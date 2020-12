در روز‌های گذشته شاهد رونمایی از گوشی جدید شیائومی می ۱۱ بودیم. شیائومی علاوه‌بر ویژگی‌های مختلف، در این گوشی از تکنولوژی جدیدی برای ضبط فیلم در محیط‌های کم نور استفاده کرده است. همان‌گونه که می‌دانید تمامی تلفن‌های همراه پرچمدار امروزی دارای قابلیت حالت شب برای عکاسی در محیط‌های کم نور هستند.

با وجود اینکه قابلیت عکاسی در شب سال‌هاست که در دنیای گوشی‌های هوشمند وجود دارد، اما این گوشی جدید شیائومی اولین گوشی است که در آن از حالت شب در زمان فیلم‌برداری استفاده شده است.

تلفن همراه می ۱۱ همچنین اولین گوشی است که در آن از پردازنده‌ی جدید اسنپدراگون ۸۸۸ استفاده شده است. در زمان رونمایی از این پردازنده، شرکت کوالکام اعلام کرد که این تراشه‌ی جدید دارای ویژگی‌های جدیدی برای استفاده در زمان عکاسی محاسباتی و فیلم‌برداری است. در واقع گوشی جدید شیائومی اولین تلفن همراهی است که این وعده‌های داده شده توسط شرکت کوالکام را عملی کرده است.

گوشی‌های هوشمند امروزی از اطلاعات محاسباتی مختلفی برای ثبت عکس در شب استفاده می‌کنند. در واقع این تلفن‌های همراه هوشمند در زمان ثبت عکس از یک محیط تاریک، عکس‌های زیادی را با نوردهی‌ متفاوت ثبت می‌کنند و بعد با ترکیب کردن این عکس‌ها با یکدیگر عکس نهایی را با بهبود قسمت‌های مختلف آن می‌سازند.

در واقع این روش یکی از روش‌های قابل اطمینان است که توسط شرکت‌های مختلفی در گوشی‌های در حال تولیدشان استفاده می‌شود. اما زمانی که بخواهید فیلم‌های با کیفیت بهتری را در محیط‌های تاریک و شب ثبت کنید قضیه متفاوت‌تر می‌شود.

همان‌گونه که می‌دانید برای ساخت یک فیلم دوربین به‌ کار رفته در گوشی به ثبت عکس به صورت ۲۴ تا ۳۰ فریم در ثانیه می‌پردازد و برای ساخت فیلم‌های روان از آن‌ها استفاده می‌کند. با توجه به این موضوع، تمامی فریم‌های تشکیل دهنده‌ی یک فیلم باید بلافاصله بعد از ثبت شدن توسط الگوریتم‌های توسعه داده شده بهبود یابند و این فرایند باید در زمان بسیار اندکی صورت بگیرد.

برای حل این مشکل شرکت شیائومی با شرکت BlinkAI همکاری کرده و از الگوریتم‌های بهبود دهنده‌ی تصویر دارای هوش مصنوعی استفاده کرده است. در واقع این شرکت الگوریتم «یادگیری عمیق» (Deep Learning) را توسعه داده است که گوشی شیائومی می ۱۱ با استفاده از آن می‌تواند کیفیت فیلم‌های ثبت شده در شب یا محیط‌های تاریک را بسیار بهبود دهد.

الگوریتم توسعه داده شده توسط BlinkAI در کنار واحد پردازش عصبی پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بتواند کیفیت فیلم‌های گرفته شده در محیط‌های کم نور را در عرض چند میلی ثانیه بهبود دهد.

شرکت BlinkAI درباره‌ی این تکنولوژی به کار رفته در این گوشی می‌گوید که این الگوریتم بر پایه‌ی یک شبکه‌ی عصبی توسعه داده شده است که سعی می‌کند عملکرد سیستم بینایی انسان را تقلید کند و این الگوریتم بر پایه تحقیق‌های صورت گرفته در زمینه‌ی تصویر برداری با یادگیری عمیق توسعه داده شده است.

این شرکت ادامه می‌دهد که هدف آن‌ها از ارائه‌ی این الگوریتم این است که بتوان از آن در کنار سخت افزار دوربین برای ثبت تصاویر در شرایط سخت همانند کاری که سیستم بینایی انسان به صورت طبیعی انجام می‌دهد، استفاده کرد.

BlinkAI همچنین ادعا می‌کند که الگوریتم توسعه داده شده توسط آن‌ها می‌تواند تا ۵ برابر روشنایی تصاویر ثبت شده را بهبود دهد و نتایج اولیه‌ی منتشر شده توسط آن‌ها بعد از استفاده از این تکنولوژی واقعا شگفت‌انگیز هستند.

شما در اینجا می‌توانید که نمونه فیلم‌های ضبط شده با استفاده از این الگوریتم را در شب ببینید.

دانلود mp4

دانلود mp4

شیائومی همچنین فیلمی را که با استفاده از این قابلیت ثبت شده، منتشر کرده است. در این فیلم به‌خوبی مشخص است که استفاده از این الگوریتم باعث افزایش وضوح فیلم گرفته شده در شب شده است.

موفقیت در یکپارچه‌سازی تکنولوژی توسعه داده شده توسط شرکت BlinkAI با قدرت بالای پردازنده‌ی جدید اسنپدراگون ۸۸۸ به خوبی نشان می‌دهد که در آینده می‌توان انتظار چه قابلیت‌های را در گوشی‌های اندرویدی پرطرفدار تولید شده توسط شرکت‌هایی مانند سامسونگ و LG را داشت.

اگر قابلیتی که شیائومی در این گوشی جدید از آن استفاده کرده است نشان دهنده‌ی قابلیت‌های جدیدی باشد که در نسل بعدی گوشی‌های هوشمند از آن‌ها استفاده خواهد شد، می‌توانیم امیدوار باشیم که گوشی‌های بعدی بسیار شگفت‌انگیزتر باشند.

