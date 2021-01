با توجه به گزارش‌های متعدد از سوی کاربران گوشی شیائومی Mi A3 ظاهرا به‌روزرسانی این دستگاه به اندروید ۱۱ مشکلاتی را به همراه خواهد داشت که گوشی را عملا از کار می‌اندازد.

معمولا بعد از عرضه‌ی هر به‌روزرسانی نرم‌افزاری، خصوصا آن دسته از به‌روزرسانی‌هایی که مربوط به سیستم‌عامل هستند، پیشنهاد می‌شود کاربران آن را به سرعت نصب کنند تا هم از تجربه‌ی جدید لذت ببرند و هم اینکه اگر مشکل نرم‌افزاری وجود داشت بتوانند آن را برطرف کنند. اما گاهی اوقات به‌روزرسانی‌ها ممکن است بنا به دلایلی مختلف، مشکلاتی را هم با خود به همراه داشته باشند و این دقیقا همان چیزی است که گریبان‌گیر شیائومی Mi A3 و کاربران آن شده.

شیائومی اخیرا به‌روزرسانی اندروید ۱۱ را برای گوشی Mi A3 خود منتشر کرد. محصولی که سال ۲۰۱۹ و با اندروید ۹ راهی بازار شد و خبر آپدیت آن به اندروید ۱۱ کاربران آن را بسیار خوشحال کرد. اما ظاهرا بعد از به‌روزرسانی به سیستم‌عامل جدید، یک سری مشکلات عجیب در گوشی بوجود می‌آید. تعدادی از کاربران گزارش داده‌اند که گوشی بعد از دریافت اندروید ۱۱ عملا بدون استفاده می‌شود؛ مشکلی که از آن با نام «bricking» یاد می‌شود.

خوشبختانه شیائومی بعد از اطلاع از این موضوع به سرعت به‌روزرسانی جدیدی را به همراه رفع مشکلات یاد شده برای Mi A3 عرضه کرد منتها پیشنهاد می‌شود باز هم منتظر بمانید. چرا که قبلا هم سابقه‌ی پدیدار شدن مشکل بعد از دریافت آپدیت اندروید در کارنامه‌ی گوشی‌های شیائومی وجود داشته. حتی بعد از اینکه شرکت بسته‌های حاوی رفع مشکل را برای آن‌ها عرضه کرد. بنابراین نمی‌توان مطمئن بود این اتفاق باز هم رخ نمی‌دهد.

به همین خاطر پیشنهاد می‌شود اگر اعلانی مبنی بر به‌روزرسانی اندروید ۱۱ دریافت کرده‌اید کمی منتظر بمانید. شاید مشکل خاصی برای گوشی پیش نیاید اما منطقی‌تر این است که بعد از اطمینان حاصل کردن از کیفیت و پایداری سیستم‌عامل جدید، گوشی را به آن به‌روزرسانی کنید.

