ایرپادز پرو ۲ ممکن است در دو اندازه عرضه شود

یکی از افشاکنندگان اطلاعات به نام Mr-white که در گذشته هم اطلاعات دقیقی را راجع به برنامه‌های اپل در رابطه با محصولاتش منتشر کرده است، امروز با منتشر کردن توییتی عکس‌هایی را از سخت افزار استفاده شده در نسل دوم ایرپادز پرو منتشر کرد. انتظار می‌رود که ایرپادز پرو ۲ در سال آینده رونمایی شود.

در عکس‌های زیر سخت افزار قرار گرفته در سمت راست به نظر مربوط به ایرپادز پرویی است که اکنون در بازار وجود دارد و سخت افزار قرار گرفته در سمت چپ مربوط به نسل بعدی ایرپادز پرو است. همان‌گونه که در این تصاویر مشخص است کابل‌های به کار رفته در سخت افزار ایرپادز پرو بعدی دارای اندازه‌ی متفاوتی هستند.

این افشاکننده با توجه به این موضوع ادعا کرده که ممکن است اپل قصد داشته باشد ایرپادز پرو ۲ را در دو اندازه متفاوت عرضه کند. در گذشته هم شایعه‌های منتشر شده توسط بلومبرگ ادعا می‌کردند که اپل قصد دارد نسل دوم ایرپادز پرو را با طراحی کوچکتری عرضه کند.

همچنین این شایعه‌ها عنوان می‌کردند که اپل قصد دارد پایه‌ی این ایرپادز را که در زمان استفاده از گوش بیرون می‌ماند را برای رسیدن به این طراحی کوچک حذف کند. این احتمال وجود دارد که اپل ایرپادز پرو را با طراحی مشابه ایربادز‌های معرفی شده توسط دیگر شرکت‌ها مانند گوگل و سامسونگ عرضه کند. با توجه به این موضوع، عرضه‌ی این ایرپادز در دو اندازه برای قرارگیری بهتر در گوش منطقی به‌نظر می‌رسد.

گزارش‌های دیگر منتشر شده نشان می‌دهند که اپل در زمان کوچک کردن اندازه‌ی ایرپادز پرو با مشکل‌هایی رو‌به‌رو شده است و شاید این شرکت نتوانسته که قسمت پایینی این ایرپادز را حذف کند. با توجه به این موضوع، می‌توان نتیجه گرفت که اپل در انجام این کار موفق نشده است و به همین دلیل است که عکس‌های منتشر شده از سخت افزار ایرپادز پرو ۲ از نظر اندازه مشابه سخت افزار استفاده شده در نسل اول این ایرپادز است.

شایعه‌هایی دیگری وجود دارند که ادعا می‌کنند نسل بعدی ایرپادز پرو دارای تراشه‌ی فناوری ارتباط بدون سیم جدید‌تری است. Mr-white در توییت منتشر شده ادعا می‌کند که ایرپادز پرو ۲ دارای تراشه‌ی W2 است که هنوز معنی آن به‌درستی مشخص نیست.

اپل در ایرپادز پرو کنونی از تراشه‌ی H1 استفاده می‌کند که در واقع تراشه‌ای با فناوری ارتباطی بدون سیم است که جایگزین تراشه‌ی W1 شده است که در نسل اول ایرپادز شاهد استفاده از آن بودیم. با توجه به این موضوع، این احتمال وجود دارد که عبارت W2 در واقع همان H1 باشد و نسل دوم ایرپادز پرو بدون تغییر در پردازنده‌ی به کار رفته در آن‌ها عرضه شود.

Mr-white در گذشته هم اطلاعات دقیقی را راجع به محصولات اپل منتشر کرده است. البته باید بگوییم که تمامی اطلاعات منتشر شده توسط این فرد تاکنون درست نبوده‌اند. در اوایل امسال او با منتشر کردن عکسی از یک کابل با روکش بافته شده مدعی شده بود که این کابل آیفون ۱۲ است. اما همان‌گونه که دیدیم این شایعه به حقیقت تبدیل نشد.

او همچنین گفته است که اپل در حال توسعه‌ی نسخه‌ای از اپل Pencil با رنگ مشکی است که هنوز شاهد رونمایی از آن نبوده‌ایم. البته این شخص شایعه‌های اولیه‌ای را راجع به قاب‌ها و نمایشگر آیفون ۱۲ منتشر کرد که همگی درست بودند.

اطلاعات دیگری در رابطه با ایرپادز پرو ۲ منتشر نشده است در نتیجه نمی‌توان به شکلی دقیقی گفت که ایرپادز پرو ۲ دارای چه ویژگی‌هایی است. تنها انتظار می‌رود که اپل ایرپادز پرو ۲ را در سال ۲۰۲۱ عرضه کند.

