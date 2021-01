همه چیز در سال ۲۰۲۰ تغییر کرد. با به وجود آمدن بحران کرونا، بیشتر جمعیت جهان به امید جلوگیری از گسترش ویروس، مجبور به خانه‌نشینی شدند. همین موضوع باعث شد که بیش از پیش به تماس‌های تصویری و شبکه‌های اجتماعی تکیه کنیم. خوشبختانه علی‌رغم تمام مشکلات پیش آمده، تکنولوژی موبایل به نوآوری ادامه داد. حالا با توجه به اتمام سال ۲۰۲۰، در ادامه انتظارات خود را از گوشی‌های هوشمند ۲۰۲۱ مطرح می‌کنیم.

گوشی‌های تاشو ارزان‌تر

گوشی‌های تاشو همچنان محصولات نوپایی محسوب می‌شوند. در سال ۲۰۲۰ گوشی‌هایی مانند گلکسی زد فلیپ، گلکسی زد فولد ۲ و موتورولا ریزر با بهره‌گیری از نمایشگرهای تاشو راهی بازار شدند. هرکدام از این گوشی‌ها نقاط قوت و ضعفی دارند ولی روی هم رفته گلکسی زد فولد ۲ حرف زیادی برای گفتن دارد.

با این حال یک موضوع مشترک در بین گوشی‌های تاشو، قیمت بسیار بالای آن‌ها است. گلکسی زد فلیپ و موتورولا ریزر بیش از ۱۴۰۰ دلار قیمت دارند و برای خرید زد فولد ۲ هم باید حدود ۲۰۰۰ دلار بپردازید. روشن است که گوشی‌های تاشو در سال ۲۰۲۰ مناسب عموم کاربران نبودند.

اما برای سال ۲۰۲۱ انتظار داریم که این گوشی‌های هوشمند انعطاف‌پذیر با قیمت پایین‌تری راهی بازار شوند. البته به خوبی می‌دانیم که ساخت چنین گوشی‌هایی بسیار هزینه‌بر است ولی احتمالا شرکت‌ها با برخی اقدامات می‌توانند قیمت آن‌ها را به محدوده‌ی ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار نزدیک کنند.

یکی از تحلیلگران در این رابطه می‌گوید: «در حالیکه اغلب رقبا مشغول ساخت اولین گوشی تاشو خود هستند، سامسونگ به زودی از نسل سوم گوشی‌های تاشو خود رونمایی می‌کند و می‌تواند کاهش قیمت آن‌ها را عملی کند. ارزان‌تر شدن این گوشی‌ها، بالاخره مشخص می‌کند که عموم کاربران تا چه حد به گوشی‌ها علاقه دارند.»

افزایش استقبال از ۵G

سامسونگ اولین شرکت بزرگی بود که پشتیبانی از فناوری ۵G را برای تمام گوشی‌های پرچم‌دار خود و بیشتر گوشی‌های میان‌رده به ارمغان آورد. در ادامه اپل، گوگل، نوکیا و دیگر شرکت‌ها هم از این روند پیروی کردند و تا پایان ۲۰۲۰، بخش بزرگی از گوشی‌های جدید از فناوری ۵G بهره‌مند شدند.

اما در سال ۲۰۲۱ تعداد بیشتری از گوشی‌های هوشمند از این مشخصه پشتیبانی خواهند کرد. این موضوع تا حد زیادی به تراشه‌های سری ۷۰۰ اسنپدراگون برمی‌گردد که با پشتیبانی از ۵G، این قابلیت را برای گوشی‌های میان‌رده امکان‌پذیر کردند. آیا در سال آینده گوشی‌های زیر ۴۰۰ دلار هم از این قابلیت پشتیبانی خواهند کرد؟ احتمالا این پیش‌بینی محقق خواهد شد.

در رابطه با اینترنت ۵G باید بگوییم که اگرچه امواج میلی‌متری سرعت بسیار بالایی را به ارمغان می‌آورند، اما دسترسی محدود به آن بدین معناست که اکثر کاربران باید از باندهای میانی ۵G استفاده کنند که سرعت پایین‌تری دارند. در سال ۲۰۲۱ شرکت‌های مختلف مناطق بیشتری را تحت پوشش شبکه‌های ۵G قرار می‌دهند و کاربران بیشتری از امکانات ۵G بهره‌مند می‌شوند.

نمایشگرهای سریع‌تر

یکی از روندهای بسیار جذاب حوزه‌ی موبایل در سال ۲۰۲۰، استفاده‌ی گسترده از نمایشگرهای سریع بود. همین روند باعث شد که شرکت‌های زیادی به جای نمایشگرهای ۶۰ هرتز همیشگی، از نمایشگرهای ۹۰، ۱۲۰ و حتی ۱۴۴ هرتز بهره ببرند. هرچقدر رفرش ریت بالاتر باشد، انواع محتوا به صورت روان‌تر به نمایش درمی‌آید که این موضوع به خصوص هنگام اسکرول کردن یا اجرای بازی‌ها بیشتر احساس می‌شود.

با توجه به شواهد موجود، در سال ۲۰۲۱ نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت بالا به یک استاندارد تبدیل خواهند شد. به عنوان مثال، یکی از گوشی‌های جدید ردمی از نمایشگر ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. همچنین تراشه‌های سری Dimensity 700 مدیاتک از نمایشگرهای ۹۰ هرتز پشتیبانی می‌کنند که این یعنی قابلیت مذکور راهی گوشی‌های ارزان‌تر خواهد شد. امیدواریم اپل هم از این روند پیروی کند و رفرش ریت نمایشگر گوشی‌های خود را افزایش دهد.

دوربین زیر نمایشگر

در سال ۲۰۲۰ گوشی Axon 20 5G ساخت ZTE به عنوان اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر راهی بازار شد. این فناوری جدید مبتنی بر لایه‌های شفاف در نمایشگر است تا یک دوربین سلفی قرار گرفته زیر آن بتواند عکس‌برداری کند. با بهره‌گیری از این فناوری، دیگر نیازی به استفاده از بریدگی، حفره یا دوربین پاپ‌آپ وجود ندارد و کاربران می‌توانند از نمایشگر یکپارچه و یک‌دست بهره ببرند.

شیائومی از جمله شرکت‌هایی است که قصد دارد به زودی از این فناوری بهره ببرد. با این حال، احتمالا شیائومی و ZTE در توسعه‌ی این فناوری تنها نیستند. اگرچه این فناوری هنوز بی‌نقص نیست، اما در هر صورت در سال ۲۰۲۱ تعدادی از گوشی‌های هوشمند همراه با این قابلیت راهی بازار خواهند شد.

تکثیر فیلمبرداری ۸K

مطابق معمول، به نظر می‌رسد برخی ویژگی‌هایی که در سال ۲۰۲۰ عمدتا مختص به پرچم‌داران بوده‌اند، در سال ۲۰۲۱ به گوشی‌های ارزان‌تر راه پیدا می‌کنند. این موضوع برای فیلم‌برداری ۸K هم صدق می‌کند.

در سال ۲۰۲۰، ابتدا گوشی‌هایی مانند شیائومی می ۱۰ پرو و سری گلکسی اس ۲۰ با قابلیت فیلمبرداری ۸K معرفی شدند و این مشخصه را در کانون توجه قرار دادند. این ویژگی بعداً به گوشی‌هایی مانند ال‌جی V60 و بسیاری از پرچم‌داران ۲۰۲۰ راه پیدا کرد. خبر خوب این است که در حال حاضر تعدادی از تراشه‌ها از این مشخصه پشتیبانی می‌کنند و این یعنی شمار بیشتری از گوشی‌ها از این قابلیت بهره‌مند خواهند شد. همچنین با کاهش قیمت تلویزیون‌های ۸K، کاربران بیشتری به این مشخصه توجه خواهند کرد.

افزایش جذابیت واقعیت افزوده

انتقاد از وضعیت فعلی فناوری واقعیت افزوده کار آسانی است. در حال حاضر، به نظر می‌رسد اپل و گوگل تنها شرکت‌هایی هستند که واقعا به این فناوری علاقه دارند. اپل همچنان ابزارهای ARKit را به‌روزرسانی می‌کند و گجت‌های خود را با سخت‌افزارهای مربوط به این فناوری ارائه می‌دهد.

اما به غیر از این دو شرکت، باید به سرمایه‌گذاری گسترده‌ی کوالکام بر روی این فناوری اشاره کنیم و در ضمن به خاطر داشته باشید که تقریبا تمام سیستم‌های واقعیت مجازی مستقل موجود در بازار از تراشه‌های این شرکت بهره می‌برند. همچنین فیسبوک با بهبود قابلیت‌های هدست Oculus Quest در تلاش است واقعیت مجازی را به عنوان یک فناوری مناسب برای بازی‌های مختلف همه‌گیر کند.

اما در نهایت، واقعیت افزوده پتانسیل بسیار وسیع‌تری را ارائه می‌کند. همانطور که احتمالا می‌دانید، اپل مشغول توسعه‌ی عینک‌های واقعیت افزوده است. اما با توجه به شناختی که از این شرکت داریم، اپل در زمینه‌ی ارائه‌ی فناوری‌های نوآورانه عجله نمی‌کند و بعد از عرضه‌ی محصولات مشابه دیگر شرکت‌ها و با درس گرفتن از مشکلات آن‌ها، محصول ساخت خود را راهی بازار خواهد کرد.

به نظر شما چه ویژگی‌هایی در بین گوشی‌های هوشمند ۲۰۲۱ همه‌گیر خواهد شد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

