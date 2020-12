در سال ۲۰۱۹ تحریم‌های آمریکا علیه هواوی آغاز شدند و علی‌رغم افزایش فشارها، هواوی در سال ۲۰۲۰ موفق شد به فعالیت خود در حوزه‌های مختلف ادامه دهد و در عین حال محصولات جذاب متنوعی از هدفون‌ها و گوشی‌ها گرفته تا لپ‌تاپ‌ها را عرضه کند. در ادامه به محصولات برنده و بازنده‌ی هواوی و آنر در سال ۲۰۲۰ می‌پردازیم که البته در حال حاضر آنر دیگر زیرمجموعه‌ی هواوی نیست.

برنده: سری هواوی میت ۴۰

هواوی میت ۴۰ پرو پلاس در تقریبا تمام جنبه‌ها گوشی فوق‌العاده‌ای است اما از همه مهم‌تر، از یکی از بهترین دوربین‌های موبایل بهره می‌برد. ماژول دوربین این گوشی به لطف بهره‌گیری از امکانات متنوع و دو دوربین با زوم ۳ و ۱۰ برابری انعطاف‌پذیری زیادی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. مدل پرو هم اگرچه از نظر دوربین جذابیت کمتری دارد، اما روی هم رفته همچنان حرف زیادی برای گفتن دارد.

متأسفانه به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، هواوی دیگر نمی‌تواند تراشه‌های کایرین را تولید کند و برای این گوشی‌ها هم به تعداد محدودی تراشه دسترسی دارد. در نتیجه، این گوشی‌ها به طور محدود در برخی بازارها عرضه شده‌اند و در ضمن مشکل عدم دسترسی به سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل هم همچنان وجود دارد.

بازنده: کاربران

فقدان سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل در گوشی‌های جدید هواوی همچنان مشکل بزرگی محسوب می‌شود و باعث شده گوشی‌های هواوی که بسیاری از آن‌ها از نظر سخت‌افزاری عالی هستند، بخش بزرگی از مشتریان خود را از دست بدهند. اگرچه هواوی برای ایجاد اکوسیستم خود بودجه‌ی هنگفتی را کنار گذاشته، اما عادت کردن کاربران به این سرویس‌های جایگزین یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و یک فرایند زمان‌بر است.

همین تحریم‌های گسترده علیه هواوی و محدود شدن عرضه‌ی گوشی‌های این شرکت، به معنای کاهش رقابت بین شرکت‌ها است و در نهایت کاربران برای خرید گوشی به گزینه‌های کمتری دسترسی دارند. امیدواریم در سال ۲۰۲۱ هواوی با دولت آمریکا به توافق برسد تا بتواند با تمام قوا به عرضه‌ی محصولات متنوع خود ادامه دهد.

محصولات برنده و بازنده‌ی شیائومی در سال ۲۰۲۰

برندگان: لپ‌تاپ‌های میت‌بوک و مجیک‌بوک و دیگر گجت‌ها

با پیشرفت روزافزون AMD در حوزه‌ی پردازنده‌ها، هواوی و آنر در سال ۲۰۲۰ تعدادی لپ‌تاپ مقرون‌به‌صرفه‌ی جذاب را با تراشه‌های این شرکت راهی بازار کردند. به‌عنوان مثال، لپ‌تاپ‌های مجیک‌بوک ۱۴ و پرو ساخت آنر با توجه به قیمتی که دارند، نسبت به رقبا از جذابیت بیشتری بهره می‌برند و می‌توانند نظر کاربران زیادی را جلب کنند.

از طرف دیگر، هواوی در سال ۲۰۲۰ از لپ‌تاپ‌های میت‌بوک ۱۴ و ایکس پرو رونمایی کرد که لپ‌تاپ‌های رده‌بالا محسوب می‌شوند ولی با توجه به امکاناتی که دارند، از قیمت مناسبی بهره می‌برند. همچنین نباید ایربادهای هواوی و آنر و همچنین ساعت هوشمند هواوی واچ GT2 پرو را از قلم بیندازیم که همه‌ی آن‌ها قدرت هواوی در حوزه‌های مختلف را نشان می‌دهند.

برنده یا بازنده: آنر

اگر هواوی تحت تحریم‌های گسترده نبود، ناچار به فروش آنر نمی‌شد. گوشی‌های آنر در مناطق مختلف جهان محبوبیت زیادی دارند و این برند توانست جایگاه هواوی را بیش از پیش محکم کند.

حالا با جدا شدن آنر از هواوی، این شرکت به امکانات گسترده‌ی هواوی در زمینه‌ی تحقیق و توسعه و زنجیره‌ی تأمین وسیع این شرکت دسترسی ندارد. این موضوع می‌تواند جذابیت گوشی‌های آنر را تا حد زیادی کاهش دهد. اما از طرف دیگر، آنر یک برند مشهور به حساب می‌آید و با رهایی از تحریم‌های آمریکا، مانند دیگر شرکت‌ها بدون محدودیت می‌تواند انواع و اقسام قطعات را خریداری کند و در کشورهای مختلف حضور گسترده‌ای داشته باشد. باید ببینیم آیا آنر در سال ۲۰۲۱ می‌تواند به رقیب قدری برای هواوی تبدیل شود یا نه.

محصولات برنده و بازنده‌ی سامسونگ در سال ۲۰۲۰

