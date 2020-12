سال ۲۰۲۰ شاهد رونمایی از گوشی‌های جذاب و دوست‌داشتنی زیادی بودیم. اینترنت ۵G به بسیاری از گوشی‌ها آمد، مقاومت گوشی‌های تاشو افزایش یافت، گوشی‌های میان‌رده‌ی خوبی وارد بازار شدند و پیشرفت‌های بی‌شمار دیگر. اما در این بین اتفاقاتی بود که اگر رخ نمی‌داد، یا در واقع به شکل بهتری رخ می‌داد، تجربه‌ی بهتری از گوشی‌ خود داشتیم. در این مطلب قصد داریم به همین مواردی اشاره کنیم که دوست نداریم در گوشی‌های‌ هوشمند سال ۲۰۲۱ شاهد رخ دادن دوباره‌ی آن‌ها باشیم.

۲۰۲۰ سال بسیار مهمی برای گوشی‌های هوشمند بود. طی این یک سال شاهد انواع و اقسام اتفاقات مختلف بودیم که هم به نفع و هم به ضرر این صنعت بزرگ تمام شد. از طرفی شیوع ویروس کرونا و افزایش قیمت گوشی‌ها، از طرفی معرفی محصولاتی با طراحی نوآورانه، راه‌یابی اینترنت ۵G به گوشی‌های ارزان قیمت و مواردی از این دست. اینطور که به نظر می‌رسد، سال ۲۰۲۱ میلادی اتفاقات غیر منتظره‌ای نظیر شیوع ویروس کرونا نخواهد داشت و شرکت‌ها با تمام قدرت روی ساخت محصولات گوناگون تمرکز خواهند کرد.

با توجه به خبرها و شایعات، ظاهرا در سال پیش رو، اتفاقات جذاب زیادی در دنیای گوشی‌های هوشمند رخ خواهد داد. از همه‌‌گیر شدن اینترنت ۵G گرفته تا افزایش چشمگیر توان سخت‌افزاری میان‌رده‌ها و همچنین معرفی محصولات تاشو در محدوده‌ی قیمتی مختلف. اما در این بین، انتظاراتی هم وجود دارد که از شرکت‌های سازنده‌ی گوشی هوشمند داریم. مواردی که در سال ۲۰۲۰ می‌توانستند به شکل بهتری رخ دهند اما بنا به دلایلی اینطور نشد. در ادامه به ۷ موردی اشاره می‌کنیم که دوست نداریم در گوشی‌های سال ۲۰۲۱ شاهد حضور آن‌ها باشیم.

پسوند ۵G در کنار نام گوشی‌ها

اگرچه ۵G بعد از چندین سال حضور اینترنت ۴G/LTE یک اتفاق هیجان‌انگیز به حساب می‌آید، قابلیتی که به طرز فوق‌العاده چشمگیری سرعت بیشتری از نسل قبل دارد و یکی از دلایل گرانی گوشی‌های هوشمند نیز به حساب می‌آید، اما جالب به نظر نمی‌رسد در نام‌گذاری هر گوشی که از آن بهره می‌برد، شاهد اشاره به آن باشیم. اصلا لزومی هم برای انجام این کار وجود ندارد.

در واقع یکی از دلایل این انتظار این است که در سال ۲۰۲۱، نباید شاهد هیچ گوشی ۴G باشیم. اکنون حدودا دو سال از ورود اینترنت ۵G می‌گذرد و بسیاری از کشورها زیرساخت بهره‌مندی از آن را در اختیار دارند. بنابراین دلیلی وجود ندارد باز هم محصولی با اینترنت ۴G راهی بازار شود. پس انتظار داریم همانطور که گوشی‌های ۴G سال‌های گذشته از این پسوند در نام خود استفاده نمی‌کردند و نمی‌کنند، گوشی‌های‌ هوشمند سال ۲۰۲۱ نیز نام ساده‌تری داشته باشند. مثلا گلکسی S21 به جای گلکسی S21 5G.

استفاده از پلاستیک/گلاستیک در گوشی‌های ۱۰۰۰ دلاری

یکی از اتفاقات نه چندان جالب در سال ۲۰۲۰، استفاده از پلاستیک در ساخت گوشی‌های ۱۰۰۰ دلاری بود. البته این اتفاق خیلی رخ نداد، منتها مثلا معروف‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند یعنی سامسونگ در گلکسی نوت ۲۰ از پلاستیک استفاده کرد و برای آن، ۱۰۰۰ دلار هم در نظر گرفت.

موضوع لزوما بهتر بودن کیفیت شیشه از پلاستیک یا برعکس نیست. در واقع وقتی از پلاستیک در ساخت یک گوشی استفاده می‌شود، باید قیمت کمتری داشته باشد، نه اینکه با همان قیمت بالا راهی بازار شود. اگر قرار باشد برای یک گوشی با بدنه‌ی پلاستیکی حدودا ۱۰۰۰ دلار هزینه شود، بنابراین خرید گوشی‌هایی با بدنه‌ی فلز و شیشه از توان بسیاری از کاربران خارج خواهد بود.

شرکت‌هایی نظیر سامسونگ باید در گوشی‌هایی نظیر فن ادیشن یا لایت یا در بدترین حالت، پرچم‌دارهای مقرون به صرفه، از پلاستیک یا گلاستیک استفاده کنند و قیمت پایینی هم برای آن در نظر بگیرند. مثلا یکی از شرکت‌هایی که در این زمینه عملکرد خوبی داشته اپل است که علی‌رغم قیمت کمتر از ۱۰۰۰ دلار برای آیفون ۱۲، از مواد باکیفیتی هم در ساخت بدنه‌ی آن استفاده کرد. از وان‌پلاس ۸T، وان‌پلاس ۸ و شیائومی Mi 10T 5G هم می‌توان به عنوان گوشی‌هایی با مشخصات سخت‌افزاری بسیار قدرتمند، قیمت کمتر از ۸۰۰ دلار و بدنه‌‌ای از جنس شیشه و فلز یاد کرد.

هرچند اگر کسی به مشخصاتی فنی قدرتمند، نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، دوربین‌های باکیفیت و مواردی از این دست دسترسی داشته باشد، بعید به نظر می‌رسد اهمیتی به جنس بدنه بدهد. در حالی که جنس بدنه هم اهمیت بسیار بالایی دارد.

آیا فروش گوشی پلاستیکی ۱۰۰۰ دلاری درست است؟

استفاده از دوربین‌های ۲ و ۵ مگاپیکسلی

یکی از دوربین‌هایی که صرفا جهت تبلیغات در گوشی‌های هوشمند، خصوصا میان‌رده و پایین‌رده مورد استفاده قرار می‌گیرد، دوربین ۲ یا ۵ مگاپیکسلی ماکرو است. از شیائومی گرفته تا ریلمی، اوپو و حتی سامسونگ، از چنین دوربین‌هایی در گوشی‌های خود استفاده می‌کنند که جز بزرگ‌تر کردن ماژول دوربین، نقش خاص دیگری ندارند. چون کیفیت بالایی هم ندارند که کاربر بتواند استفاده‌ی خوبی از آن‌ها داشته باشد.

انتظار داریم در سال ۲۰۲۱، شرکت‌ها به جای استفاده از چنین دوربین‌هایی، تمرکز خود را روی بهبود کیفیت دوربین اصلی گوشی‌های اقتصادی معطوف کنند تا کاربرانی با بودجه‌ی محدود هم بتوانند تا حدی از عکاسی از مناظر مختلف لذت ببرند. چون این دوربین پراستفاده‌ترین دوربین در بین دیگر سنسورهاست. در درجه‌ی دوم هم باید روی کیفیت دوربین فوق‌ عریض کار شود.

به نظر می‌رسد آنقدرها نیازی به دوربین ماکرو نباشد اما اگر شرکت‌ها قرار است روی تعبیه‌ی آن در گوشی‌های‌ هوشمند سال ۲۰۲۱ اصرار داشته باشند، بهتر خواهد بود اگر آن را به سنسوری بزرگ‌تر و باکیفیت‌تر با فوکوس خودکار مجهز کنند تا بتوان از تصاویری که ثبت می‌کنند به شکل مفیدی بهره‌ برد.

تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند باید استفاده از دوربین ماکرو را متوقف کنند

شارژرهای سیمی با سرعت پایین

در سال ۲۰۲۰ می‌توانید گوشی‌هایی خریداری کنید که سرعت شارژر آن‌ها به ۶۵ و یا حتی ۱۰۰ وات می‌رسد (شیائومی Mi 10 Ultra و وان‌پلاس ۸T) که شاید باور این موضوع سخت باشد. اما چیزی که در واقع باور آن سخت‌تر است، پرچم‌دارهایی هستند که هنوز از شارژر‌های نسبتا ضعیف‌تری استفاده می‌کنند. محصولاتی نظیر موتورولا اج پلاس و پیکسل ۵ با شارژرهای ۱۸ واتی راهی بازار می‌شوند و آیفون ۱۲ و گلکسی S20 به ترتیب از شارژر‌های ۲۰ و ۲۵ واتی بهره می‌برند.

آنچه که انتظار داریم در سال آینده ببینیم، تجهیز همه‌ی پرچم‌دارها، حداقل به شارژرهای ۳۰ واتی است. چون حتی گوشی‌های میان‌رده هم که در سال ۲۰۲۰ راهی بازار می‌شدند از شارژرهایی ۲۵ و یا ۳۰ واتی بهره می‌بردند، نظیر گلکسی A71 و شیائومی ردمی نوت ۹ پرو. بنابراین به نظر نمی‌رسد این یک خواسته‌ی نامعقول باشد.

البته یک موضوع مهمی که باید به آن اشاره کنیم، عدم بهره‌مندی بسیاری از گوشی‌های‌ پرچم‌دار سال ۲۰۲۱ از شارژر درون جعبه است. اخیرا تایید شد شیائومی Mi 11 بدون شارژر درون جعبه راهی بازار می‌شود. مشابه همین خبر برای سری S21 سامسونگ هم منتشر شده بود. بنابراین به نظر می‌رسد باید انتظار داشته باشیم حداقل پشتیبانی از شارژر‌هایی سریع‌تر در پرچم‌دارها فراهم باشد.

بروزرسانی محدود سیستم‌عامل

بسیاری از شرکت‌ها هستند که وقتی به بروزرسانی سیستم‌عامل می‌رسد، اصلا عملکرد رضایت‌بخش و مشخصی ندارند. برخی‌ها گوشی را تنها به مدت یک سال پشتیبانی می‌کنند و برخی دیگر نیز دو سال. این در حالی است که شرکت‌هایی نظیر اپل و گوگل و اخیرا سامسونگ ثابت کردند عرضه یا عدم عرضه‌ی سیستم‌عامل کاملا سلیقه‌ای است و اینکه می‌بینیم شرکتی برای گوشی‌ خود بروزرسانی سیستم‌عامل منتشر نمی‌کند، دلیل خاصی وجود ندارد.

وان‌پلاس امسال از گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی وان‌پلاس نورد N10 و N100 رونمایی کرد و اعلام کرد تنها به مدت یک سال آن‌ها را بروزرسانی می‌کند. به نظر می‌رسد این اصلا سیاست درست و منصفانه‌ای نباشد. اینکه یک کاربر گوشی میان‌رده خریداری می‌کند، به اندازه‌ی کافی از داشتن بسیاری از قابلیت‌های خوب و جذاب محروم است. بروزرسانی نرم‌افزاری که در اکثر مواقع قابلیت‌های متنوع و جالبی به گوشی‌ها اضافه می‌کند، آنقدرها هم کار سختی نخواهد بود.

با شیوع ویروس کرونا، کاربران زیادی ترجیح دادند به جای خرید یک گوشی جدید، از همان گوشی‌های خود به مدت طولانی‌تری استفاده کنند. چرا که هنوزم مشخص نیست وضعیت به چه شکلی پیش خواهد رفت. بنابراین بهتر خواهد بود اگر گوشی‌های‌ هوشمند سال ۲۰۲۱ از لحاظ وضعیت به‌روزرسانی سیستم‌عامل در شرایط بهتری به نسبت مدل‌های کنونی قرار داشته باشند و یا حداقل به مدت زمان به‌روزرسانی گوشی‌های قدیمی‌تر اضافه شود.

اندروید بهتر است یا iOS؛ تنوع بالا در مقابل به‌روزرسانی طولانی

قیمت بالای پرچم‌دارها

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش فروش گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۰ شیوع ویروس کرونا بود که نمی‌توان آن را انکار کرد. اما این حقیقت که قیمت بالای پرچم‌دارها هم تاثیر زیادی روی عدم تمایل مردم به خرید پرچم‌دارها گذاشت، انکارناپذیر است. شیائومی که همیشه به ساخت و عرضه‌ی گوشی‌های ارزان قیمت، حتی در حد و اندازه‌های پرچم‌دار معروف بود، اکنون پرچم‌دارهای ۱۰۰۰ دلاری تولید می‌کند و گفته می‌شود سری Mi 11 نیز بسیار گران قیمت خواهند بود.

وان‌پلاس که معروف به تولید کننده‌ی قاتلین پرچم‌دار بود (گوشی‌هایی با مشخصات سخت‌افزاری قدرتمند ولی قیمتی پایین‌تر از پرچم‌دارهای شرکت‌های دیگر)، با ورود سری وان‌پلاس ۸ سیاست جدیدی را در پیش گرفت و رسما به جمع شرکت‌هایی با پرچم‌دارهای گران‌ قیمت پیوست. چیزی که بیشتر از همه به وجود آن نیاز داریم، کاهش قیمت پرچم‌دارهاست اما بعید به نظر می‌رسد این اتفاق رخ دهد. بنابراین یک پرچم‌دار مقرون به صرفه شاید چیزی باشد که به دنبال آن هستیم.

گوشی‌های پرچم‌دار مقرون به صرفه را می‌توان با رفرش‌ریت کمتر، نمایشگرهای +FHD، نسخه‌ی ضعیف‌تر اینترنت ۵G و میزان رم و حافظه‌ی داخلی کمتری به نسبت مدل پرچم‌دار راهی بازار کرد تا علاوه بر قدرت سخت‌افزاری قابل قبول، قیمت مناسبی هم داشته باشند. انتظار داریم شرکت‌ها هر سال حداقل از دو گوشی قدرتمند و مقرون به صرفه رونمایی کنند تا بدین ترتیب کاربران بتوانند قدرت خرید محصول خوب را داشته باشند.

ترجیح کمیت بر کیفیت

در سال ۲۰۲۰ شاهد این بودیم که بسیاری از شرکت‌ها نظیر سامسونگ، محصولات زیادی را راهی بازار کردند. بدون اینکه واقعا فرق خاصی بین آن‌ها باشد. این در حالی است که همه‌ی آن‌ها تقریبا یک کیفیت را ارائه می‌دهند و اصلا نیازی هم به ساخت مدل دیگر نبود. اینکه شرکت‌ها چرا این کار را انجام می‌دهند احتمالا به خاطر افزایش مدل‌های مختلف با برند آن‌ها در بازار است، اما همین سود می‌تواند در صورتی که کیفیت محصولی بالا باشد بدست بیاید.

برای مثال حدودا ۷ مدل از گوشی‌های ردمی ۹ وجود دارد که تفاوت بین‌ برخی از آن‌ها واقعا نامحسوس است. انواع مختلفی از گوشی‌های سری A و M سامسونگ به فروش می‌رسد و اخیرا سری جدیدی تحت عنوان F هم به این مجموعه اضافه شده که تنها تفاوت آن‌ها بازار عرضه است. هرچند در برخی کشورها نظیر کشور ما، هر دو مدل M و A هم به فروش می‌رسند در حالی که بین برخی از آن‌ها تفاوتی دیده نمی‌شود.

عرضه‌ی محصولات با برند دیگر دلایل خوبی دارد اما برخی از شرکت‌ها در این زمینه زیاده‌روی می‌کنند. انتظار داریم گوشی‌های‌ هوشمند سال ۲۰۲۱ در مدل‌های کمتر اما با کیفیت بسیار بیشتری به نسبت آنچه که اکنون شاهد آن هستیم راهی بازار شوند. آنچه که کاربر نیاز دارد، تعداد زیادی گوشی با کیفیت پایین یا متوسط نیست؛ تعداد محدودی محصول با قابلیت‌های خوب و قیمت مناسب است.

به نظر شما، چه تعداد از این انتظارات در سال پیش رو به حقیقت تبدیل خواهد شد؟ اگر شما هم تمایل دارید در گوشی‌های هوشمند سال آینده تغییراتی را شاهد باشید، لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

