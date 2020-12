در سال ۲۰۲۰ گوشی‌های هوشمند متنوعی راهی بازار شدند که مطابق معمول برخی از آن‌ها ویژگی‌های جذابی به ارمغان آوردند اما از طرف دیگر شاهد شکست تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فعال در این حوزه و گوشی‌ها هم بودیم. در ادامه به بزرگ‌ترین شکست‌های گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۰ می‌پردازیم.

مورد عجیب تأخیر عرضه‌ی نوکیا ۸.۳

شرکت HMD در اوایل سال ۲۰۲۰ یعنی ماه مارس از گوشی نوکیا ۸.۳ رونمایی کرد. این یک گوشی میان‌رده با مشخصات قابل توجه محسوب می‌شود که از فناوری ۵G هم پشتیبانی می‌کند. بعد از گذشت حدود ۶ ماه از معرفی این گوشی، نوکیا ۸.۳ بالاخره به دست کاربران رسید.

HMD هیچ‌وقت دلیل مشخصی برای این تأخیر طولانی‌مدت اعلام نکرد. با این حال، این تعویق با تأخیر اکران آخرین فیلم جیمز باند (زمانی برای مردن نیست) همزمان شد. باید خاطرنشان کنیم این گوشی توسط جیمز باند در این فیلم مورد استفاده قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد تأخیر در اکران این فیلم، HMD را ناچار کرده عرضه‌ی نوکیا ۸.۳ را به تعویق بیندازد.

همچنین زمانی که این گوشی بالاخره به دست کاربران رسید، خریداران به گوشی‌های ۵G ارزان‌قیمت و جذابی مانند پیکسل ۴a 5G، پوکو F2 پرو و وان‌پلاس نورد دسترسی داشتند. گفتنی است در سال جاری میلادی، HMD حتی یک پرچم‌دار هم عرضه نکرد. اگر این مساله تا نیمه اول ۲۰۲۱ ادامه پیدا کند، به معنای دو ساله شدن آخرین پرچم‌دار نوکیا بدون حضور جانشین آن است.

مایکروسافت سرفیس Duo

مایکروسافت در سال ۲۰۱۹ خبر توسعه‌ی سرفیس Duo را اعلام کرد و ورود این شرکت به حوزه‌ی گوشی‌های اندرویدی سروصدای زیادی راه انداخت. خود این گوشی هم از طراحی قابل توجهی بهره می‌برد و این شرکت وعده داد که قرار است نحوه‌ی تعامل کاربران با اپلیکیشن‌ها را متحول کند.

اما متأسفانه از همان روز اول نقد و بررسی‌ها نشان دادند که این محصول تا حد زیادی آماده‌ی حضور در بازار نیست. نرم‌افزار مایکروسافت مشکلات زیادی دارد و فهرست برنامه‌هایی که از این گجت دو نمایشگره به طور کامل پشتیبانی می‌کنند، بسیار کوتاه است.

علاوه بر این مشکلات، گوشی مذکور با قیمت ۱۴۰۰ دلار محصول بسیار گران‌قیمتی محسوب می‌شود. این در حالی است که با پرداخت ۱۴۰۰ دلار، کاربران یک پرچم‌دار مربوط به سال ۲۰۱۹ فاقد ۵G و بدون دوربین باکیفیت و شارژ سریع می‌شود. در هر صورت کاربران با پرداخت مقداری مبلغ بیشتر، می‌توانند گوشی بسیار بهتر گلکسی زد فولد ۲ را خریداری کنند.

اسکوبار فولد ۲

برادر پابلو اسکوبار-قاچاقچی مشهور مواد مخدر-در سال ۲۰۱۹ یک گوشی تاشو ۳۵۰ دلاری را معرفی کرد اما این یک طرح کلاهبرداری بود. این به اصطلاح اسکوبار فولد همان گوشی تاشو Royole Flexpai بود و مشتریان که گوشی موردنظر را خریداری کرده بودند، این محصول را هیچوقت دریافت نکردند.

اما این فرد در سال ۲۰۲۰ هم تصمیم گرفت این کار را تکرار کند و از اسکوبار فولد ۲ رونمایی کرد. البته این گوشی هم گلکسی فولد سامسونگ بود که از پوشش طلایی‌رنگ بهره می‌برد. این گوشی تاشو ۴۰۰ دلاری هم هیچ‌وقت به دست کاربران نرسید.

موتورولا ریزر

موتورولا در اواخر ۲۰۱۹ خبر ساخت گوشی تاشو خود را اعلام کرد و با این کار در مرکز توجه قرار گرفت. این گوشی تاشو از طرح عمودی بهره می‌برد و یادآور گوشی‌های نوستالژیک ریزر است و به همین خاطر از این نام هم بهره می‌برد.

اما زمانی که در سال ۲۰۲۰ به دست کاربران رسید، با توجه به قیمتش نتوانست تجربه‌ی کاربری جذابی را به ارمغان بیاورد و به همین خاطر در فهرست بزرگ‌ترین شکست‌های گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۰ قرار گرفته است. کاربران در ازای پرداخت ۱۵۰۰ دلار یک باتری کوچک، دوربین بسیار ضعیف و تراشه میان‌رده مربوط به ۲۰۱۸ نصیبشان می‌شود. همچنین برخی کاربران هم از مشکلات مربوط به کیفیت بدنه‌ی آن خبر داده‌اند.

از طرف دیگر، سامسونگ با معرفی گلکسی زد فلیپ تا حد زیادی این گوشی موتورولا را به حاشیه برد. این گوشی علاوه بر داشتن بدنه‌ی جذاب‌تر، دوام بهتر و مشخصات سخت‌افزاری به‌روزتر، قیمت پایین‌تری هم دارد. موتورولا ماه‌ها بعد از مدل ۵G این گوشی رونمایی کرد که از تراشه و دوربین دوگانه‌ی بهتر بهره می‌برد اما در برابر سامسونگ نتوانسته توجه کاربران زیادی را جلب کند.

گلکسی نوت ۲۰

گلکسی نوت ۲۰ اولترا اگرچه با داشتن قیمت ۱۳۰۰ دلاری یک گوشی بسیار گران‌قیمت محسوب می‌شود، اما باید خاطرنشان کنیم که در تمام زمینه‌ها از بهترین امکانات بهره می‌برد و به همین خاطر یکی از بهترین پرچم‌داران ۲۰۲۰ است. اما از طرف دیگر، گلکسی نوت ۲۰ یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۰ است. این گوشی به خودی خود یک محصول بی‌کیفیت نیست، اما با توجه به استانداردهای سامسونگ یک گوشی بد به شمار می‌رود.

این گوشی ۱۰۰۰ دلاری در برخی زمینه‌ها ضعیف‌تر از گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن است. اس ۲۰ فن ادیشن با وجود داشتن قیمت بسیار ارزان‌تر، از نمایشگر ۱۲۰ هرتز، پشتیبانی از کارت حافظه microSD، باتری بزرگ‌تر و دوربین تله‌فوتو با زوم ۳ برابری بهره می‌برد. این در حالی است که نوت ۲۰ نمایشگر ۶۰ هرتز، حافظه داخلی غیرقابل افزایش و زوم هیبریدی ۳ برابری را ارائه می‌کند.

البته در این میان می‌توانیم به برتری‌های نوت ۲۰ نسبت به اس ۲۰ فن ادیشن مانند رم (۸ در برابر ۶ گیگابایت)، فیلم‌برداری ۸K و پشتیبانی از قلم S Pen اشاره کنیم. اما آیا واقعا این قابلیت‌ها ارزش پرداخت ۳۰۰ دلار بیشتر را دارند؟ در ضمن نباید بدنه‌ی پلاستیکی آن را از قلم بیندازیم. استفاده از این نوع بدنه‌ها برای گوشی‌ها ارزان‌تر (مانند اس ۲۰ فن ادیشن) تا حدی منطقی محسوب می‌شود اما وقتی یک کاربر ۱۰۰۰ دلار برای خرید گوشی هزینه می‌کند، انتظار ندارد با بدنه‌ی پلاستیکی مواجه شود.

وان‌پلاس در سال ۲۰۲۰

شرکت وان‌پلاس در سال ۲۰۲۰ در زمینه‌ی پرچم‌داران عملکرد خیلی خوبی داشت و به عنوان مثال می‌توانیم به گوشی عالی وان‌پلاس ۸ پرو اشاره کنیم. حتی گوشی میان‌رده‌ی وان‌پلاس نورد هم نسبت به رقبا حرف زیادی برای گفتن دارد.

با این حال، این شرکت امسال از دو گوشی سری نورد N رونمایی کرد. گوشی N10 با وجود اینکه کمی ارزان‌تر از وان‌پلاس نورد است، اما چندین ویژگی قابل توجه مانند نمایشگر اولد، تراشه قدرتمند و دوربین سلفی دوگانه را از دست داده است. از طرف دیگر، گوشی N100 هم در واقع همان اوپو A53 است و در زمینه‌ی عملکرد و دوربین تقریبا هیچ حرفی برای گفتن ندارد.

از دیگر اشتباهات وان‌پلاس در این سال می‌توانیم به بازطراحی رابط کاربری OxygenOS اشاره کنیم که به دلیل شباهت به One UI با اعتراض‌های زیادی روبرو شد و همچنین این شرکت اعلام کرد گوشی‌های سری نورد N فقط یک نسخه‌ی جدید اندروید را دریافت می‌کنند.

