سال‌های زیادی است که می‌شونیم با افزایش اندازه‌ی نمایشگر گوشی‌های هوشمند، دوران طلایی تبلت‌ها نیز به پایان خواهد رسید. فعلا این اتفاق رخ نداده چرا که گوشی‌های هوشمند برای تبدیل شدن به تبلت هنوز راه درازی در پیش دارند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، ورود گوشی‌های تاشو می‌تواند اتفاقات زیادی را رقم بزند؛ در واقع با وجود گوشی‌های تاشو یا شاهد پیشرفت دنیای تبلت‌ها خواهیم بود، یا انقراض آن‌ها.

شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند هیچگاه دست از جاه‌طلبی‌های خود برنداشتند و دائما به دنبال این هستند که کوچکترین محصول ممکن را با بهترین کارایی و کیفیت راهی بازار کنند تا علاوه بر اینکه کاربر همه جا بتواند به راحتی به آن‌ها دسترسی داشته باشد، بلکه از قدرت بالای آن نیز برای رسیدگی به امور حرفه‌ای خود بهره‌مند شود. با این طرز فکر بود که می‌بینیم گوشی‌ها اکنون جای تبلت‌های قدیمی با نمایشگر کوچک را کاملا پر کرده‌اند و تبلت‌ها نیز در حد و اندازه‌ها‌ی یک لپ تاپ تولید می‌شوند.

در واقع الان مرز خاصی بین تبلت‌های قدرتمند مخصوص کسب و کار و لپ‌تاپ‌های مربوط به این حوزه‌ی کاری دیده نمی‌شود. اینطور که به نظر می‌رسد، به‌زودی مرز خاصی هم بین گوشی‌ها و تبلت‌های هوشمند شاهد نخواهیم بود. اما این اتفاق چگونه و به چه قیمتی رخ خواهد داد؟ یک گوشی تا چه اندازه می‌تواند بزرگ باشد که هم وظیفه‌ی خود به عنوان یک گوشی را انجام دهد و هم در حد و اندازه‌های یک تبلت ظاهر شود؟

اگر بخواهیم منصفانه به داستان نگاه کنیم، تبلت‌ها مزیت‌های بسیار زیادی دارند. این محصولات قدرت بالا را در قالب محصولی بسیار سبک‌وزن ارائه می‌دهند و از لحاظ طول عمر باتری نیز عملکرد بهتری از لپ‌تاپ‌ها دارند. برای انجام بازی‌های گوناگون (مخصوص گوشی و تبلت) در محل‌های مختلف، تماشای فیلم و سریال، نوشتن متون به کمک صفحه‌کلید و قلم و بسیاری موارد دیگر، تبلت‌ها هم از گوشی و هم از لپ‌تاپ‌ها گزینه‌ی ایده‌آل‌تری به حساب می‌‌آیند.

اما از طرفی اگر از تبلت‌، لپ‌تاپ و گوشی هوشمند استفاده کنید، یا داشتن این سه محصول در کنار هم را تصور کنید، می‌بینید که گوشی برای رسیدگی به بیش از نیمی از کارهای روزانه مناسب است. برای انجام امور سنگین‌تر هم از لپ‌تاپ استفاده می‌شود. بنابراین در این بین چه جایگاهی برای یک تبلت وجود دارد؟ شما مبلغی بیش از ۱۰۰۰ دلار برای یک تبلتی می‌پردازید (به همراه لوازم جانبی نظیر قلم و صفحه‌کلید) که جز اندازه‌ی نمایشگر، تفاوتی با گوشی هوشمند شما ندارد. حال تصور کنید اگر گوشی هوشمند بتواند با همین قیمت یا شاید اندکی بیشتر، به یک تبلت تبدیل شود، چه نیازی به تبلت‌ خواهد بود؟

درباره‌ی گوشی‌های نوت صحبت نمی‌کنیم. کهکشانی‌های سامسونگ شاید بزرگ‌ترین نمایشگر را بین گوشی‌های هوشمند در بازار داشته باشند اما هیچوقت نمی‌توانند از لحاظ کاربرد، به اندازه‌ی یک تبلت با نمایشگر ۱۰ اینچی یا بیشتر باشد. آنچه که در ذهنمان وجود دارد و می‌تواند شایسته‌ترین رقیب تبلت‌ها باشد، گوشی‌ تاشو است. محصولی که در یک لحظه می‌تواند از گوشی به تبلت و برعکس تبدیل شود.

گلکسی Z Fold 2 را در نظر بگیرید. محصولی که در حالت معمولی کاملا به اندازه‌ی یک گوشی عادی است (نه از لحاظ قطر) اما وقتی باز می‌شود، کاربر به یک نمایشگر بزرگ ۷.۶ اینچی دسترسی خواهد داشت که تا حد زیادی تجربه‌ی کار با تبلت را در اختیارتان قرار می‌دهد. (این گوشی را می‌توان از لحاظ اندازه، مشابه آیپد مینی اپل دانست.)

چرا اپل تاکنون از آیفون تاشو رونمایی نکرده است؟

اما مشکلی وجود دارد. گوشی‌های تاشو فعلا بسیار شکننده هستند و کاربر نمی‌تواند به این زودی‌ها روی قابلیت‌های آن حساب باز کند. گلکسی Z Fold 2 در حال حاضر بهترین گوشی تاشو اما در عین حال شکننده‌ترین گوشی موجود نیز هست که حتی از قلم و صفحه کلید هم پشتیبانی نمی‌کند و این یعنی مشکلی اساسی برای طراحان گرافیکی.

اما وقتی می‌گوییم گوشی تاشو می‌تواند رقیب سرسختی برای تبلت باشد، بدیهی است منظورمان گلکسی Z Fold 2 نیست. چرا که این محصول جز نسل‌های اولیه‌ی این سری به حساب می‌آید و حتی سال بعد هم نمی‌توان آنقدرها به محبوبیت و مقبولیت این محصولات امیدوار بود. با این حال اگر قرار باشد اتفاقی رخ دهد، باید سال بعد، تازه شاهد آغاز شدن آن باشیم. گفته می‌شود گلکسی Z Fold 3 با پشتیبانی از قلم S-Pen راهی بازار می‌شود. خبر بسیار خوب برای برخی از کاربرانی که ترجیح می‌دهند روی صفحه‌ای به این بزرگی به جای کار با انگشت، با قلم کار کنند.

سامسونگ احتمالا روی یک تبلت تاشو و گوشی با نمایشگر شفاف کار می‌کند

البته همانطور که در بالا هم اشاره شد، حتی سال بعد هم گوشی‌های تاشو نمی‌توانند به محبوبیت تبلت‌ها پایان دهند. چون مثلا گفته می‌شود سامسونگ قصد دارد برای سال آينده چهار گوشی تاشو شامل یک مدل مقرون به صرفه راهی بازار کند. اما اگر سیاست شرکت مشابه سیاستی باشد که برای گوشی‌های سری S21 در نظر دارد، احتمالا تنها در مدل بالارده شاهد پشتیبانی از قلم خواهیم بود. همین موضوع احتمالا قیمت محصول مورد نظر را به چیزی حدود ۲۰۰۰ دلار می‌رساند. یعنی حدودا دو برابر بیشتر از گران‌ترین تبلت اندرویدی موجود!

بنابراین به نظر می‌رسد فعلا تبلت‌ها در منطقه‌ی امنی قرار داشته باشند. اما اگر یک گوشی هوشمند قرار باشد به سلطه‌ی این محصولات پایان دهد، آن گوشی قطعا باید تاشو باشد تا کاربر بتواند همزمان از مزیت‌های هر دو محصول استفاده کند. با این حال اگر چنین اتفاقی هم رخ دهد، احتمالا شرکت‌ها به ساخت تبلت‌های تاشو روی می‌آورند و در این راه هم مانع سختی وجود نخواهد داشت. اخیرا شنیده بودیم ال‌جی قصد دارد لپ‌تاپی ۱۷ اینچی با نمایشگر رول شونده معرفی کند. اگر دست‌یابی به چنین فناوری سخت و پیچیده‌ای ممکن باشد، بنابراین طولی نخواهد کشید تبلت‌هایی را با قابلیت تاشوندگی شاهد باشیم. اگر این اتفاق رخ دهد، باز هم فاصله‌ی مشخصی بین گوشی و تبلت ایجاد می‌شود و دیگر نگرانی از بابت حذف یکی از این دو محصول وجود نخواهد داشت.

به طور خلاصه، به نظر می‌رسد مادامی که گوشی‌های تاشو به پیشرفت اساسی نرسند، تبلت‌ها با قدرت به کار خود ادامه خواهند داد. اگر شرکتی بتواند تمام مشکلات موجود در گوشی‌های تاشوی کنونی را حل کند، که از مهم‌ترین آن کیفیت ساخت و قیمت بالاست و تمایلی هم به ساخت تبلت تاشو وجود نداشته باشد، فروش تبلت‌ها با افت بسیار زیادی همراه خواهد شد. در غیر این صورت، تبلت‌ها می‌توانند با قابلیت تاشوندگی، محبوبیتی بیشتر از قبل هم کسب کرده و در واقع نه تنها از خطر حذف شدن نجات پیدا کنند، بلکه وضعیت بهتری به نسبت قبل داشته باشند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا گوشی‌های تاشو می‌توانند آینده‌ی تبلت‌ها را به خطر بیندازند؟

منبع: Android Central

