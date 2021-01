موتورولا در سال ۲۰۲۰ از گوشی‌های متنوعی رونمایی کرد. این شرکت بعد از مدت‌ها انتظار گوشی‌های پرچم‌دار اج و اج پلاس را معرفی کرد و همچنین مدل ۵G گوشی تاشو این شرکت هم در قفسه‌ی فروشگاه‌ها قرار گرفت. اما خوشبختانه، این شرکت تمرکز خود را برای گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده از دست نداد. در ادامه به گوشی‌های برنده و بازنده‌ی موتورولا در سال ۲۰۲۰ نگاهی می‌اندازیم.

برندگان: موتو جی و موتو جی پلاس

این دو گوشی با وجود اینکه عضو یک خانواده هستند، اما تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. به‌عنوان مثال، مدل پلاس از نمایشگر بلندتر با نسبت تصویر ۲۱:۹ و رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برد. همچنین باید به تفاوت در زمینه‌ی تراشه و البته وجود دوربین سلفی دوگانه در نمایشگر مدل پلاس هم اشاره کنیم.

روی هم رفته این دو گوشی نمونه‌های خوبی از میان‌رده‌های جذاب محسوب می‌شوند و هر دو از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند. موتورولا ابتدا موتو جی پلاس را راهی بازار کرد و ماه‌ها بعد، موتو جی به دست کاربران رسید. برخلاف مدل پلاس که از اسنپ‌دراگون ۷۶۵G بهره می‌برد، موتو جی مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۷۵۰G است. موتورولا توانسته با صرفه‌جویی در برخی هزینه‌ها، قیمت این گوشی را به حدود ۳۰۰ یورو برساند.

هر دو گوشی مورد استقبال کاربران زیادی قرار گرفته‌اند ولی در هر صورت مدل پلاس به لطف نمایشگر ۹۰ هرتز و دوربین اصلی بهتر، انتخاب جذاب‌تری محسوب می‌شود.

برندگان: موتو G8 پاور و G9 پاور

گوشی‌های سری «پاور» موتورولا از جمله گوشی‌های پرطرفدار به حساب می‌آیند که مهم‌ترین نقطه‌ی قوت آن‌ها، عمر بالای باتری است. موتو G8 پاور از دوربین ۸ مگاپیکسلی با زوم ۲ برابری، دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و ماکرو ۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد. همچنین نباید شارژ ۱۸ واتی و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را از قلم بیندازیم.

این شرکت به تازگی موتو G9 پاور را راهی بازار کرده که به جای اسنپ‌دراگون ۶۶۵ موجود در G8 پاور از اسنپ‌دراگون ۶۶۲ بهره می‌برد. این تراشه با وجود بهره‌گیری از پردازنده و پردازنده گرافیکی یکسان، از نظر پردازشگر تصویر حرف کمتری برای گفتن دارد و به همین خاطر G9 پاور برخلاف G8 پاور از فیلم‌برداری ۴K پشتیبانی نمی‌کند. همچنین موتو G9 پاور از باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

موتو G9 پاور در ضمن فاقد دوربین اولترا واید و دوربین تله‌فوتو است که البته به لطف داشتن دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، جای خالی دوربین تله‌فوتو چندان احساس نمی‌شود. روی هم رفته انتخاب بین این دو گوشی کار بسیار سختی محسوب می‌شود و در نهایت کاربران با توجه به اولویت‌های خود باید دست به انتخاب بزنند.

بازندگان: موتو جی فست، موتو جی استایلوس و موتو جی پرو

در سال ۲۰۲۰ دیگر گوشی‌های سری جی حرف چندانی برای گفتن نداشتند. به عنوان مثال موتو جی فست اساساً نسخه‌ی ضعیف‌شده‌ی موتو G8 پاور محسوب می‌شود. اگرچه این گوشی مانند موتو G8 پاور از نمایشگر ۶٫۴ اینچی بهره می‌برد، ولی رزولوشن آن به HD+ کاهش یافته که این یعنی وضوح کمتری را ارائه می‌کند. از طرف دیگر می‌توانیم به حذف دوربین تله‌فوتو و کاهش کیفیت دوربین سلفی اشاره کنیم.

در ضمن این گوشی از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و سرعت شارژ آن هم به ۱۰ وات کاهش پیدا کرده است. البته قلب تپنده‌ی آن مانند G8 پاور، اسنپ‌دراگون ۶۶۵ است. روی هم رفته این گوشی مورد استقبال قرار نگرفته و نتوانسته توجه زیادی را جلب کند.

موتو جی استایلوس و جی پرو هم تقریبا گوشی یکسانی هستند و فقط مدل پرو از شارژ ۱۵ واتی و دو سیم‌کارت بهره می‌برد. البته هر دو آن‌ها به لطف داشتن دوربین بهتر نسبت به جی فست، جذابیت بیشتری دارند و در ضمن هر دو گوشی مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۶۶۵ هستند. روی هم رفته این سه گوشی را می‌توان از جمله محصولات بازنده‌ی موتورولا در سال ۲۰۲۰ به حساب آورد.

برنده: موتو E7

موتو E7 یک گوشی پایین‌رده‌ی ایدئال محسوب می‌شود. این گوشی از تراشه هلیو G52 و ۲ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد که با توجه به قیمت موتو E7، عملکرد مناسبی را به ارمغان می‌آورند. همچنین با وجود اینکه موتو E7 قیمت ارزانی دارد، اما از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

بازنده: موتورولا ریزر ۵G

ورود موتورولا به حوزه‌ی گوشی‌های تاشو در ابتدا با سروصدای زیادی همراه بود. اما در این میان اگرچه سامسونگ شمار قابل توجهی از گوشی‌های تاشو خود را به فروش رسانده، اما موتورولا نتوانسته در این زمینه موفقیت چندانی را به دست آورد. موتورولا در سال ۲۰۲۰ از مدل ۵G گوشی ریزر رونمایی کرد که تفاوت چندانی با مدل اصلی ندارد ولی مثلا می‌توانیم به بهره‌گیری از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی اشاره کنیم که بسیار بهتر از دوربین مدل اصلی به حساب می‌آید.

اما در نهایت همان مشکلات مربوط به دوام بدنه و نمایشگر، در این گوشی هم وجود دارند. باتری ۲۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن هم برای یک گوشی تاشو عمر چندان بالایی را ارائه نمی‌کند و در ضمن باید بگوییم کاربران با پرداخت ۱۵۰۰ یورو تراشه میان‌رده اسنپ‌دراگون ۷۶۵G نصیبشان می‌شود. اگرچه این گوشی از طراحی نوستالژیک بهره می‌برد، ولی به غیر از این موضوع حرف چندانی برای گفتن ندارد.

برنده و بازنده: موتورولا اج پلاس

دو گوشی سری اج ۲۰۲۰ نسبت به پرچم‌داران دیگر شرکت‌ها به چشم نمی‌آیند. اما روی هم رفته نمی‌توان ویژگی‌های قابل توجه موتورولا اج پلاس را کتمان کرد. این گوشی از نمایشگر اولد ۹۰ هرتز، تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵، ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی UFS 3.0 بهره می‌برد. همچنین نباید باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و دوربین سه‌گانه‌ی این گوشی را از قلم بیندازیم.

با وجود اینکه گوشی موردنظر قرار است به‌عنوان یک پرچم‌دار انجام وظیفه کند، اما دوربین آن در محیط‌های کم‌نور عملکرد چندانی خوبی ندارد. در ضمن این گوشی ضد آب نیست و در زمینه‌ی فیلم‌برداری هم قابلیت‌های محدودی دارد. در نهایت باید بگوییم که تقریبا تمام پرچم‌داران اندرویدی ۲۰۲۰ از سرعت شارژ بالایی بهره می‌برند ولی این گوشی مبتنی بر شارژ ۱۵ وات است که سرعت پایینی محسوب می‌شود.

