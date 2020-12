تحلیل‌گر با سابقه‌ی محصولات اپل، مینگ چی کو، با منتشر کردن اطلاعات جدیدی به تمامی شایعه‌هایی که زمان رونمایی از خودرو اپل را قبل از سال ۲۰۲۵ عنوان می‌کردند، پایان داد. او درباره‌ی این موضوع گفته است که هنوز بسیاری از بخش‌های تشکیل دهنده‌ی این خودرو در حال توسعه هستند.

در هفته‌های گذشته بود که شایعه‌هایی منتشر شدند که ادعا می‌کردند تعدادی از کارخانه‌های تأمین کننده‌ی قطعات خودرو اپل به‌سرعت در حال تولید قطعات هستند تا برای رونمایی احتمالی از این خودرو در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ (شهریور ۱۴۰۰) آماده باشند.

در زمان منتشر شدن این شایعه دلایل زیادی وجود داشت تا با استفاده از آن‌ها بتوان این شایعه را نادیده گرفت. از جمله‌ی این دلایل می‌توان به عدم منتشر شدن اطلاعاتی در رابطه با مشخصات این خودرو و زمان بسیار اندک برای رونمایی و تولید این محصول مهم در سال آینده اشاره کرد.

در گزارشی که به‌تازگی توسط مینگ چی کو منتشر شده است این شخص در رابطه با توجه به هیاهوی به وجود آمده توسط خبر رونمایی از این خودرو در ماه سپتامبر (شهریور ماه) به سرمایه‌گذاران هشدار داده است و عنوان کرده که منتشر شدن این خبر و هیاهوی ایجاد شده توسط آن، باعث شده است که ارزش سهام شرکت‌های همکار با اپل در زمینه‌ی تولید خودرو افزایش پیدا کند.

او گفته است خرید سهام این شرکت‌ها به‌دلیل افزایش ارزش‌ آن‌ها در زمان کنونی منطقی نیست و سرمایه‌گذاران فعلا نباید این کار را انجام دهند. او عقیده دارد که این افزایش ارزش سهام تنها مدت کوتاهی وجود خواهد داشت.

او همچنین گفته است که نمی‌توان به برنامه‌ی زمانی مطرح شده برای رونمایی از این خودرو اطمینان داشت چون نبود اطلاعاتی مانند مشخصات فنی این خودرو و همچنین مشخص نبودن برنامه‌ی اپل برای رونمایی از خودرو الکتریکی یا خودران موضوعات مهمی هستند که باید آن‌ها را در نظر گرفت.

مینگ چی کو در گزارش قبلی خودش مدعی شده بود که خودرو اپل بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ رونمایی خواهد شد. همچنین او گفته بود که برنامه‌های در نظر گرفته شده توسط اپل برای توسعه‌ی این خودرو هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست. اگر اپل توسعه‌ی این خودرو را در سال ۲۰۲۰ آغاز کرده باشد و همه‌ی برنامه‌های در نظر گرفته شده به‌درستی پیش برود، زمان احتمالی رونمایی از این خودرو خودران بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ خواهد بود.

کو همچنین مدعی شده است که با توجه به تغییرات رخ داده در بازار خودرو‌های الکترویکی و خودران و استاندارد‌های بالای اپل در زمان تولید یک محصول، بعید نیست که اپل برنامه‌ی رونمایی از خودرو خود را تا سال‌ ۲۰۲۸ یا زمان‌های دیرتر از آن به تعویق بیاندازد.

تاکنون تمامی شایعه‌ها و اطلاعاتی که درباره‌ی مشخصات این خودرو و تأمین کنند‌گان قطعات آن منتشر شده است تنها حدس و گمان‌هایی است که بازار در رابطه با خودرو اپل زده است و در هیچ یک از آن‌ها به‌درستی از شرکت‌های همکار اپل در زمینه‌ی تولید خودرو نامی برده نشده است.

با توجه به اینکه هنوز این خودرو و بخش‌های به‌ کار رفته در آن در حال توسعه قرار دارد، زود است که بخواهیم در رابطه با مشخصات فنی آن قبل از شروع به کار این پروژه صحبت کنیم.

در این گزارش همچنین آمده است که مزیت اصلی اپل برای رقابت در بازار خودرو مشخصات سخت افزاری خودرو نیست بلکه قابلیت‌های هوش مصنوعی اپل و اطلاعات عظیمی است که این شرکت در اختیار دارد. البته باید بگوییم که اپل در این زمینه‌‌های مطرح شده هنوز نتوانسته است که مزیت‌های رقابتی بزرگی را در محصولات فعلی خود ایجاد کند.

برخلاف شایعه‌ی منتشر شده مبنی بر رونمایی از خودرو اپل در سال ۲۰۲۱، دیگر تحلیل‌گران هم رونمایی از این خودرو را به‌زودی ممکن نمی‌دادند. یکی از این گزارش‌ها که توسط منبع قابل اطمینانی هم منتشر شده است می‌گوید که اپل قصد دارد از باتری‌ با تکنولوژی «تک‌سلول» (Monocell) در خودرو خود که در سال ۲۰۲۴ رونمایی می‌شود، استفاده کند.

Goldman Sachs با منتشر کردن گزارشی زمان رونمایی از این خودرو را در حدود سال ۲۰۲۴ عنوان کرده و گفته است که تولید خودرو توسط اپل به عنوان یک پلتفرم سخت افزاری ارائه دهنده‌ی خدمات منطقی است، اما هزینه‌های بالای عرضه‌ی خودرو می‌تواند یک پارامتر مهم باشد که باعث شود این کار اپل بر روی سرمایه‌گذاران تأثیر کمی را بگذارد.

با توجه به سود کمتر این کار برای اپل در مقایسه با دیگر محصولات تولیدی توسط این شرکت، اپل ممکن است راه‌هایی دیگری را برای توسعه‌ی خودرو امتحان کند. به عنوان نمونه اپل یک تجربه‌ی بدون مشکل را برای افراد در زمان رانندگی توسعه دهد اما برای تولید خودرو خود از شرکت‌های دیگر کمک بگیرد و این کار را به آن‌ها بسپارد.

در گزارش دیگر منتشر شده توسط Morgan Stanley به این موضوع اشاره شده است که اپل به این موضوع علاقه‌مند است که با یکپارچه کردن سخت افزار، نرم افزار و سرویس‌های ارائه شده، تجربه‌ی افراد را در زمان رانندگی بهبود ببخشد. این منبع همچنین می‌گوید که پروژه‌ی توسعه‌ی خودرو توسط اپل یک پروژه طولانی مدت است که اپل در آن قصد دارد پنچ تکنولوژی اصلی در انجام این کار را توسط خودش تولید کند. این پنچ تکنولوژی عبارتند از توسعه‌ و طراحی پردازنده، باتری، دوربین‌ها، سنسور‌ها و نمایشگر‌ها که همه‌ی آن‌ها به تلاش اپل در زمینه‌ی توسعه‌ی خودرو کمک می‌کند.

در گذشته نام پروژه‌ی توسعه‌ی خودرو توسط اپل پروژه‌ی تایتان عنوان شده بود و تاکنون اطلاعات مختلفی راجع به این پروژه از توسعه‌ی تنها یک سیستم خودران تا طراحی و ساخت خودروی کامل توسط این شرکت مطرح شده است.

به‌طور کلی تصور می‌شود که غول دنیای تکنولوژی قصد داشته باشد از یک خودور الکتریکی رونمایی کند و تلاش‌هایی که این شرکت تاکنون در این زمینه انجام داده است منجر به ثبت پتنت‌های مختلفی توسط این شرکت در رابطه با طراحی خودرو و تکنولوژی‌های دیگر شده است. اپل همچنین برای تسریع در انجام این پروژه کارشناس‌های مختلفی را استخدام کرده و استارتاپ‌هایی را هم به مالکیت خود در آورده است.

منبع: Appleinsider

