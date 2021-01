تا به این لحظه خبرهای متعددی در رابطه با قدرت بالای اگزینوس ۲۱۰۰ و حتی عملکرد بهتر آن به نسبت اسنپدراگون ۸۸۸ شنیده‌ایم. در همین راستا امروز هم خبری منتشر شد مبنی براینکه طول عمر باتری گلکسی S21 و مدل‌های دیگر آن که به اگزینوس ۲۱۰۰ مجهز می‌شوند از مدل‌های مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸ بیشتر است.

سامسونگ قرار است در تاریخ ۲۳ دی ماه از پردازنده‌ی پرچم‌دار خود یعنی اگزینوس ۲۱۰۰ رونمایی کند. پردازنده‌ای که به نظر می‌رسد رقیب اصلی و سرسختی هم برای اسنپدراگون ۸۸۸ خواهد بود که در اولین روز ماه دسامبر ۲۰۲۰ رونمایی شد.

در ابتدا بنچمارک‌های مختلفی از عملکرد این دو پردازنده در امور پردازشی منتشر شد که در بسیاری از آن‌ها شاهد برتری نماینده‌ی سامسونگ بودیم. در گزارش اخیر هم گفته شده طول عمر باتری مدل اگزینوس ۲۱۰۰ گلکسی S21 از مدل مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸ بیشتر است تا بدین ترتیب تنها نقطه برتری اسنپدراگون به نسبت اگزینوس جدید، قدرت گرافیکی آن باشد.

با توجه به جدیدترین گزارش منتشر شده در این رابطه، ظاهرا طول عمر باتری گلکسی S21 مجهز به پردازنده‌ی اگزینوس ۲۱۰۰ حدودا ۲۵ الی ۳۵ درصد بیشتر از سری گلکسی S20 مجهز به اگزینوس ۹۹۰ است. در طرف مقابل اسنپدراگون ۸۸۸ هم در این بخش ۱۵ درصد عملکرد بهتری به نسبت سری S20 مبتنی بر اسنپدراگون ۸۶۵ دارد.

از این گزارش می‌توان دو نکته مهم را دریافت کرد. نکته‌ی اول اینکه پرچم‌دارهای جدید سامسونگ به شکل محسوسی در نگه‌داری شارژ بهتر از نسل قبل خود عمل می‌کنند. و نکته‌ی دوم اینکه مدل‌های مجهز به اگزینوس ۲۱۰۰ از این سری نه تنها ضعیف‌تر از مدل‌های مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸ نیستند بلکه حتی بهتر از آن‌ها ظاهر شده‌اند تا بدین ترتیب مشخص شود سامسونگ آنقدرها هم به کوالکام وابسته‌ نیست چرا که ظاهرا در بدترین حالت، عملکرد دو پردازنده مشابه هم خواهد بود.

اگر بخواهیم به بخش پردازشی نگاهی داشته باشیم باید اگزینوس ۲۱۰۰ را با تنها گوشی مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸ مقایسه کنیم. یعنی شیائومی Mi 11 که اخیرا هم رونمایی شد اما پیش از آن شاهد انتشار بنچمارک این گوشی نیز بودیم. همانطور که می‌دانید، نماینده‌ی جدید غول چینی اولین پرچم‌داری است که به اسنپدراگون ۸۸۸ منتشر شده به همین خاطر بسیاری از کاربران منتظر بودند عملکرد واقعی اسنپدراگون جدید را شاهد باشند. اما خب دیدیم در مقایسه با بنچمارک‌ منتسب به اگزینوس ۲۱۰۰، اندکی ضعیف‌تر بود که این موضوع را می‌توان به فرکانس بالاتر هسته‌های اگزینوس نسبت داد.

جدیدترین نتیجه‌ی بنچمارک دو گوشی شیائومی Mi 11 و گلکسی S21 نشان می‌دهد نماینده‌ی سامسونگ در گیک‌بنچ و در بخش تک هسته‌ای موفق شد امتیاز ۱۰۸۹ و در بخش چند هسته‌ای امتیاز فوق‌العاده‌ی ۳۹۶۳ را کسب کند. در حالی که این امتیاز برای نماینده‌ی شیائومی به ترتیب ۱۱۳۱ و ۳۸۳۶ بود.

البته در گذشته هم برخی از بنمچمارک‌ها عملکرد بهتر اسنپدراگون را نشان می‌داند. برای مثال در همین بنچمارک، عملکرد اگزینوس ۲۱۰۰ و اسنپدراگون ۸۸۸ به ترتیب در بخش تک و چند هسته‌ای ۱۱۰۳ – ۳۷۸۵ و ۱۱۳۵ – ۳۷۹۰ بود. در واقع از هر سو به این مقایسه نگاه کنیم، عملکرد دو پردازنده و در نتیجه گوشی‌های مجهز به آن‌ها بسیار نزدیک به هم خواهد بود طوری که اصلا حس نمی‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد امسال، کاربران گوشی‌های سری گلکسی S21 در هر کجای دنیا که قرار داشته باشند از عملکرد سخت‌افزاری گوشی خود در تمامی زمینه‌ها راضی و خوشحال خواهند بود و مشاهده این اتفاق بعد از چند سال، بسیار خوشحال کننده است. در نهایت باید به این نکته هم اشاره کنیم که کهکشانی‌های جدید غول کره‌ای احتمالا در تاریخ ۲۵ دی ماه امسال رونمایی می‌شوند.

