به نظر می‌رسد که زمان رونمایی از وسیله‌ای برای مطلع شدن از محل وسایل مختلف در زمان گم شدن آن‌ها توسط سامسونگ نزدیک است. در ماه گذشته شایعه‌های مختلفی در رابطه با وسیله‌ای به نام گلکسی «اسمارت‌تگ» (SmartTag) منتشر شدند. همچنین حدس و گمان‌هایی مطرح شدند که ادعا می‌کردند سامسونگ قصد دارد از این وسیله در ماه ژانویه (دی) در کنار گوشی گلکسی S21 رونمایی کند.

با توجه به اطلاعات منتشر شده می‌توان گفت که گلکسی اسمارت‌تگ با استفاده از فناوری بلوتوث به دستگاه‌های که در نزدیکش قرار دارند متصل خواهد شد و با استفاده از این کار محل قرارگیری‌اش را به کاربر نمایش می‌دهد. در نتیجه کاربران می‌توانند با مطلع شدن از محل این وسیله لوازم گم شده‌ای را که به آن متصل است پیدا کنند.

اطلاعات منتشر شده در رابطه با گلکسی اسمارت‌تگ سامسونگ نشان می‌دهند که این وسیله دارای باتری دکمه‌ای قابل تعویضی است که کاربران می‌توانند بعد از تمام شدن باتری این دستگاه از باتری جدیدی در آن استفاده کنند.

گلکسی اسمارت‌تگ تولید شده توسط سامسونگ دارای قابلیت‌هایی مشابه وسیله‌ای به نام Tile است که دارای کاربرد مشابهی است. همچنین از لحاظ طراحی ظاهری هم شباهت‌هایی میان این دو دستگاه موجود دارد. تصاویر منتشر شده از این وسیله نشان می‌دهند که گلکسی اسمارت‌تگ دارای شکل مربعی مانند با گوشه‌های گرد است.

این وسیله همچنین دارای سوراخی در گوشه‌ی خود است تا کاربران با استفاده از آن بتوانند اسمارت‌تگ را به وسایلی مانند جاکلیدی یا با استفاده از بند به وسایل مختلفی متصل متصل کنند.

تصاویری که از اسمارت‌تگ سامسونگ توسط یک شرکت رگولاتوری تایوانی منتشر شده است مشابه طرح گرافیکی هستند که سامسونگ برای این وسیله در اپ SmartThings استفاده کرده است. تاکنون تمامی اطلاعاتی که از این وسیله منتشر شده است نشان می‌دهد که این وسیله هم مشابه دیگر وسیله‌های ردیابی است و هنوز نمی‌توان به قطعیت گفت که سامسونگ در گلکسی اسمارت‌تگ از قابلیت خاصی استفاده کرده است یا نه.

طول عمر باتری مدل اگزینوس گلکسی S21 از مدل مجهز به اسنپدراگون بیشتر است

این شرکت کره‌ای در سال ۲۰۱۸ از وسیله‌ای برای ردیابی وسایل مختلف رونمایی کرده بود که با استفاده از شبکه‌ی ارتباطی تلفن همراه محل خود را به کاربر نشان می‌داد. این شرکت همچنین در ماه اکتبر (مهر) از اپی رونمایی کرد که به کاربران دارای محصولات گلکسی اجازه می‌داد از محل این محصولات با استفاده از فناوری ارتباطی بلوتوث مطلع شوند. رونمایی از این اپ در آن زمان و منتشر شدن این خبر‌های جدید نشان می‌دهد که سامسونگ با رونمایی از این اپ قصد داشته تا زمینه را برای رونمایی از اسمارت‌تگ آماده کند.

با توجه به خبر‌های منتشر شده مبنی بر عرضه‌ی وسیله‌ای برای ردیابی وسایل مختلف توسط سامسونگ و اپل، شرکت تولید کننده‌ی Tile امسال با رقیب‌های قدرتمندی رو‌به‌رو خواهد شد که به طور حتم خبر خوبی برای این شرکت نیست.

سامسونگ با گلکسی اسمارت تگز به جنگ ایرتگز اپل می‌رود

منبع: The Verge

The post سامسونگ به‌زودی از اسمارت‌تگ برای ردیابی وسایل مختلف رونمایی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala