اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که انویدیا قصد دارد از کارت‌های گرافیک سری RTX 30 برای دستگاه‌های قابل حمل در اوایل سال ۲۰۲۱ رونمایی کند. رونمایی و عرضه‌ی این کارت‌های گرافیک باعث می‌شود که لپ‌تاپ‌های مخصوص بازی بعدی دارای توان بالایی برای اجرای بازی‌ها باشند.

به صورت رسمی تأیید شده است که انویدیا قصد دارد مراسمی را در CES 2021 در دوازدهم ماه ژانویه (۲۳ دی) برگزار کند. انتظار می‌رود که در این مراسم شاهد رونمایی از نسخه‌های مختلف کارت‌های گرافیک مخصوص دسکتاپ و کارت‌های گرافیک مخصوص لپ‌تاپ‌ها باشیم.

در زمان عرضه‌ی کارت‌های گرافیک RTX3060 Ti، RTX 3070، RTX 3080 و RTX 3090 کاربران با توجه به مشکلاتی مانند خرید بسیاری از این کارت‌های توسط عده‌‌ای از افراد، عرضه‌ی کم و تقاضای بالا، به سختی می‌توانستند که این کارت‌ها را تهیه کنند.

همان‌گونه که می‌دانید کارت‌های گرافیک سری RTX 30 عملکرد خارق‌العاده‌ای را دارند و کاربران مشتاق هستند تا عملکرد این کارت‌های گرافیک را در مقایسه با کارت‌های گرافیک رادئون سری ۶۰۰۰ ساخت AMD ببینند.

با وجود اینکه تاکنون اطلاعات رسمی درباره‌ی کارت‌های گرافیک سری RTX 30 برای لپ‌تاپ‌ها منتشر نشده، اما انویدیا به صورت رسمی تأیید کرده است که رویدادی را در دوازدهم ماه ژانویه (۲۳ دی) برگزار خواهد کرد. انتظار داریم که در این مراسم شاهد رونمایی از کارت‌های گرافیک پرحاشیه‌ی RTX 3060 و RTX 3080 Ti برای دسکتاپ باشیم.

علاوه‌بر این، انتظار می‌رود که انویدیا در کنار رونمایی از این کارت‌های گرافیک دسکتاپ، از این رویداد برای رونمایی از کارت‌های گرافیک سری RTX 30 برای لپ‌تاپ هم استفاده کند. با توجه به اطلاعات منتشر شده توسط یکی تولیدکنندگان لپ‌تاپ به نام SKIKK، می‌توانیم بگوییم که زمان رونمایی از این کارت‌های گرافیک مخصوص لپ‌تاپ نزدیک است و امیدواریم که این کارت‌های گرافیک همانند همتایان دسکتاپی خود پیشرفت قابل توجهی را در مقایسه با نسل قبلی داشته باشند.

با توجه به اطلاعات منتشر شده از این تولیدکننده‌ی لپ‌تاپ هلندی که به‌سرعت مدتی بعد از انتشار از روی سایتش برداشته شد، می‌توانیم بگوییم از این کارت‌های گرافیک اول در لپ‌تاپ‌های ۱۷ اینچ و ۱۵ اینچ استفاده خواهد شد.

اطلاعات منتشر شده همچنین نشان می‌دهند که علاوه‌بر نسخه‌ی استاندارد، کارت‌های گرافیک RTX 3080 و RTX 3070 در نسخه‌های Max-P یا Max-Q عرضه خواهند شد. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که کارت کرافیگ RTX 3060 فقط داری نسخه‌ی استاندارد است.

نکته‌ی قابل توجه این است که کارت گرافیک RTX 3060 فقط در یک نسخه‌ی ۶ گیگابایتی GDDR6 با باس حافظه‌ی ۱۹۲ بیت عرضه می‌شود درحالی که انویدیا قصد دارد کارت گرافیک RTX 3080 را با حافظه‌ی ۸ یا ۱۶ گیابایتی با باس حافظه‌ی ۲۵۶ بیتی عرضه کند. در نهایت انتظار می‌رود که RTX 3070 بین این دو کارت گرافیک قرار بگیرد و با حافظه‌ی ۸ گیگابایت GDDR6 و باس حافظه ۲۵۶ بیتی عرضه شود.

سایت Notebookcheck در رابطه با این موضوع گفته است که نسخه‌ی لپ‌تاپ RTX 3080 بر اساس هسته‌های GA104 که در کارت گرافیک دسکتاپ RTX 3070 استفاده شده است، توسعه یافته. این اطلاعات نشان می‌دهند که با توجه به مدل این کارت گرافیک، این مدل دارای ۶۱۴۴ هسته‌ی کودا با سرعت کلاک ۱٫۷ گیگاهرتز خواهد بود.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که نسخه‌ی لپ‌تاپ کارت‌های گرافیک RTX 3070 و RTX 3060 به‌ترتیب دارای ۵۱۲۰ و ۳۰۷۲ هسته‌ی کودا هستند و توان مصرفی آن‌ها برای نسخه‌ی Max-P و Max-Q به‌ترتیب ۱۱۵-۱۵۰ و ۸۰-۹۰ وات خواهد بود.

منبع: Techspot

