اولین تصویر از طراحی ظاهری گوشی هواوی P50 پرو منتشر شد

یکی از افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری با نام کاربری OnLeaks@ در توییتر که عموما در زمینه‌ی انتشار تصاویر و رندر گوشی‌ها فعالیت می‌کند، روز گذشته تصویری از پرچم‌دار مورد انتظار چینی یعنی هواوی P50 پرو را منتشر کرد که به لطف آن می‌توانیم از طراحی ظاهری این محصول آگاه شویم.

هواوی در ماه مارس هر سال از پرچم‌دارهای سری P خود رونمایی می‌کند. یعنی در واقع سومین ماه از فصل اول هر سال نوی میلادی، باید شاهد معرفی این پرچم‌دارها باشیم (حدودا فروردین ماه). از آن جایی که تا آن زمان حدودا سه ماه زمان باقی مانده، طبیعی است که انتشار خبرها و شایعات پیرامون محصولات این سری شدت بیشتری پیدا کنند.

در همین راستا روز گذشته افشاگری معروف با نام کاربری OnLeaks@ که در توییتر فعالیت می‌کند، تصویری از پرچم‌دار مورد انتظار شرکت چینی یعنی هواوی P50 را با کاربران به اشتراک گذاشت تا بدین ترتیب با طراحی ظاهری یکی از بهترین گوشی‌های اندرویدی سال ۲۰۲۱ آشنا شویم.

با توجه به این تصویر، برخلاف گوشی هواوی P40 پرو، این محصول در مرکز نمایشگر خود یک دوربین سلفی را میزبانی می‌کند که از مشخصات آن بی‌خبریم. در سری قبل، هواوی دو دوربین را در سمت چپ نمایشگر تعبیه کرده بود اما به نظر می‌رسد غول چینی تصمیم گرفت شکل آن را در نسل بعد کمی ساده‌تر در نظر بگیرد. اینکه نمایشگر این گوشی قرار است از چه نوعی باشد و چه کیفیتی دارد مشخص نیست اما جدیدترین خبرها پیرامون این محصول از اندازه‌ی ۶.۶ اینچی نمایشگر آن خبر می‌دهند.

همچنین به نظر می‌رسد هواوی در این محصول به‌جای استفاده از اسپیکرهایی با مکانیزم مغناطیسی، ترجیح داده از مدل استاندارد استفاده کند که خب از میزان تغییرات در کیفیت آن‌ها جزئیات منتشر نشده. جز این دو تغییر، به نظر نمی‌رسد طراحی ظاهری این گوشی به نسبت مدل کنونی تغییر زیادی داشته باشد. حتی میزان حواشی و انحنای نمایشگر هم تفاوت چندانی با P40 پرو ندارد.

متاسفانه آنچه که امروز در رابطه با هواوی P50 پرو منتشر شده تنها طراحی ظاهری آن را به تصویر می‌کشد و به همین خاطر نمی‌دانیم پرچم‌دار مورد انتظار هواوی از لحاظ مشخصات فنی در چه شرایطی قرار دارد. البته تقریبا مطمئن هستیم در این گوشی از پردازنده‌ی ۵ نانومتری و جدید شرکت یعنی کرین ۹۰۰۰ استفاده خواهد شد که در پرچم‌داران سری میت ۴۰ نیز مورد استفاده قرار گرفت و هواوی امید زیادی هم به توانایی بالای آن دارد.

البته شاید در رابطه با مشخصات فنی این محصول خبر زیادی منتشر نشده باشد اما به نظر نمی‌رسد تفاوت زیادی را بین این گوشی و میت ۴۰ پرو شاهد باشیم. جز اینکه طبق سیاست هر سال شرکت، به احتمال بسیار زیاد طراحی پنل پشتی آن‌ها، به خصوص ماژول دوربین با هم متفاوت است. با این حال چون پرچم‌دار سری P اندکی جدیدتر است، انتظار داریم در یک سری بخش‌ها بهتر ظاهر شود که خب فعلا در این رابطه چیزی گفته نشده.

همانطور که اشاره شد، هواوی معمولا در نیمه‌ی اول هر سال و به طور دقیق‌تر در ماه مارس از گوشی‌های سری P خود رونمایی می‌کند. اینکه امسال برنامه‌ی این شرکت تغییری خواهد داشت یا خیر مطلع نیستیم اما اگر هیچ اتفاق خاصی رخ ندهد، پرچم‌داران سری P50 در ماه مارس (فروردین) رونمایی خواهند شد. لازم به ذکر است اگر شرایط به همین منوال باقی بماند، این محصولات نیز بدون پشتیبانی از نرم‌افزارها و خدمات گوگل و با سیستم‌عامل هارمونی راهی بازار می‌شوند.

گوشی‌های سری هواوی P50 با سیستم‌عامل هارمونی از راه می‌رسند

منبع: Android Central

The post اولین تصویر از طراحی ظاهری گوشی هواوی P50 پرو منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala