوربین‌های ۱۲ مگاپیکسلی در این گوشی هستیم اما سنسور دوربین اصلی اکنون ۴۷ درصد به نسبت قبل بزرگ‌تر شده و اندازه‌ی هر پیکسل آن به ۱.۷ میکرومتر می‌رسد. گشودگی دیافراگم به f/1.6 افزایش پیدا کرده و همچنین فناوری لرزشگیر بکار رفته در آن هم سنسور شیفت است. بدین معنا که با تغییر حرکت خود حسگر، لرزش‌های ناخواسته خنثی می‌شوند. برخلاف لرزشگیرهای اپتیکال که روی لنزها قرار می‌گیرند.

دوربین تله‌فوتو نیز به نسبت قبل پیشرفتی به اندازه‌ی ۰.۵ برابر در بزرگ‌نمایی داشته و اکنون می‌تواند تا ۲.۵ برابر به صورت اپتیکال زوم کند. لنز بکار رفته در این دوربین از ۵۲ در مدل قبل به ۶۵ افزایش پیدا کرده ولی گشودگی دیافراگم f/2.4 است. بدین معنا که این دوربین بیشتر در محیط‌هایی با شرایط نوری مساعد می‌تواند کیفیت بالای خود را نشان دهد. دوربین تله‌فوتوی آیفون ۱۲ پرو مکس دارای لرزشگیر اپتیکال است اما از حالت شب پشتیبانی نمی‌کند.

دوربین فوق عریض نماینده‌ی اپل مشابه همان دوربینی است که در گوشی‌های سال گذشته‌ی شرکت مشاهده کرده بودیم به همین خاطر نمی‌توان آن را رقیب سرسختی برای نماینده‌های دیگر شرکت‌ها به حساب آورد. این دوربین ۱۲ مگاپیکسلی برخلاف گوشی سونی و هواوی و مانند کهکشانی سامسونگ از فوکوس ثابت بهره می‌برد و نه خودکار. اما مزیت خوب آن، پشتیبانی از حالت شب یا همان نایت مود (Night Mode) است.

در نهایت هم می‌رسیم به سنسور LiDAR که به‌تازگی به جمع آیفون‌ها اضافه شده و می‌تواند به آیفون ۱۲ پرو مکس (و مدل پرو) در ثبت تصاویر پرتره باکیفیت کمک کند. علاوه بر این، با وجود این سنسور، آیفون می‌تواند در محیط‌های کم‌نور، با سرعت بیشتری روی سوژه‌ی مورد نظر فوکوس کند.

اما برای دوربین سلفی، اپل یک سنسور ۱۲ مگاپیکسلی در نظر گرفته که به همراه سنسور سه‌بعدی تشخیص چهره درون ناچ نسبتا بزرگی روی نمایشگر گوشی جای گرفته‌ است. این دوربین از فوکوس ثابت بهره می‌برد و گشودگی دیافراگم آن نیز به f/2.2 می‌رسد؛ یعنی این دوربین کاملا مشابه مدل بکار رفته در آیفون ۱۱ پرو مکس است.

هواوی میت ۴۰ پرو

میت ۴۰ پرو یکی از بهترین گوشی‌هایی است که امسال راهی بازار شده و در بخش عکاسی و فیلم‌برداری نیز فوق‌العاده عمل می‌کند. روی پنل پشتی این محصول ۴ سنسور دیده می‌شود که البته یکی از آن‌ها سنسور لیزری برای تسهیل فرایند فوکوس خودکار است. سوا از آن، باقی سنسورها توانایی ثبت عکس دارند.

سنسور اصلی این گوشی ۵۰ مگاپیکسلی است که در P40 پرو نیز شاهد استفاده از آن بودیم. سنسور این دوربین ۱/۱.۲۸ اینچ است که در بین گوشی‌های حاضر در این مقایسه، بزرگ‌ترین اندازه را دارد. اما نکته‌ی عجیب، عدم بهره‌مندی آن از لرزشگیر اپتیکال تصویر است که باید دید در عملکرد این گوشی در محیط کم‌نور چه تاثیری می‌گذارد.

گل سرسبد مجموعه دوربین‌های میت ۴۰ پرو اما دوربین فوق عریض ۲۰ مگاپیکسلی آن است که شاید به اندازه‌ی رقبا نتواند تصویر عریضی را ثبت کند اما از قابلیت فوکوس خودکار بهره می‌برد. از طرفی نسبت تصویر این دوربین هم ۳:۲ است؛ یعنی مشابه دوربین‌های معمولی. این در حالی است که در بسیاری از گوشی‌های هوشمند، نسبت تصویر دوربین فوق عریض ۴:۳ است. دوربین فوق عریض هواوی همچنین قادر به ثبت تصاویری است که هیچگونه اعوجاجی در آن دیده نمی‌شود و اینگونه به نظر می‌رسد که تصاویر فوق عریض این گوشی در واقع توسط دوربین اصلی با زاویه‌ی دید بیشتر به ثبت رسیده‌اند.

در نهایت می‌رسیم به دوربین تله‌فوتوی این گوشی که ۱۲ مگاپیکسلی است و از لنز پریسکوپی بهره می‌برد. این دوربین می‌تواند میت ۴۰ پرو را قادر سازد تا ۵ برابر بزرگ‌نمایی اپتیکال داشته باشد. شاید گشودگی دیافراگم f/3.4 این دوربین باعث شود در عکاسی در محیط‌های کم‌نور عملکرد دیگر گوشی‌ها از این محصول بهتر باشد اما با این حال این میزان از بزرگ‌نمایی اپتیکال در کنار گلکسی نوت ۲۰ اولترا در بین گوشی‌های این مقایسه بیشترین است.

اما دوربین سلفی این گوشی ۱۳ مگاپیکسلی است و از لنز نسبتا عریض ۱۸ میلی‌متری بهره می‌برد. بدین ترتیب کاربر می‌تواند سوژه‌های بیشتری را در یک قاب عکس جای دهد. در کنار این دوربین اما یک سنسور سه‌بعدی مدت پرواز هم تعبیه شده تا برای عکاسی پرتره به کمک دوربین سلفی بیاید.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا

می‌رسیم به کهکشانی جدید سامسونگ که از سه دوربین بهره می‌برد. دوربین اصلی این گوشی ۱۰۸ مگاپیکسلی است و عملکرد آن تا حد زیادی مشابه عملکرد سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی در گلکسی S20 اولترا است. با این تفاوت که در اینجا، یک سنسور لیزری نیز در انجام فوکوس خودکار به نوت کمک می‌کند. این دوربین قدرتمند با ترکیب ۹ پیکسل ۰.۸ میکرومتری به یک پیکسل بزرگ ۲.۴ میکرومتری، قادر به ثبت تصاویری ۱۲ مگاپیکسلی است.

دورربین تله‌فوتوی این گوشی نیز از لنز پریسکوپی با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ برابری بهره‌ می‌برند. سنسوری ۱۲ مگاپیکسلی با اندازه‌ی پیکسل ۱.۰ میکرومتر که عدد خاصی به حساب نمی‌آید اما با این حال توانایی زیادی در بزرگ‌نمایی دارد.

معمولی‌ترین سنسور این مجموعه اما دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی است که مانند دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس، آنقدرها هیجان‌انگیز به نظر نمی‌رسد. هرچند از لحاظ مشخصات روی کاغذ، عملکرد بهتری از دوربین آیفون دارد. این دوربین می‌تواند تصاویری با زاویه‌ی ۱۲۰ درجه ثبت کند که بسیار عریض است.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا اما روی پنل جلویی خود یک دوربین کوچک ۱۰ مگاپیکسلی دارد اما برخلاف دیگر محصولات حاضر در این مقایسه، از فوکوس خودکار بهره می‌برد. این دوربین از لحاظ مگاپیکسل بعد از اکسپریا ۱ مارک ۲ کوچکترین اندازه را دارد اما اندازه‌ی هر پیکسل آن به ۱.۲۲ میکرومتر می‌رسد.

سونی اکسپریا ۱ مارک ۲

در نهایت نوبت به نماینده‌ی سونی می‌رسد. شرکتی که سازنده‌ی لنز بسیاری از گوشی‌های هوشمند است اما محصول خود را به دوربین ساخت شرکت آلمانی زایس مجهز کرده. دوربین اصلی این گوشی ۱۲ مگاپیکسلی است و از قابلیت لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برد. گشودگی دیافراگم این دوربین به f/1.7 می‌رسد که بعد از آیفون، بیشترین گشودگی را دارد.

دوربین فوق عریض این محصول هم ۱۲ مگاپیکسلی است و مانند نماینده‌ی هواوی از فوکوس خودکار بهره می‌برد. مشخصات این دوربین شبیه به مشخصات دوربین تله‌فوتوی گلکسی نوت ۲۰ اولتراست اما تصاویر ثبت شده با آن به اندازه‌ی گوشی‌های آیفون و نوت عریض نیستند.

در نهایت هم می‌رسیم به دوربین تله‌فوتو که باز هم ۱۲ مگاپیکسل دارد و سنسور آن نیز ساخت سامسونگ است. این دوربین از لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برد و توانایی بزرگ‌نمایی به اندازه‌ی ۳ برابر را به صورت اپتیکال داراست.

برای عاشقان سلفی، شاید شنیدن این خبر که دوربین سلفی سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ که در قامت یک پرچم‌دار در این مقایسه حضور دارد، ۸ مگاپیکسلی است، ناامید کننده باشد اما با گشودگی دیافراگم f/2.0، لنز ۲۴ میلی‌متری و اندازه‌ی پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر، به نظر می‌رسد در این مقایسه با قدرت حاضر خواهد شد.

حال که با مشخصات دوربین گوشی‌ها و قابلیت هر کدام از آن‌ها تا حدودی آشنا شدیم، می‌پردازیم به مقایسه‌ی آن‌ها. در اولین بخش از مقایسه، به عملکرد تمام دوربین‌ها در نور روز و دوربین‌های فوق عری

مقایسه‌ی دوربین اصلی در نور روز

در دو تصویر ثبت شده توسط دوربین اصلی این چهار گوشی، به خوبی می‌توان تصویر اکسپریا ۱ را از سایرین تشخیص داد. چرا که این تصاویر بیشترین میزان کنتراست را دارد. به همین خاطر در برخی از صحنه‌ها ممکن است نقاط روشن بیش از حد دیده شوند و یا در یک سری تصاویر، سایه‌ها بیش از حد تیره به نمایش دربیایند. از طرفی نماینده‌ی سونی تمایل زیادی به اشباع تصاویر نشان نداد و رنگ‌های بسیار خوبی را تولید کرد. به صورت کلی اگر تمایل به ثبت تصاویر زیبا، مخصوص اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی باشید، اکسپریا نمی‌تواند به اندازه‌ی سایرین نیازتان را برطرف کند.

اما شاید در این بین، گلکسی نوت ۲۰ اولترا بهترین تصویر را برای اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی ثبت کرده باشد. میزان اشباع تصویر آنقدری زیاد نیست که تصویر کاملا از حالت طبیعی خود خارج شود، از طرف رنگ‌ها، خصوص رنگ سبزه‌ها تمایل به گرمی دارند و همین موضوع باعث شده تصویر ثبت شده توسط این گوشی دلنشین‌تر باشد. رنگ آبی آسمان نیز بسیار طبیعی و زیبا به نمایش درآمده و شاید بتوان گفت از عملکرد دیگر محصولات بهتر هم بود.

اما وقتی به آیفون ۱۲ پرو مکس می‌رسیم، باید همان جمله‌ی کلیشه‌ای را که در رابطه با آیفون‌ها زده می‌شده به زبان بیاوریم؛ تصاویر به حالت واقعی، بسیار نزدیک هستند. خصوصا نقاط تیره‌تر. عملکرد هواوی میت ۴۰ پرو نیز در نمایش رنگ‌ها بسیار خوب بود منتها رنگ آسمان کمی به بنفش تمایل داشت که به دور از واقعیت بود. در غیر این صورت همه چیز خوب به نظر می‌رسد.

در این تصویر اما میت ۴۰ پرو اما کاملا غافلگیرکننده ظاهر شد. این گوشی تمایلی به زیبا نشان دادن برگ‌ها نداشته و اگر رنگ برگ‌ها را مقایسه کنید می‌بینید سردتر از آیفون، گلکسی و حتی اکسپریا آن را به نمایش گذاشته. اگر تصویر را به صورت مجزا بررسی کنید، از کیفیت بالای آن شگفت‌زده خواهید شد اما در مقایسه با تصویر ثبت شده توسط دیگر گوشی‌ها، شاید آنقدرها زیبا به نظر نرسد.

آیفون ۱۲ پرو مکس و گلکسی نوت ۲۰ اولترا تا حد زیادی دو تصویر مشابه هم را ثبت کردند اما آیفون موفق شد تصویر واقعی‌تری را ثبت کند. این موضوع را به خوبی می‌توان در رنگ برگ‌ها مشاهده کرد. کنترل نقاط روشن در گوشی اپل هم بهتر از کهکشانی سامسونگ صورت گرفت اما از طرفی نوت ۲۰ در نمایش رنگ آبی آسمان کیفیت بیشتری از خود نشان داد.

درست مانند تصاویر ابتدایی، در این تصویر هم عملکرد نامناسب محدوده‌ی دینامیکی در اکسپریا را شاهد هستیم که باعث شده تصویر ثبت شده کاملا متفاوت با دیگر گوشی‌ها ثبت شود.

وقتی خروجی تصاویر روی ۱۲ مگاپیکسل تنظیم می‌شود، می‌بینیم که کیفیت همه‌ی آن‌ها به نوعی شبیه به هم است. اما با این حال یک سری تفاوت بین آن‌ها دیده می‌شود که باید به آن اشاره کنیم. گلکسی نوت ۲۰ اولترا برخلاف سیاست قبل سامسونگ، تمایل کمتری به اشباع بیش از حد رنگ‌ها از خود نشان می‌دهد.

آیفون ۱۲ هم عملکردی نزدیک به گلکسی داشته با این تفاوت که اندکی روی نقاط روشن کنترل بیشتری از خود به نمایش گذاشت و تصویری نزدیک‌تر به واقعیت ثبت کرد. در تصویری که هواوی ثبت کرد، رنگ آسمان کمی تمایل به بنفش دارد که می‌توان تاثیر آن را روی شیشه‌ی ساختمان نیز احساس کرد. همین موضوع باعث می‌شود تصویر ثبت شده توسط این گوشی، از واقعیت به دور باشد.

در نهایت می‌رسیم به اکسپریا که توانسته تصویر بسیار خوب و نزدیک به واقعیتی ثبت کند. اما خب در گوشه‌های تصویر میزان جزئیات در حد و اندازه‌ی تصویر ثبت شده توسط سه گوشی دیگر نیست و اندکی از میزان کیفیت آن کاسته می‌شود. با این حال عملکرد هر سه گوشی در حفظ جزئیات و کنترل نویز فوق‌العاده عالی بود. خصوصا آیفون و گلکسی که تعادل خوبی از تمامی این موارد ایجاد کردند.

مقایسه‌ی دوربین فوق عریض در نور روز

وقتی به دوربین فوق عریض سوییچ کنیم، رویه‌ی متفاوت هر گوشی برای نمایش مناظر مختلف بیشتر دیده می‌شود. تصویر ثبت شده توسط آیفون و گلکسی بیشترین زاویه‌ی دید را دارند (در ابتدا نوت ۲۰ اولترا با لنز ۱۳ میلی‌متری، سپس آیفون با لنز ۱۴ میلی‌متری). در رتبه‌ی سوم و چهارم هم اکسپریا ۱ مارک ۲ و میت ۴۰ پرو به ترتیب با لنز‌های ۱۶ و ۱۸ میلی‌متری قرار می‌گیرند. از طرفی میت ۴۰ در نسبت تصویر ۳:۲ به ثبت تصاویر فوق عریض می‌پردازد و این یعنی به صورت عمودی، سوژه‌های کمتری در یک قاب جای می‌گیرند.

اما همانطور که در تصویر بالا پیداست، هرچه که میت ۴۰ پرو محدوده‌ی کمی را پوشش داده، اما در عوض در نمایش جزئیات بسیار عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود نشان داد. هیچ یک از سه گوشی دیگر نتوانستند تصویری به کیفیت تصویر میت ۴۰ پرو ثبت کنند.

بین گلکسی، آیفون و اکسپریا، بیشتر در نمایش جزئیات است که آن‌ها را از هم متمایز می‌کند. البته تصویری که کهکشانی سامسونگ به ثبت رساند روشن‌تر از دو گوشی دیگر است اما میزان جزئیات در گوشه‌های تصویر کمتر از سایرین است. البته در صورتی که خیلی ریزبینانه به تصاویر نگاه کنید. در این بین، آیفون ۱۲ توانست تعادل خوبی بین نمایش جزئیات، حذف نویز و کیفیت نمایش رنگ ایجاد کند. بنابراین می‌توان این گوشی را بعد میت ۴۰ پرو در این بخش بهترین دانست. هرچند هر چهار گوشی در نمایش جزئیات و حذف نویز عملکرد خوبی داشتند.

در این تصاویر اما آیفون ۱۲، میت ۴۰ پرو و گلکسی نوت ۲۰ عملکرد بسیار مشابهی داشتند. نحوه‌ی نمایش رنگ و محدوده‌ی دینامیکی در تصویر ثبت شده توسط دوربین هر سه گوشی (خصوصا میت ۴۰ پرو و آیفون در دو تصویر آخر) بسیار مشابه است طوری که بسیار سخت است بخواهیم بین این سه برنده‌ای را انتخاب کنیم. از طرفی اکسپریا ۱ مارک ۲ کاملا خود را از سایرین جدا کرده و تصویری نسبتا تیره به ثبت رساند. گستره‌ی دینامیکی این گوشی بسیار محدودتر از سایرین است و همین موضوع باعث شده رنگ آبی آسمان در واقع تیره به نظر برسد. میت ۴۰ پرو هم در نمایش رنگ آسمان عملکرد خوبی نداشت و طبق معمول مایل به بنفش است. اما میزان جزئیات در آن بسیار بالاست. البته وضعیت این گوشی بهتر از اکسپریا ۱ مارک ۲ است.

مقایسه‌ی دوربین تله‌فوتو در نور روز

بزرگ‌نمایی ۲.۵ برابری

در آخرین بخش این مقایسه اما می‌پردازیم به عملکرد دوربین تله‌فوتوی گوشی‌ها در نور روز. اگرچه عملکرد گوشی‌ها در عکاسی با دوربین فوق عریض و اصلی بسیار متفاوت بود، اما در عکاسی با دوربین تله‌فوتو، در میزان بزرگ‌نمایی ۲.۵ برابری، شباهت‌ها بیشتر شد. البته برای مشخص شدن کیفیت بیشتر، چهار گوشی در دو میزان بزرگ‌نمایی ۲.۵ و ۵ برابری مورد بررسی قرار گرفتند.

در بین این چهار گوشی تنها گلکسی نوت ۲۰ و میت ۴۰ پرو می‌توانند به سطح بزرگ‌نمایی ۵ برابری برسند، به همین خاطر عملکرد آن‌ها در این میزان، به شکل محسوسی بهتر از رقباست. اما برای بزرگ‌نمایی در این میزان، در گوشی‌های گلکسی و هواوی از از همان دوربین اصلی و به صورت دستی تا ۲.۵ برابر بزرگ‌نمایی شده در حالی که در گوشی‌های سونی و آیفون از دوربین تله‌فوتو برای این منظور استفاده شده.

اما در این سطح از بزرگ‌نمایی، آیفون کاملا مطابق انتظار ظاهر شد و تصویری شارپ، پر از جزئیات و با نویز کم ثبت کرد. اکسپریا اما به اندازه‌ی آیفون عملکرد خوبی نداشت و تصویر هم آنطور که باید زیبا نیست. البته اگر آن را بدون در نظر گرفتن عکس آیفون مشاهده کنید از کیفیت آن لذت خواهید برد. بنابراین امتیاز قبولی را می‌گیرد.

اما استفاده از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی برای دریافت تصویری با بزرگ‌نمایی ۲.۵ برابری تحت تاثیرمان نگذاشت. تصویر ثبت شده به اصطلاح نرم، و میزان جزئیات در آن نیز ب نسبت رقبا کمتر است. اما میت ۴۰ پرو با دوربین اصلی خود درخشید و شاید بتوان گفت حتی بهتر از اکسپریا در این بخش عمل کرد. خصوصا در نمایش جزئیات در گوشه‌های تصویر. البته تصویر ثبت شده توسط این گوشی کمی نویزدار به نظر می‌رسد. بنابراین باید اینطور در نظر گرفت که در این بخش، آیفون، میت ۴۰، اکسپریا و گلکسی نوت ۲۰ به ترتیب در رده‌های یک تا چهارم قرار می‌گیرند.

بزرگ‌نمایی ۵ برابری

اما وقتی به بزرگ‌نمایی ۵ برابری می‌رسیم و در نماینده‌های سامسونگ و هواوی به دوربین تله‌فوتو سوییچ می‌کنیم، حرفی برای گفتن نمی‌ماند. بین این دو گوشی هم تفاوت اصلا محسوس و فاحش نیست اما اگر با دقت فراوان به تصاویر نگاه کنید، متوجه خواهید شد عملکرد میت ۴۰ در نمایش جزئیات اندکی بهتر بود.

تصویر ثبت شده توسط آیفون هم به اندازه‌ای خوب است که بتوان جزئیات را تا حدودی در آن مشاهده کرد. خصوصا در یک سری صحنه‌های خاص (مثلا بالکون) نماینده‌ی سونی هم تصویر بسیار زیبایی را ثبت کرد، نه به خوبی آیفون، نوت و میت ۴۰ اما در حد و اندازه‌های خود بسیار عالی ظاهر شد. بنابراین تا سطح قابل قبولی از بزرگ‌نمایی، هر چهار گوشی می‌توانند نیاز کاربران را برطرف کنند.

دلیل اینکه عملکرد گوشی‌ها را در وضوح بالاتر بررسی نمی‌کنیم، به خاطر عملکرد مطابق انتظار آن‌هاست. در واقع بدیهی است میت ۴۰ و گلکسی نوت ۲۰ با اختلاف بهتر از آیفون و اکسپریا عمل می‌کنند. حال اینکه تفاوت بین دو گوشی سامسونگ و هواوی چیست، متاسفانه در این بررسی اشاره‌ای به آن نشد چون در سطح بزرگ‌نمایی بیشتر از ۵ برابر، نمونه‌ای برای مقایسه در اختیار نداریم.

عکاسی در شب با دوربین اصلی – حالت شب غیر فعال

اما اکنون می‌پردازیم به بخش دوم مقایسه یعنی عملکرد دوربین این گوشی‌ها در نور شب، پرتره، سلفی و فیلم‌برداری. پرچم‌دارها معمولا در نور روز عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. چند سالی هم هست که شرکت‌ها توانستند فرمول عکاسی بهتر در نور شب را هم اختراع کنند و اکنون حتی در تاریکی نیز تصاویری ثبت می‌شوند که گویا در طول روز شخصی آن‌ها را ثبت کرده.

در مقایسه‌ی بین این گوشی‌ها در عکاسی در نور شب، یک سری نکته وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم. گلکسی نوت ۲۰ اولترا و هواوی میت ۴۰ پرو از حالت شب مجزا بهره می‌برند به گونه‌ای که حتی در تاریکی شب هم به صورت خودکار اعمال نمی‌شود و کاربر باید به صورت دستی و در صورت تمایل آن را فعال کند. بنابراین وقتی در حالت معمولی به عکاسی بپردازید، هیچگونه پردازشی جهت دریافت نور بیشتر انجام نمی‌گیرد.

آیفون اما حالت شب را به صورت مجزا در اختیار ندارد و وقتی در شب به عکاسی بپردازید، آن را به صورت خودکار فعال می‌کند. البته می‌توان این قابلیت را مطابق تشخیص خود، فعال یا غیرفعال کنید. از طرفی در کمال تعجب، اکسپریا ۱ مارک ۲ اصلا از حالت شب پشتیبانی نمی‌کند. اما خب سونی برای جبران این موضوع، قابلیتی را تحت عنوان Night Scene در نظر گرفته که در محیط‌های تاریک تصاویر را با پردازش بیشتری ثبت می‌کند.

در تصاویری که مشاهده می‌کنید، گلکسی نوت ۲۰ اولترا، میت ۴۰ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس در حالت معمولی به ثبت تصاویر پرداخته‌اند در حالی که نماینده‌ی سونی کار خود را با اعمال قابلیت Night Scene انجام داد. در نتیجه در تصویری که حالت شب در سه گوشی اول فعال شده بود، اکسپریا ۱ مارک ۲ وارد مقایسه نشد چون چیزی به نام Night Mode ندارد که کاربر بخواهد آن را فعال یا غیرفعال کند.

همانطور که می‌بینید، در ثبت تصاویر در شب، تمایل گلکسی و اکسپریا به نمایش رنگ‌ها به شکل نارنجی بیشتر است. در واقع دو گوشی از این حیث مشابه هم عمل کردند. از طرفی نماینده‌ی هواوی کمی به زردی تمایل دارد. اگر بخواهیم یک گوشی با دقیق‌ترین عملکرد را بین سایرین انتخاب کنیم، انتخابمان آیفون خواهد بود که هم در تعادل رنگ سفید عملکرد خوبی داشت و هم در نمایش جزئیات. نه اغراق در نمایش رنگ نارنجی وجود دارد، نه سردی تصویر میت ۴۰ پرو. البته میت ۴۰ پرو در نمایش جزئیات و سطح نویز عملکرد بسیار خوبی داشت (بهتر از سایرین).

گلکسی نوت ۲۰ اولترا در نور شب به گونه‌ای عکاسی که می‌کند که رنگ سرد را سردتر و رنگ گرم‌ را گرم‌تر نشان می‌دهد. اگر بدون در نظر گرفتن گوشی‌های دیگر بخواهیم به تصویر ثبت شده توسط نماینده‌ی سامسونگ در شب نگاه کنیم، همه چیز خوب است اما خب می‌بینیم بهتر از آن هم وجود دارد. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که در تصاویر ثبت شده در نور شب در حالت عادی، میزان نویز در تصویر ثبت شده توسط نوت ۲۰ نیز نسبتا زیاد است.

اکسپریا هم در تمام تصاویری که در شب ثبت کرد، توانست به خوبی تعادلی در نمایش نور سفید ایجاد کند، اما نتوانست این کار را به خوبی آیفون انجام دهد. شدت اغراق رنگ‌ها نیز به نسبت نوت کمتر است و مناظر حالت طبیعی‌تری دارند. با این حال تصاویر را کمی نرم‌ نشان می‌دهد.

گستره‌ی دینامیکی هر چهار گوشی نیز بسیار خوب بود اما در نقاط خیلی روشن و خیلی تیره تفاوتی دیده می‌شود و گوشی‌ها کمی رفتار متفاوتی از خود نشان دادند. به طور کلی به نظر می‌رسد نماینده‌ی هواوی در کنترل نقاط روشن، عملکرد بسیار خوبی دارد. اگر به چراغ‌های نئونی در تصویر بالا نگاه کنید، به خوبی متوجه وضوح، کیفیت بالا و زیبایی نوشته‌ها خواهید شد.

عکاسی در شب با دوربین اصلی – حالت شب فعال

اما وقتی به حالت شب سوییچ می‌کنیم، از میزان شارپ بودن تصاویر میت کاسته شده و این گوشی به رده‌ی سوم می‌رود. در نتیجه میدان مسابقه را به نوت و آیفون، دو رقیب قدیمی واگذار می‌کند. این دو گوشی در برخی تصاویر عملکرد بهتری از دیگری دارند و دقیقا نمی‌توان گفت کدام یک حتما از دیگری بهتر است. البته این در صورتی است که بخواهیم در رابطه با میزان جزئیات صحبت کنیم. چون در رابطه با کیفیت نمایش رنگ، داستان متفاوت است.

گستره‌ی دینامیکی در حالت شب در تصویری که نوت ثبت کرد بهتر است. آیفون در رده‌ی آخر و میت ۴۰ پرو هم در بین این دو قرار می‌گیرد. نکته‌ی جالب اما اینجاست که نوت ۲۰ توانست در حالت شب، در نمایش چراغ نئونی قرمز رنگ بسیار خوب عمل کند و آن را با وضوح کامل به ثبت برساند. در تصویری که آیفون ثبت کرد اما مقداری هاله‌ی قرمز رنگ اطراف نوشته‌ها دیده می‌شود. از طرفی در نمایش رنگ‌ها و تعادل نور سفید، آیفون عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت.

عکاسی در شب با دوربین فوق عریض – حالت شب غیر فعال

وقتی به دوربین فوق عریض برسیم، داستان کمی متفاوت می‌شود. در این بررسی یک گوشی بهترین عملکرد را داشت و سه گوشی دیگر تقریبا با یک عملکرد مشابه در رده‌ی دوم قرار گرفتند. البته حدس اینکه عملکرد کدام گوشی بهترین بوده کار سختی نیست. مشخصا میت ۴۰ پرو با سنسور بزرگ خود توانست باکیفیت‌تری و پرجزئیات‌ترین تصاویر را ثبت کند. البته از لحاظ تعادل نور سفید همچنان مشکل دارد منتها در مجموع بهترین عملکرد را از خود بجا گذاشت.

در طرف مقابل سه گوشی دیگر با ترتیب گلکسی نوت ۲۰ اولترا، اکسپریا ۱ مارک ۲ و آیفون ۱۲ پرو مکس در رده‌های بعد قرار می‌گیرند. البته اختلاف عملکرد بین این سه آنقدر کم هست که می‌توان هر سه را در یک سطح جای داد. با این حال یک سری تفاوت ریز هم ممکن است برای بسیاری از کاربران مهم باشد. بنابراین به آن خواهیم پرداخت.

اگر محیط بسیار تاریک باشد، آیفون در رده‌ی سوم قرار می‌گیرد. تصاویر ثبت شده توسط نوت ۲۰ اولترا اگرچه نویز دارند اما بیشترین جزئیات را به نسبت دو گوشی دیگر به نمایش می‌گذارند و گستره‌ی دینامیکی نیز بسیار عالی است. اکسپریا اما تمرکز خود را روی حذف نویز منعطف کرده تا نمایش جزئیات. البته این بدان معنا نیست که در تصویر ثبت شده توسط این گوشی جزئیات وجود ندارد.

عکاسی در شب با دوربین فوق عریض – حالت شب فعال

اما وقتی حالت شب فعال می‌شود، هواوی با تغییرات زیادی روبرو می‌شود. اول اینکه تصویر از نسبت ۳:۲ به ۴:۳ کراپ می‌شود و گستره‌ی دینامیکی در نقاط روشن نیز محدودتر می‌شود. بهتر است اینطور بگوییم که در تصاویر ثبت شده توسط دوربین فوق عریض این گوشی در شرایطی که حالت شب غیرفعال بود، نتیجه‌ی بهتری حاصل شد.

با سقوط میت ۴۰ پرو به رده‌ی اخر، بار دیگر مقایسه به دو رقیب قدیمی محدود شد. اگرچه عملکرد این گوشی‌ها هم چنگی به دل نمی‌زند اما می‌بینیم که به نسبت حالت عادی، آیفون پیشرفت بسیار خوبی داشته. به همین خاطر به نظر می‌رسد وقتی در محیط کم نور مشغول عکاسی با دوربین فوق عریض آیفون ۱۲ پرو مکس هستید، بهتر است همیشه حالت شب فعال باشد. بدین ترتیب تصاویر شارپ‌تر، پرجزئیات‌تر و روشن‌تری خواهید داشت.

عملکرد گلکسی هم پیشرفت خوبی داشت. خصوصا در نمایش نقاط بسیار تاریک. نمی‌توان گفت حتما آیفون یا گلکسی در این بخش برنده هستند چون هر دو واقعا عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند. اما خب در مجموع، بعد از میت ۴۰، نماینده‌ی سامسونگ در رده‌ی دوم قرار می‌گیرد و این موضوع را می‌توان در کنترل خوب هاله‌های نوری چراغ نئونی قرمز، نمایش روشن‌تر جاده، ساختمان و کلیسا مشاهده کرد.

عکاسی در شب با دوربین تله‌فوتو

اگر به عکاسی از دور دست‌ها علاقه‌مند هستید و در عین حال می‌خواهید در تمام شرایط نوری بهترین تجربه را داشته باشید، این مقایسه شاید بتواند بهترین پرچم‌دار را به شما معرفی کند. در این بخش، در دو سطح ۲.۵ و ۵ برابری به بررسی عملکرد دوربین‌های این چهار گوشی می‌پردازیم تا ببینیم در نهایت کدام یک می‌تواند عملکرد بهتری از خود بجای بگذارد.

بزرگ‌نمایی ۲.۵ برابری – حالت شب غیر فعال

همانطور که از تصاویر پیداست، آیفون وقتی با دوربین تله‌فوتوی خود عکاسی می‌کند عملکرد بسیار خوبی دارد؛ شاید بتوان گفت بهترین عملکرد را دارد و می‌توان نتیجه‌ی عملکرد آن را مشابه و یا حتی بهتر از اکسپریا و میت ۴۰ پرو دانست. اما در صورت فعال شدن حالت شب، گوشی از دوربین اصلی برای بزرگ‌نمایی ۲.۵ برابری استفاده می‌کند و اینجاست که آیفون در رده‌ی آخر قرار می‌گیرد.

بزرگ‌نمایی ۲.۵ برابری – حالت شب فعال

میت ۴۰ پرو اما باز هم وقتی حالت شب فعال می‌شود عملکرد ضعیفی از خود نشان می‌دهد. درست مانند عکاسی با دوربین فوق عریض. اما خب نماینده‌ی سامسونگ وضعیت بهتری در حالت شب دارد. البته آیفون برای دوربین تله‌فوتو از حالت شب بهره نمی‌برد و اکسپریا هم که کلا از این ویژگی بی‌بهره است. بنابراین وقتی حالت شب فعال می‌شود، تنها تصاویر ثبت شده با میت ۴۰ پرو و نوت ۲۰ را خواهیم داشت.

بزرگ‌نمایی ۵ برابری – حالت شب غیر فعال

اما در بزرگ‌نمایی ۵ برابری، ورق به سمت نماینده‌ی هواوی برمی‌گردد. تصاویر ثبت شده توسط دوربین تله‌فوتوی این گوشی در این سطح از بزرگ‌نمایی در تمام صحنه‌های زیر کمترین میزان نویز و بیشترین میزان جزئیات را دارد و از گلکسی نوت بهتر بود.

عملکرد نوت هم بهتر از اکسپریا و آیفون است که به بزرگ‌نمایی دیجیتالی روی آورده‌اند. اما به اندازه‌ی میت ۴۰ پرو رضایت بخش نیست. تنها مشکلی اکه از همان ابتدا هم با نماینده‌ی شرکت چینی داشتیم، عدم ایجاد تعادل در نمایش رنگ سفید بود که در تمامی تصاویر تاثیر منفی خود را گذاشت.

بزرگ‌نمایی ۵ برابری – حالت شب فعال

در شرایطی هم که حالت شب فعال باشد، تنها نمونه‌های ثبت شده توسط گلکسی نوت و میت ۴۰ پرو را در اختیار داریم. چون دو گوشی دیگر از این حالت در دوربین تله‌فوتو پشتیبانی نمی‌کنند.

عملکرد تمام دوربین‌های پشتی در زمینه‌ی عکاسی را در این بخش پوشش دادیم. برای اینکه در نهایت بتوانیم تصمیم بگیریم کدام محصول می‌تواند برنده‌ی بهترین گوشی سال ۲۰۲۰ از لحاظ دوربین باشد، باید عملکرد این محصولات را در زمینه‌ی عکاسی سلفی، پرتره و فیلم‌برداری هم مقایسه کنیم که در مطلب بعد به آن خواهیم پرداخت.

منبع:‌ GSMArena

The post مقایسه‌ی دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس، هواوی میت ۴۰ پرو، اکسپریا ۱ مارک ۲ و گلکسی نوت ۲۰ اولترا appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala