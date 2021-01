۲۰۲۰ برای گوگل سال جالبی بود. این شرکت بعد از عرضه‌ی نخستین گوشی پرچم‌دار خود در سال ۲۰۱۹، در سال ۲۰۲۰ تصمیم گرفت به طور کلی توسعه‌ی گوشی‌های پرچم‌دار را کنار بگذارد. گوشی‌های پیکسل ۴a، پیکسل ۴a 5G و پیکسل ۵ از تراشه‌های سری ۷۰۰ اسنپدراگون بهره می‌برند و با احتساب دوربین‌های سلفی، هر سه گوشی در مجموع از ۸ دوربین بهره می‌برند. در ادامه به گوشی‌های برنده و بازنده‌ی گوگل در سال ۲۰۲۰ می‌پردازیم.

بازنده: پیکسل ۴a

پیکسل ۴a جانشین پرفروش‌ترین گوشی پیکسل در سال ۲۰۱۹ محسوب می‌شود و به لطف بهره‌گیری از تراشه اسنپدراگون ۷۳۰G و دو برابر شدن حافظه داخلی، گوشی بدی به شمار نمی‌رود. البته باید خاطرنشان کنیم دوربین اصلی این گوشی مربوط به پیکسل ۲ است و دوربین سلفی آن حتی نسبت به پیکسل عرضه شده در سال ۲۰۱۷ هم کیفیت پایین‌تری دارد.

همچنین به لطف بهره‌گیری از اندروید خام، این گوشی تجربه‌ی نرم‌افزاری خیلی خوبی را ارائه می‌کند و در ضمن باید به الگوریتم‌های عکاسی گوگل هم اشاره کنیم که کیفیت عکس‌های گرفته شده با این گوشی را تا حد زیادی ارتقا می‌دهند. اما در نهایت مهم‌ترین مشکل این گوشی مربوط به تأخیر در عرضه‌ی آن است که بعد از ماه‌ها انتظار راهی بازار شد. به همین خاطر زمانی که در قفسه‌ی فروشگاه‌ها قرار گرفت، رقبای قدری راهی بازار شده بودند.

برنده: پیکسل ۴a 5G

پیکسل ۴a 5G را می‌توان به عنوان بهترین گوشی گوگل در سال ۲۰۲۰ انتخاب کرد. این گوشی فقط تا حدی گران‌تر از پیکسل ۴a است ولی در عوض از نمایشگر بزرگ‌تر، تراشه قدرتمندتر با پشتیبانی از فناوری ۵G، دوربین دوگانه و باتری بزرگ‌تر بهره می‌برد.

اگرچه پیکسل ۵ از ویژگی‌هایی مانند نمایشگر ۹۰ هرتز، شیشه محافظ گوریلا گلس ۶، مقاومت در برابر نفوذ آب و شارژ بی‌سیم بهره می‌برد، ولی برای بهره‌گیری از این مشخصه‌ها باید حدود ۲۰۰ دلار بیشتر پرداخت کنید.

بازنده: پیکسل ۵

پیکسل ۵ با توجه به قیمتی که دارد، از سخت‌افزار ناامیدکننده‌ای بهره می‌برد. از نظر عملکردی، این گوشی نسبت به پیکسل ۴ حرف کمتری برای گفتن دارد و دوربین سلفی هم ضعیف‌تر شده است. در پنل پشتی هم به جای دوربین تله‌فوتو، یک دوربین اولترا واید تعبیه شده است.

روی هم رفته این گوشی به خودی خود گوشی بدی محسوب نمی‌شود و بسیاری از ویژگی‌های مورد انتظار از گوشی‌های پیکسل را ارائه می‌دهد. در هر صورت این گوشی که قرار است به عنوان مهم‌ترین گوشی گوگل انجام وظیفه کند، حرف چندانی برای گفتن ندارد و در برابر رقبا هم چندان به چشم نمی‌آید.

