۲۰۲۰ سال سختی برای افراد مختلف در سرتاسر جهان بود و شرکت‌های تکنولوژی هم با چالش‌های متعددی مواجه شدند. ای کاش می‌توانستیم بگوییم که مشکلات ۲۰۲۰ دلیل عدم پیشرفت سیستم‌عامل Wear OS در این سال هستند اما متأسفانه این‌طور نیست. گوگل طی چند سال گذشته نتوانسته عملکرد و قابلیت‌های Wear OS را به طور گسترده بهبود ببخشد و هنوز هم برای جبران کاستی‌های خود، به شرکت‌های ثالث وابسته است.

بازار ساعت‌های هوشمند به سرعت در حال رشد است و هیچ نشانه‌ای از توقف را نشان نمی‌دهد. یکی از مهم‌ترین کاربردهای این ساعت‌ها در حوزه‌ی تندرستی است. از طرف دیگر ما با اپل واچ روبرو هستیم که به معیاری برای ساعت‌های هوشمند تبدیل شده است.

روی هم رفته می‌توان گفت که وضعیت سیستم‌عامل Wear OS در سال ۲۰۲۰ اصلا خوب نبوده است. اگرچه دوست داریم مثبت فکر کنیم و بگوییم که وضعیت آن در سال آینده بهتر می‌شود، اما هیچ نشانه‌ای برای تحقق این آرزو را نمی‌توانیم ببینیم. در ادامه به مرور وضعیت این سیستم‌عامل می‌پردازیم.

معرفی تراشه‌های جدید کوالکام

در زمینه‌ی این سیستم‌عامل، یکی از مهم‌ترین خبرهای ۲۰۲۰ معرفی تراشه‌های اسنپ‌دراگون Wear 4100 و ۴۱۰۰ Plus بود. بدون شک این تراشه‌ها در چند نسل از ساعت‌های Wear OS مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

تراشه‌های سری ۳۱۰۰ روی هم رفته فقط در صورتی که در کنار مقدار کافی حافظه رم قرار می‌گرفتند، برای Wear OS عملکرد خوبی ارائه می‌کردند. اکثر ساعت‌های عرضه شده در سال ۲۰۲۰ از حداقل ۱ گیگابایت حافظه رم بهره می‌بردند و بنابراین عملکرد آن‌ها دیگر یک مشکل بزرگ نبود. در کل با افزایش ظرفیت حافظه رم و حرکت ساعت‌ها به سمت تراشه‌های سری ۴۱۰۰، مشکلات مربوط به عملکرد آن‌ها در آینده تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

مهم‌ترین ویژگی تراشه‌های سری ۴۱۰۰ بهبود عملکرد و افزایش عمر باتری است. این تراشه‌ها مبتنی بر فناوری ساخت ۱۲ نانومتری هستند و از سرعت ۱.۱ گیگاهرتز بهره می‌برند که به معنای ۸۵ درصد سرعت بیشتر نسبت به نسل قبلی است. همچنین در این تراشه‌ها امکانات مربوط به حافظه رم و پردازنده گرافیکی هم بهبود یافته است.

در این میان، تراشه ۴۱۰۰ پلاس از یک پردازنده کمکی هم بهره می‌برد که برخی وظایف سبک مانند شمارش قدم را بر عهده می‌گیرد تا در نهایت انرژی کمتری مصرف شود. همچنین این ویژگی برای افرادی که از ساعت هوشمند خود برای پایش خواب استفاده می‌کنند، اهمیت زیادی دارد.

با وجود این پیشرفت‌ها، در حال حاضر فقط یک ساعت مبتنی بر تراشه Wear 4100 راهی بازار شده و هنوز هیچ‌کدام از آن‌ها از ۴۱۰۰ پلاس بهره‌مند نشده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد کنار رفتن ساعت‌های مبتنی بر تراشه‌های ۳۱۰۰ مدتی طول خواهد کشید.

انتشار فقط یک آپدیت نرم‌افزاری مناسب در سال ۲۰۲۰

بعد از سخت‌افزار، حالا باید به بحث نرم‌افزار بپردازیم. گوگل معمولا آپدیت‌های سیستم‌عامل Wear OS را به صورت پراکنده و بدون سروصدا منتشر می‌کند و ۲۰۲۰ هم از این قاعده مستثنا نبود. در اوایل ۲۰۲۰ اولین آپدیت منتشر شده فقط شستن دست‌ها را به کاربران یادآوری می‌کرد.

اما مهم‌ترین آپدیت این سال، ماه‌ها بعد در سپتامبر منتشر شد. این آپدیت پشتیبانی از تراشه‌های ۴۱۰۰ را امکان‌پذیر کرد و عملکرد ساعت‌های فعلی هم تا حدی بهتر شدند. همچنین در این آپدیت ویژگی‌های جدیدی برای توسعه‌دهندگان ارائه شده است. از دیگر به‌روزرسانی‌ها می‌توانیم به آپدیت Google Fit هم اشاره کنیم که تا حدی بازطراحی شده است.

روی هم رفته با وجود این آپدیت‌ها، مشخص است که گوگل نسبت به رقبای خود توجه چندانی به سیستم‌عامل Wear OS نشان نمی‌دهد. شرکت‌هایی مانند اپل، سامسونگ و حتی فیت‌بیت مرتباً از اپلیکیشن‌های جدیدی پشتیبانی می‌کنند، آپدیت‌های مختلفی را منتشر می‌کنند و رابط کاربری پلتفرم موردنظر خود را بهبود می‌بخشند.

باید خاطرنشان کنیم اپل و سامسونگ این آپدیت‌ها را بسیار مهم جلوه می‌دهند و در برخی مراسم‌ها به این آپدیت‌ها می‌پردازند. شاید چنین کاری غیرضروری به نظر برسد، اما به کاربران این حس منتقل می‌شود که شرکت به توسعه‌ی ساعت‌های هوشمند اهمیت می‌دهد. اما زمانی که شرکتی مانند گوگل به‌روزرسانی نرم‌افزاری را بی سروصدا منتشر می‌کند، این احساس به وجود نمی‌آید.

از مشکلات سیستم‌عامل Wear OS در سال ۲۰۲۰ می‌توانیم به تعطیلی Google Play Music اشاره کنیم. با وجود اینکه گوگل وعده داده بود کاربران به راحتی می‌توانند به YouTube Music مهاجرت کنند، اما این انتقال روان و بی دردسر محقق نشد و هنوز اپلیکیشن YouTube Music برای پلتفرم Wear OS عرضه نشده است.

علاوه بر این، باید به بی‌میلی اسپاتیفای برای پشتیبانی از پخش آفلاین موسیقی در Wear OS اشاره کنیم. این یعنی کاربران Wear OS به طور آفلاین نمی‌توانند از محبوب‌ترین سرویس استریمینگ موسیقی بهره ببرند.

تصاحب فیت‌بیت

مهم‌ترین خبر ۲۰۲۰ در زمینه‌ی ساعت‌های هوشمند، خریده شدن شرکت فیت‌بیت توسط گوگل در ازای پرداخت ۲.۱ میلیارد دلار بود. نهادهای نظارتی مختلف باید فرایند تصاحب شرکت‌های بزرگ را بررسی کنند و به همین خاطر بعد از گذشت حدود یک سال از این خرید، هنوز فیت‌بیت رسماً به گوگل منتقل نشده است.

روی هم رفته به نظر می‌رسد گوگل برای حضور بیشتر در بازار ساعت‌های هوشمند قصد دارد از سخت‌افزار، نرم‌افزار و البته داده‌های فیت‌بیت نهایت استفاده را ببرد. در حال حاضر گوگل صرفاً فقط تأمین‌کننده‌ی نرم‌افزار Wear OS است ولی با این خرید، به حوزه‌ی سخت‌افزار ساعت‌های هوشمند هم وارد می‌شود.

گوگل مطمئناً از بودجه و متخصصان کافی برای حل مشکلات سیستم‌عامل Wear OS بهره می‌برد ولی بعد از تصاحب فیت‌بیت به نظر می‌رسد این شرکت دست نگه داشته تا این قرارداد نهایی شود و بتواند با بهره‌گیری از امکانات فیت‌بیت با تمام قوا وارد این حوزه شود.

فیت‌بیت چگونه می‌تواند پلتفرم Wear OS گوگل را نجات دهد؟

تمرکز بر مشکلات در سال ۲۰۲۱

با وجود اینکه ساعت‌های هوشمند مبتنی بر Wear OS در بازار حضور چندانی ندارند و علی‌رغم ادعای مدیران گوگل که می‌گویند پلتفرم Wear OS رو به موت نیست، امیدواریم گوگل توجه بیشتری به این پلتفرم نشان بدهد. Wear OS از پتانسیل بالایی برای رقابت با دیگر پلتفرم‌ها بهره می‌برند ولی در سال ۲۰۲۰ گوگل عملاً به آن توجه کافی نشان نداده است.

در سال آینده امیدواریم این پلتفرم ویژگی‌های جذابی را دریافت کند. همان‌طور که گوگل مرتباً ویژگی‌های جدید و مفیدی را برای اندروید ارائه می‌کند، باید همین رویکرد را برای Wear OS هم عملی کند. اگرچه تمام کاربران به ویژگی‌های جدید علاقه‌ی زیادی دارند، اما گوگل باید به بخش‌های اصلی و مهم این پلتفرم هم توجه کند. طبق یکی از نظرسنجی‌های انجام شده، کاربران زیادی به عمر پایین باتری ساعت‌های هوشمند Wear OS اشاره کرده‌اند.

البته با بهره‌گیری از تراشه‌های سری ۴۱۰۰، مشکلات عمر باتری این ساعت‌ها تا حد زیادی بهبود پیدا می‌کند. از طرف دیگر، کاربران زیادی خواهان انتشار آپدیت‌های بیشتری هستند. همچنین باید به همکاری بیشتر با شرکت‌های متعدد مانند اسپاتیفای و بهبود پشتیبانی از اپلیکیشن‌های گوگل اشاره کنیم.

سیستم‌عامل Wear OS نیازی به تغییر و تحول گسترده ندارد و فقط باید از طرف گوگل مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. اما اینکه آیا گوگل در سال ۲۰۲۱ این سیستم‌عامل را در مرکز توجه خود قرار می‌دهد، خود سؤال دیگری است.

۷ قابلیت watchOS 7 که سیستم عامل Wear OS گوگل به آن‌ها نیاز دارد

