شیائومی می ۱۱ معرفی شد؛ اولین گوشی مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸

بعد از مدت‌ها انتظار، گوشی شیائومی می ۱۱ رسما معرفی شد که اولین گوشی مجهز به تراشه اسنپدراگون ۸۸۸ محسوب می‌شود. شیائومی بر خلاف سال‌های گذشته، برای نسل جدید سری می معرفی دو مدل معمولی و پرو را کنار گذاشته و فقط یک مدل راهی بازار می‌شود.

همانطور که گفتیم این گوشی مجهز به جدیدترین تراشه پرچم‌دار کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۸۸ است که بسیاری از پرچم‌داران اندرویدی ۲۰۲۱ همراه با آن راهی بازار خواهند شد. از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به ۸ تا ۱۲ گیگابایت رم LPDDR5 و ۱۲۸ تا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی UFS 3.1 اشاره کنیم.

شیائومی برای جدیدترین پرچم‌دار خود از نمایشگر ۶٫۸۱ اینچی اولد استفاده کرده که از رزولوشن ۳۲۰۰ در ۱۴۴۰ بهره می‌برد. همچنین نباید رفرش ریت ۱۲۰ هرتز این نمایشگر را از قلم بیندازیم. حداکثر روشنایی نمایشگر شیائومی می ۱۱ به ۱۵۰۰ نیت می‌رسد و بر روی آن شیشه‌ی محافظ گوریلا گلس ویکتوس تعبیه شده است.

همانطور که احتمالا می‌دانید، تراشه‌ی قدرتمند به همراه نمایشگر مبتنی بر رفرش ریت بالا به معنای افزایش مصرف انرژی است و به همین خاطر برای چنین گوشی‌هایی ظرفیت باتری اهمیت دوچندانی دارد. شیائومی برای این گوشی باتری ۴۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در نظر گرفته که این شرکت وعده داده شارژ آن حداقل یک روز کامل دوام می‌آورد.

این گوشی از شارژ سیمی با سرعت ۵۵ وات پشتیبانی می‌کند که این یعنی در عرض فقط ۴۵ دقیقه به طور کامل شارژ می‌شود. همچنین نباید پشتیبانی از شارژ بی‌سیم ۵۰ وات را از قلم بیندازیم که با بهره‌گیری از این روش، شارژ کامل آن ۵۳ دقیقه طول می‌کشد.

همانطور که دو روز قبل شیائومی اعلام کرده بود، در جعبه‌ی این گوشی شارژر قرار ندارد. اما شیائومی اعلام کرده که این گوشی در بازار چین به دو صورت عرضه می‌شود. این یعنی کاربران می­توانند از بین مدل همراه یا فاقد شارژر دست به انتخاب بزنند. نکته‌ی قابل توجه این است که در صورت انتخاب مدل همراه با شارژر، کاربران نیازی به پرداخت مبلغ بیشتر نخواهند داشت.

یکی از ویژگی‌های مهم شیائومی می ۱۱ دوربین آن است. این گوشی از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۳ مگاپیکسلی و تله‌فوتو ۵ مگاپیکسلی بهره می‌برد. این یعنی افرادی که خواستار بهره‌گیری از دوربین تله‌فوتو تمام‌عیار هستند، احتمالا این گوشی نمی‌تواند نظرشان را جلب کند.

شیائومی می ۱۱ از فیلمبرداری ۸K پشتیبانی می‌کند و در ضمن به لطف پشتیبانی از حالت شب، در محیط‌های کم‌نور می‌تواند ویدیوهای باکیفیتی را ضبط کند. ثبت عکس‌های سلفی هم بر عهده‌ی یک دوربین ۲۰ مگاپیکسلی قرار دارد.

این گوشی همراه با رابط کاربری MIUI 12.5 به دست کاربران می‌رسد که نسبت به MIUI 12 از ویژگی‌های جدید مانند قابلیت‌های بیشتر مربوط به حفظ حریم خصوصی بهره می‌برد. این گوشی در رنگ‌های سفید، آبی و مشکی راهی بازار می­شود. همچنین باید به بدنه­ی مبتنی بر چرم ارغوانی و خاکی رنگ هم اشاره کنیم.

کاربران برای خرید این گوشی باید حداقل ۶۱۲ دلار بپردازند که با پرداخت این مبلغ، مدل مبتنی بر ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی نصیبشان می‌شود. مدل‌های ۸/۲۵۶ و ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی هم به ترتیب ۶۵۷ و ۷۱۹ دلار قیمت دارند. این گوشی از تاریخ ۱ ژانویه (۱۲ دی) به دست کاربران چینی می‌رسد. هنوز زمان عرضه‌ی این گوشی برای بازارهای جهانی اعلام نشده است.

منبع: Android Authority

The post شیائومی می ۱۱ معرفی شد؛ اولین گوشی مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala