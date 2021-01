شیائومی مدتی قبل از گوشی می ۱۱ رونمایی کرد و طبق گزارش‌های منتشر شده، مورد استقبال گسترده‌ی کاربران چینی قرار گرفته است. در همین رابطه، برخی گزارش‌ها از معرفی شیائومی می ۱۱ پرو در بهمن ماه خبر می‌دهند.

با توجه به اینکه سال گذشته هم شیائومی از گوشی‌های می ۱۰ و می ۱۰ پرو رونمایی کرده، معرفی مدل پرو می ۱۱ قابل انتظار بود. حالا به لطف انتشار یک تصویر رندر از می ۱۱ پرو می‌توانیم به طراحی پنل پشتی آن و مشخصات احتمالی دوربین‌های این گوشی بپردازیم.

می ۱۱ پرو از دوربین چهارگانه بهره می‌برد که یکی از آن‌ها دوربین پریسکوپی محسوب می‌شود.

اولین چیزی که در پنل پشتی این گوشی توجه را جلب می‌کند، ماژول دوربین کاملا متفاوت نسبت به می ۱۱ است. شیائومی می ۱۱ پرو از دوربین چهارگانه بهره می‌برد که یکی از آن‌ها دوربین پریسکوپی محسوب می‌شود. در کنار این دوربین، عبارت ۱۲۰x دیده می‌شود که به حداکثر مقدار زوم دیجیتالی اشاره دارد.

طبق نوشته‌های قرار گرفته بر روی ماژول دوربین، دوربین پریسکوپی از فاصله کانونی معادل با ۱۲۰ میلی‌متر بهره می‌برد و همچنین باید به وجود دوربین اولترا واید هم اشاره کنیم. دوربین اصلی هم به احتمال زیاد مبتنی بر همان سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی به کار رفته در بدنه‌ی می ۱۱ است و به نظر می‌رسد دوربین چهارم یک دوربین تله‌فوتو با زوم اپتیکال ۲ یا ۳ برابری است.

هنوز تصویری از پنل جلویی می ۱۱ پرو منتشر نشده ولی احتمالا مانند می ۱۱ از نمایشگر ۶.۸۱ اینچی با رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. اسنپدراگون ۸۸۸ هم به‌عنوان قلب تپنده‌ی این گوشی انجام وظیفه می‌کند.

