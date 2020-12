اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی قصد دارد در تاریخ ۱۲ فوریه‌ی ۲۰۲۱ (۲۴ بهمن ۱۳۹۹) از گوشی می ۱۱ پرو به عنوان پرچم‌دار اصلی سری می ۱۱، رونمایی کند.

شیائومی روز گذشته رسما از گوشی‌ می ۱۱ رونمایی کرد. محصولی که مدت زمان زیادی بود منتظر آن بودیم چرا که می‌دانستیم اولین گوشی هوشمندی است که به پردازنده‌ی ۵ نانومتری اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز می‌شود. اما با توجه به سیاست گذشته‌ی شیائومی در عرضه‌ی گوشی‌ها، می‌دانستیم باید یک مدل پرو نیز وجود داشته باشد که بنا به دلایلی همراه با برادر کوچک‌تر خود رونمایی نشد.

اینطور که به نظر می‌رسد، آنچه که در سر داشتیم درست است چرا که شیائومی می ۱۱ پرو واقعا قرار است معرفی شود، منتها این اتفاق بعد از سال نوی چینی و در تاریخ ۱۲ فوریه‌ی ۲۰۲۱ (۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۹) رخ خواهد داد.

شرکت چینی روز گذشته از مدل استاندارد این سری با قابلیت‌های فراوان و جذاب رونمایی کرد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی با سنسور ایزوسل HM1، نمایشگر بسیار باکیفیت +QHD از نوع امولد با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز، باتری ۴۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر سریع ۵۵ واتی اشاره کرد که خب متاسفانه درون جعبه وجود ندارد.

در این بین اما باید به این موضوع نیز اشاره کرد که می ۱۱ از دوربین تله‌فوتو بهره نمی‌برد. دوربین اصلی آن نیز از همان سنسور نسل اولی استفاده می‌کند که در گوشی‌های سال گذشته‌ی شرکت استفاده شده بود. بنابراین به نظر می‌رسد هنوز جا برای حضور یک محصول قدرتمندتر نیز وجود داشته باشد که آن محصول، شیائومی می ۱۱ پرو نام خواهد داشت.

شیائومی برای مدل استاندارد این گوشی قیمت خوب ۶۱۰ دلار را به عنوان قیمت پایه در نظر گرفت که بسیار قیمت مناسبی به نظر می‌رسد. این یعنی حتی اگر می ۱۱ پرو یک پرچم‌دار تمام عیار هم باشد، در نهایت ۱۰۰۰ دلار قیمت خواهد داشت که با توجه به قابلیت‌های سخت‌افزاری که دارد، قیمت مناسبی است.

لازم به ذکر است گوشی‌های این سری در اوایل دوره‌ی عرضه تنها در کشور چین در دسترس قرار دارند و از این بابت که چه زمانی وارد بازار جهانی می‌شوند خبری در اختیار نداریم. از گوشی شیائومی می ۱۱ پرو چیز زیادی نمی‌دانیم اما تصاویری که پیش‌تر از آن منتشر شده، خبر از حضور چهار دوربین شامل یک لنز پریسکوپی روی پنل پشتی آن می‌دهد. با این حال باید تا تاریخ یاد شده منتظر تایید خبرهای مربوط به این محصول باشیم.

