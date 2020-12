شیائومی در سال ۲۰۲۰ حرکت خود را به سمت عرضه‌ی پرچم‌داران گران‌قیمت ادامه داد. در این سال شاهد عرضه‌ی پرچم‌داران تمام‌عیاری مانند می ۱۰ پرو و می ۱۰ اولترا بودیم، آمار فروش گوشی‌های این شرکت رکوردشکنی کردند و همچنین شیائومی بیش از پیش به بازار اروپا توجه کرد. شیائومی حالا در جایگاه سوم بازار موبایل قرار دارد و در کنار گوشی‌های پرچم‌دار گران‌قیمت، کماکان گوشی‌های جذاب مقرون‌به‌صرفه را راهی بازار می‌کند.

برنده: شیائومی می ۱۰ پرو





گوشی می ۱۰ پرو اولین تلاش شیائومی برای ساخت یک پرچم‌دار تمام‌عیار است و به همین خاطر این گوشی با قیمت ۱۰۰۰ یورویی راهی بازار شد. در ابتدا باید به طراحی زیبای آن اشاره کنیم که روی هم رفته می ۱۰ پرو را به یکی از جذاب‌ترین گوشی‌های ۲۰۲۰ بدل کرده است.

اگرچه نمایشگر اولد ۶٫۶۷ اینچی فقط از رفرش ریت ۹۰ هرتز پشتیبانی می‌کند، ولی از نظر دقت و زنده بودن رنگ‌ها حرف زیادی برای گفتن دارد. در ضمن نباید دوربین‌های بسیار خوب این گوشی را از قلم بیندازیم که انعطاف‌پذیری زیادی را برای کاربران به ارمغان می‌آورند. در کنار دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، شاهد تعبیه‌ی دوربین اولترا واید ۲۰ مگاپیکسلی هستیم. همچنین کاربران برای زوم کردن به دو دوربین دسترسی دارند که یکی از آن‌ها ۱۲ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۲ برابری و دیگری دوربین ۸ مگاپیکسلی با زوم ۵ برابری است.

به لطف تراشه اسنپدراگون ۸۶۵ و حافظه داخلی UFS 3.0، این گوشی از نظر عملکردی هم حرف زیادی برای گفتن دارد. تنها نقاط ضعف این گوشی، عدم مقاومت در برابر نفوذ آب و عدم پشتیبانی از کارت حافظه microSD است.

بازنده: شیائومی می ۱۰





شیائومی در سال ۲۰۲۰ از جمله شرکت‌هایی بود که در کنار پرچم‌دار تمام‌عیار خود یک گوشی معمولی را معرفی کرد تا مدل گران‌تر بیشتر به چشم بیاید. می ۱۰ با قیمت ۷۹۹ یورو راهی بازار شد و مثلا در مقایسه با می ۱۰ پرو فاقد دوربین‌های تله‌فوتو عالی و اولترا واید است. روی هم رفته این گوشی نه یک پرچم‌دار مقرون‌به‌صرفه است و نه یک پرچم‌دار تمام‌عیار محسوب می‌شود.

البته می ۱۰ از باتری نسبتا بزرگ‌تری در مقایسه با مدل پرو بهره می‌برد ولی به جای سرعت شارژ ۵۰ وات مبتنی بر سرعت شارژ ۳۰ وات است. روی هم رفته کاربران با پرداخت همین مبلغ، می‌توانند گوشی‌های بسیار بهتری را خریداری کنند و امیدواریم شیائومی برای سری می ۱۱ این رویکرد را تکرار نکند.

برنده: شیائومی می ۱۰T پرو

بعد از گوشی‌های می ۱۰ و می ۱۰ پرو، شیائومی از سری می ۱۰T رونمایی کرد که مهم‌ترین گوشی این سری می ۱۰T پرو نام دارد. این گوشی از نمایشگر ۱۴۴ هرتز LCD بهره می‌برد که یکی از پیشرفته‌ترین پنل‌های به کار رفته در بین گوشی‌های ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. با وجود اینکه پنل LCD است، اما از نظر روشنایی و دقت رنگ رقیب قدری برای نمایشگرهای اولد به شمار می‌رود و با توجه به محتواهای مختلف، رفرش ریت آن از ۳۰ تا ۱۴۴ هرتز تغییر پیدا می‌کند.

دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی این گوشی در شرایط نوری مختلف عکس‌های جذابی را ثبت می‌کند و دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسلی آن برخلاف دیگر دوربین‌های مشابه، حرف زیادی برای گفتن دارد. اگرچه فقدان دوربین تله‌فوتو یک ضعف محسوب می‌شود، اما با توجه به قیمت ۶۰۰ یورویی این گوشی ضعف چندان مهمی محسوب نمی‌شود. از دیگر ویژگی‌های مهم آن می‌توانیم به تراشه اسنپدراگون ۸۶۵، باتری غول‌پیکر ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژ سریع ۳۳ وات اشاره کنیم که در کنار دیگر ویژگی‌های جذاب، می ۱۰T پرو را به یکی از بهترین گوشی‌های شیائومی در سال ۲۰۲۰ تبدیل کرده‌اند.

بازنده: استراتژی نام‌گذاری سری ردمی نوت ۹

با جستجو برای یافتن گوشی‌های سری ردمی نوت ۹ با ۸ نتیجه مواجه می‌شوید که اصلا خبر خوبی نیست و منجر به گیج شدن کاربران می‌شود. شیائومی برای این گوشی‌ها رویکرد نام‌گذاری عجیبی را اتخاذ کرده و امیدواریم این شرکت هرچه زودتر این استراتژی را متوقف کند.

با وجود اینکه گوشی‌های سری ردمی نوت ۹ جذابیت زیادی دارند و علی‌رغم قیمت پایین امکانات قابل توجهی را به ارمغان می‌آورند، اما اگر به بخش کامنت‌های سایت‌های تکنولوژی نگاهی بیندازید می‌بینید که بسیاری از کاربران اصلا نمی‌دانند این گوشی‌ها چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

برنده: پوکو M3

یک نمایشگر غول‌پیکر ۶٫۵۳ اینچی به همراه دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در یک گوشی ۱۵۰ دلاری کنار یکدیگر جمع شده‌اند. پوکو M3 را می‌توان بهترین گوشی ارزان‌قیمت ۲۰۲۰ به حساب آورد که با وجود قیمت بسیار پایین، امکانات بسیار جذابی را ارائه می‌کند.

طبق نقد و بررسی‌های انجام شده، دوربین و عمر باتری این گوشی حرف زیادی برای گفتن دارند و عملکرد آن هم قابل قبول است. باید ببینیم برند پوکو در سال ۲۰۲۱ برای گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه چه برنامه‌هایی دارد.

برنده: پوکو X3 NFC

برند پوکو در سال ۲۰۲۰ بالاخره به طور کامل احیاء شد و نام پوکو X3 NFC در بسیاری از فهرست‌های بهترین گوشی‌های میان‌رده در سال ۲۰۲۰ دیده می‌شود.

این گوشی از طراحی جذاب، نمایشگر ۱۲۰ هرتز، دوربین‌های خیلی خوب، عملکرد مناسب، عمر باتری عالی و شارژ سریع ۳۳ وات بهره می‌برد و این یعنی با گوشی میان‌رده‌ی همه‌فن‌حریفی روبرو هستیم. البته برای کاهش قیمت، به جای نمایشگر اولد از پنل LCD استفاده شده و دوربین‌های ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق و ماکرو عملاً کاربردی نیستند. اما روی هم رفته با قیمت این گوشی، به سختی می‌توان گزینه‌ی بهتری را پیدا کرد.

شیائومی می ۱۰ اولترا

اگر فکر می‌کنید می ۱۰ پرو یک پرچم‌دار تمام‌عیار است، پس باید به می ۱۰ اولترا نگاهی بیندازید که از نمایشگر ۱۲۰ هرتز، شارژ ۱۲۰ واتی و دوربین تله‌فوتو ۴۸ مگاپیکسلی با زوم هیبریدی ۱۲۰ برابری بهره می‌برد. اما متأسفانه این گوشی فقط برای بازار چین عرضه شده است. شیائومی با عرضه‌ی این گوشی در سال ۲۰۲۰ نشان داد که نسبت به رقبای خود حرف زیادی برای گفتن دارد و امیدواریم نسل بعدی آن راهی بازارهای جهانی شود.

