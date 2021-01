براساس گزارش منتشر شده توسط Money UDN اپل در حال توسعه‌ی یک آیفون تاشو است و طرح نهایی این آیفون تاشو را به دو نسخه‌ی متفاوت محدود کرده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که شرکت تولیدکننده‌ی آیفون یعنی فاکسکان، در حال آزمایش این دو طراحی برای بررسی کنترل کیفیت مونتاژ است.

البته باید به این نکته اشاره کرد که فاکسکان نسخه‌ی نهایی این آیفون‌های تاشو را مورد آزمایش قرار نداده و فقط قسمت‌هایی مانند بدنه و نمایشگر این آیفون‌های تاشو را به منظور اندازه‌گیری میزان مقاوت آن‌ها مورد بررسی قرار داده است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که هر دوی این آیفون‌های تاشو با طراحی‌های متفاوت توانسته‌اند این آزمایش را با موفقیت پشت سر بگذارند.

یکی از طرح‌هایی که اپل برای آیفون تاشو در نظر گرفته است در واقع توسعه‌ی آیفون تاشو مشابه گوشی‌هایی مانند موتورولا Razr و سامسونگ گلکسی Z Flip است. همان‌گونه که می‌دانید این گوشی‌ها دارای نمایشگر کوچک خارجی هستند که در صورت بستن این گوشی‌ها می‌توان از آن استفاده کرد.

علاوه‌بر این نمایشگر کوچک خارجی، در این گوشی‌ها از یک نمایشگر بزرگ داخلی استفاده شده است که کاربران بعد از باز کردن این گوشی‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.

طرح دیگری که اپل در زمان توسعه‌ی آیفون تاشو آن را در نظر گرفته است طرحی مشابه باز و بسته شدن کتاب است که در گوشی مانند سامسونگ گلکسی Z Fold شاهد استفاده از آن هستیم. استفاده از این طراحی باعث خواهد شد که کاربران در زمان باز کردن آیفون تاشو بتوانند آن را به تبلتی مانند آیپد تبدیل کنند و از نمایشگر بزرگتر آن استفاده کنند. این گزارش مدعی شده است که اپل بعد از بررسی مزایا و معایب هر یک از این طرح‌ها قصد دارد از یکی از آن‌ها برای تولید آیفون تاشو استفاده کند.

آیفون تاشو احتمالا با نمایشگر خود ترمیم راهی بازار می‌شود

این گزارش‌های تازه منتشر شده هماهنگ با خبر‌هایی هستند که پیش‌تر منتشر شده بود و نشان می‌داد که اپل نمونه‌های اولیه از آیفون‌های تاشو را به فاکسکان فرستاده است. این احتمال وجود دارد که اپل قصد داشته باشد از آیفون تاشو در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) رونمایی کند.

البته اطلاعات دیگری هم درباره‌ی آیفون تاشو منتشر شده است. به عنوان نمونه اپل به‌تازگی پتنتی را راجع به این گوشی ثبت کرده است. در این پتنت دارای عنوان «دستگاه الکترونیکی تاشو با لولا‌های دارای چرخدنده» به این موضوع اشاره شده است که این دستگاه دارای لولا‌های دارای چرخدنده‌ای است که باعث می‌شود بتوان آن را هم به سمت داخل و هم به سمت بیرون باز و بسته کرد.

چرا اپل تاکنون از آیفون تاشو رونمایی نکرده است؟

در این پتنت همچنین آمده است که زمانی که کاربران قصد داشته باشند از این دستگاه در اندازه‌ی کوچک آن استفاده کنند، می‌توانند که قسمت‌های تاشو‌ی این گوشی را به سمت یکدیگر حرکت دهند. کاربران همچنین می‌توانند برای بستن این آیفون و استفاده از آن در اندازه‌ی کوچکتر آن را به سمت داخل یا بیرون جمع کنند.

اگر اپل آیفون تاشو را همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۲ رونمایی کند، با توجه به زمان رونمایی و خبر‌های مبنی بر عرضه‌ی آیفون با پردازنده‌ی ۳ نانومتری در آن سال، می‌توانیم بگوییم که این گوشی تاشو هم جز اولین آیفون‌هایی خواهد بود که در آن از پردازنده‌ی ۳ نانومتری استفاده شده است.

همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید به‌تازگی گزارش‌های منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند اپل سفارش‌هایی را برای خرید تراشه‌های تولید شده با فناوری ۳ نانومتری به TSMC داده است. پیش‌بینی می‌شود که این شرکت تایوانی تولید کننده‌ی تراشه، در سال ۲۰۲۲ از این فناوری برای تولید انبوه تراشه‌ استفاده خواهد کرد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهند که اپل قصد دارد از تراشه‌های دارای این فناوری در هر دو سری پردازنده‌ی خودش یعنی سری A استفاده شده در آیفون و آیپد، و سری M برای جایگزینی آن‌ها با پردازنده‌های اینتل در مک‌ها، استفاده کند. همچنین گزارش‌های وجود دارند که ادعا می‌کنند اپل همچنین قصد دارد از پردازنده‌های سری M در برخی مدل‌های آیپد مانند آیپد پرو هم استفاده کند.

تاثیر گوشی‌های تاشو روی آینده‌ی تبلت‌‌ها چگونه خواهد بود؟

منبع: PhoneArena

