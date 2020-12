شرکت چینی ویوو روز گذشته از پرچم‌داران جدید خود با نام‌های ویوو X60 و X60 پرو رونمایی کرد. محصولاتی که به پردازنده‌ی ۵ نانومتری سامسونگ یعنی اگزینوس ۱۰۸۰ مجهز شده‌ و قیمت بسیار مناسبی هم دارند.

همانطور که می‌دانید، گوشی‌های ویوو عموما در کشور چین عرضه می‌شوند و در خارج از بازار این کشور نمی‌توان به راحتی به آن‌ها دسترسی داشت. با این حال اگر به محصولات این شرکت علاقه‌مند هستید باید بگوییم پرچم‌داران جدید و جذاب آن یعنی ویوو X60 و X60 پرو با ظاهری بسیار زیبا و جذاب و قیمتی مناسب از راه رسیده‌اند.

ویوو هر دو گوشی را به یک چیپست مجهز کرده که اگزینوس ۱۰۸۰ نام داشته و مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری است. تفاوت اصلی این پرچم‌دارها اما به دوربین، حافظه‌ی رم، حافظه‌ی داخلی و باتری برمی‌گردد که باعث شده تفاوت قیمتی حدودا ۱۰۰ دلاری بین آن‌ها وجود داشته باشد.

از جمله خصوصیات مشترک ویوو X60 و X60 پرو هم می‌توان به نمایشگر ۶.۵۶ اینچی از نوع امولد با وضوح ۱۰۸۰ × ۲۳۷۶، پشتیبانی از قابلیت +HDR10 و رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی، پردازنده‌ی اگزینوس ۱۰۸۰ با لیتوگرافی ۵ نانومتری، دوربین سلفی تعبیه‌ شده در مرکز نمایشگر و اندروید ۱۱ به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض اشاره کرد. البته نمایشگر مدل پرو انحنای کمی داشته و به همین کمی زیبا‌تر از مدل استاندارد با نمایشگر تخت است.

اما می‌پردازیم به معرفی قابلیت‌ها و امکانات مدل X60 پرو. این گوشی از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد که گشودگی دریچه دیافراگم آن، f/1.5 است، به این معنا که در نور کم، باید عملکرد خارق‌العاده‌ای را از آن شاهد باشیم. سنسور این دوربین نیز ساخت سونی بوده و IMX598 نام دارد. سیستم لرزشگیری هم که برای این دوربین در نظر گرفته شده چهار-محوره بوده و از نوع اپتیکال است.

در کنار این دوربین قدرتمند اما یک سنسور فوق عریض ۱۳ مگاپیکسلی قرار گرفته که به عنوان دوربین ماکرو نیز ایفای نقش می‌کند. لازم به ذکر است این دوربین فوق عریض می‌تواند محدوده‌ای را با زاویه‌ی ۱۲۰ درجه تحت پوشش خود قرار دهد. دوربین بعدی اما باز هم ۱۳ مگاپیکسلی است منتها از نوع تله‌فوتو که از لنز ۵۰ میلی‌متری برخوردار بوده و می‌تواند تا ۲ برابر به صورت اپتیکال بزرگ‌نمایی کند. برای بزرگ‌نمایی بیشتر هم یک سنسور ۸ مگاپیکسلی با لنز پریسکوپی در نظر گرفته شده که به کاربر این امکان را می‌دهد تا ۵ برابر زوم کند. گشودگی دیافراگم این سنسور f/3.4 است.

ویوو X60 پرو تنها در یک مدل با ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی و در دو طرح و رنگ راهی بازار می‌شود. لازم به ذکر است ویوو برای این محصول از یک باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کرده که کاربر می‌تواند با استفاده از شارژر ۳۳ واتی درون جعبه آن را شارژ کند.

اما می‌رسیم به مدل استاندارد یعنی ویوو X60. این گوشی به جز لنز پریسکوپی که قابلیت بزرگ‌نمایی ۵ برابری را به مدل پرو داده بود، از باقی سنسورها با همان اندازه و کیفیت بهره می‌برد. یعنی کاربر در نهایت می‌تواند در این گوشی تا ۲ برابر به صورت اپتیکال بزرگ‌نمایی کند که عدد خوبی است. علاوه بر این‌ها، برای این گوشی از یک باتری ۴۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده شده که با همان شارژر ۳۳ واتی شارژ می‌شود.

ویوو X60 در دو مدل با ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی عرضه می‌شود و خبری از مدلی با ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم نیست. لازم به ذکر است این گوشی به نسبت مدل پرو، یک رنگ‌بندی بیشتر هم دارد.

هر دو گوشی از امروز برای پیش‌خرید در دسترس دارند و از تاریخ ۸ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ (۱۹ دی ماه ۱۳۹۹) رسما راهی بازار می‌شوند. ویوو برای مدل استاندارد این سری قیمت ۴۳۰-۴۷۰ یورو را به ترتیب برای مدل‌های ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایت در نظر گرفته که با توجه به مشخصات فنی، بسیار مناسب است. برای مدل پرو هم باید ۵۶۰ یورو بپردازید که باز هم مناسب ارزیابی می‌شود.

اگرچه این گوشی‌ها پرچم‌دار شرکت ویوو به حساب می‌آیند اما پرچم‌دار اصلی این شرکت در واقع ویوو X60 پرو پلاس نام دارد که اواخر ماه ژانویه‌ی ۲۰۲۱ (اوایل بهمن ماه ۱۳۹۹) رونمایی می‌شود. محصولی که فعلا در رابطه با قابلیت‌های آن اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما با در نظر گرفتن شکل ظاهری و قابلیت‌های این دو گوشی، می‌توان انتظار داشت زیبا و قدرتمند باشد.

متاسفانه هنوز خبری از این بابت که آیا این گوشی‌ها وارد بازار جهانی هم می‌شوند یا خیر منتشر نشده و بنابراین از این موضوع اطلاعی نداریم. اما امیدواریم هرچه زودتر شاهد ورود محصولات ویوو به بازارهای مختلف هم باشیم.

