وان‌پلاس در سال ۲۰۲۰ به کمپانی متفاوتی تبدیل شد. این شرکت طی چند سال گذشته با عرضه‌ی سری T و مدل‌های پرو تلاش کرد توجه کاربران بیشتری را جلب کند ولی در سال جاری میلادی، این شرکت در کنار معرفی یک گوشی وان‌پلاس، از گوشی پایین‌رده هم رونمایی کرد. در ادامه به محصولات برنده و بازنده‌ی وان‌پلاس در سال ۲۰۲۰ می‌پردازیم.

برنده: وان‌پلاس ۸ پرو

امسال وان‌پلاس فقط یک مدل پرو را عرضه کرد و عدم عرضه‌ی ۸T پرو نشان می‌دهد که این گوشی ضعف خاصی نداشته که وان‌پلاس بخواهد آن را برطرف کند. این گران‌ترین گوشی معرفی شده توسط وان‌پلاس محسوب می‌شود و قیمت آن قابل مقایسه با پرچم‌داران برندهای مشهور است.

با وجود این قیمت بالا، وان‌پلاس ۸ پرو یک پرچم‌دار تمام‌عیار محسوب می‌شود. علاوه بر داشتن بدنه‌ی جذاب، عملکرد فوق‌العاده‌ای را به ارمغان می‌آورد که ضعف‌های کوچک آن را به خوبی پوشش می‌دهد. تقریبا در تمام فهرست‌های بهترین پرچم‌داران ۲۰۲۰، نام وان‌پلاس ۸ پرو را می‌توان مشاهده کرد.

بازنده: وان‌پلاس ۸

وان‌پلاس ۸ در کنار ۸ پرو معرفی شد و از همان روز اول مشخص بود که در برابر آن حرف چندانی برای گفتن ندارد. اگرچه این گوشی ارزان‌تر است، ولی نسبت به قیمتش ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای را ارائه نمی‌کند. از طرف دیگر، این گوشی حتی نسبت به وان‌پلاس ۷T هم چندان بهتر نیست. روی هم رفته اگرچه این یک گوشی بی‌کیفیت نیست، اما با قیمت آن می‌توان گوشی‌های بهتری را خریداری کرد.

برنده: وان‌پلاس ۸T

وان‌پلاس ۸T با قیمت پایه ۶۰۰ یورو راهی بازار شد که برای یک پرچم‌دار قدرتمند قیمت مناسبی محسوب می‌شود. از بین ویژگی‌های حائز اهمیت آن می‌توانیم به پشتیبانی از شارژ ۶۵ وات اشاره کنیم. با وجود اینکه شباهت زیادی به وان‌پلاس ۸ دارد، اما بهبود در زمینه‌های مختلف باعث شده که این گوشی به محصول جذاب‌تری تبدیل شود.

برنده: وان‌پلاس نورد

وان‌پلاس در سال ۲۰۲۰ بعد از سال‌ها بار دیگر از یک گوشی میان‌رده به نام وان‌پلاس نورد رونمایی کرد. این گوشی علی‌رغم قیمت پایین‌تری که نسبت به وان‌پلاس ۸ دارد، از نظر عملکرد تفاوت چندان گسترده‌ای با آن ندارد. روی هم رفته وان‌پلاس نورد یکی از بهترین میان‌رده‌های ۲۰۲۰ به حساب می‌آید.

یکی از مزیت‌های گوشی‌های وان‌پلاس نسبت به رقبا، بهره‌گیری آن‌ها از رابط کاربری OxygenOS است. این رابط کاربری تجربه‌ی مشابه اندروید خام را ارائه می‌کند ولی از طرف دیگر از ویژگی‌های جذابی هم بهره می‌برد. همین سادگی و سبک بودن آن باعث شده طرفداران پروپاقرص زیادی پیدا کند.

همانطور که گفتیم، وان‌پلاس نورد دومین گوشی میان‌رده‌ی تاریخ وان‌پلاس محسوب می‌شود و این شرکت که طی چند سال گذشته فقط برای قشر خاصی از کاربران گوشی عرضه می‌کرد، در سال ۲۰۲۰ تصمیم گرفته گوشی‌های خود را به دست تعداد بیشتری از کاربران برساند.

بازندگان: وان‌پلاس نورد N10 و N100

اگرچه گوشی‌های وان‌پلاس ۸ پرو و ۸T محصولات فوق‌العاده‌ای هستند، اما سری نورد خبر از تغییر رویکرد این شرکت می‌دهند. اول از همه باید به وان‌پلاس نورد N10 اشاره کنیم که برخلاف بسیاری از گوشی‌های وان‌پلاس از نمایشگر LCD بهره می‌برد، از کارت حافظه microSD پشتیبانی می‌کند و در بدنه‌ی آن جک هدفون دیده می‌شود. این گوشی با تراشه سری ۶۰۰ اسنپدراگون و فریم پلاستیکی، جذابیت چندانی ندارد. اگرچه قیمت این گوشی نسبتا پایین است، ولی با قیمت آن گزینه‌های بهتری را می‌توان خرید.

شرکت وان‌پلاس بعد از حاشیه‌های زیاد، بالاخره رفرش ریت ۹۰ هرتز گوشی وان‌پلاس N100 را فعال کرد. اما حتی این قابلیت هم نمی‌تواند منجر به نادیده گرفتن رزولوشن ۷۲۰+ و تراشه اسنپدراگون ۴۶۰ این گوشی شود. همچنین نباید دوربین ۱۳ مگاپیکسلی این گوشی را از قلم بیندازیم که هیچ حرفی برای گفتن ندارد. روی هم رفته این دو گوشی هیچ جذابیت خاصی ندارند و معلوم نیست که آیا با استقبال کاربران مواجه شده‌اند یا نه.

بازنده: تصویر برند وان‌پلاس

وان‌پلاس طی چند سال گذشته موفق شده خود را به عنوان یک برند خاص مطرح کند. اما حالا با ورود این شرکت به حوزه‌ی گوشی‌های پایین‌رده، به نظر می‌رسد جذابیت نرم‌افزار گوشی‌های وان‌پلاس به تنهایی ناجی این گوشی‌ها نخواهد بود. وان‌پلاس در ذهن بسیاری از کاربران یک برند رده‌بالا محسوب می‌شود و این گوشی‌ها تصور کاربران از این برند را تغییر می‌دهند. باید خاطرنشان کنیم اوپو، ریلمی و وان‌پلاس زیرمجموعه‌ی هلدینگ BBK هستند. از آنجایی که هر دو شرکت اوپو و ریلمی در زمینه‌ی گوشی‌های ارزان‌قیمت فعال هستند، نیازی به حضور وان‌پلاس در این بخش از بازار نبود.

همچنین به نظر می‌رسد وان‌پلاس دیگر مانند گذشته به نرم‌افزار گوشی‌های خود اهمیت نمی‌دهد و انتشار آپدیت‌های اصلی بیشتر طول می‌کشند. در ضمن سخت‌افزار گوشی‌های N10 و N100 نسبت به قیمت آن‌ها هیچ نکته‌ی جذابی ندارد و بنابراین نمی‌توانند سروصدای زیادی راه بیندازند.

البته شاید وان‌پلاس در سال ۲۰۲۱ بتواند با عرضه‌ی گوشی‌های فوق‌العاده نگرانی‌ها را برطرف کند ولی این احتمال هم وجود دارد که در این سال هم چندین گوشی معمولی سری نورد راهی بازار شوند و در نهایت وان‌پلاس که زمانی شرکت خاصی بود، به یک شرکت معمولی تبدیل شود.

منبع: GSM Arena

