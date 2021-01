فروش بیش از ۳۵۰/۰۰۰ نسخه گوشی شیائومی Mi 11 تنها در ۵ دقیقه!

شیائومی Mi 11 که پرچم‌دار جدید شرکت چینی نیز به حساب می‌آید توانست در مدت زمان تنها ۵ دقیقه به فروش بیش از ۳۵۰/۰۰۰ نسخه دست پیدا کند.

شیائومی اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ از پرچم‌دار جدید خود با نام شیائومی Mi 11 رونمایی کرد. محصولی که از قابلیت‌های فراوان، سخت‌افزار قدرتمند و قیمت مناسبی بهره می‌برد و همین موضوع هم باعث شده محبوبیت این محصول آنقدری بین کاربران بالا رود که تنها در مدت زمان ۵ دقیقه، به فروش بیش از ۳۵۰/۰۰۰ نسخه دست پیدا کند.

شیائومی Mi 11 اولین پرچم‌دار شیائومی و البته دنیا است که به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز شده. روز گذشته شرکت چینی اولین دوره‌ی فروش این گوشی را در کشور خود آغاز کرد و در نتیجه به رکورد بسیار خوبی هم دست یافت. شیائومی توانست در مدت زمان ۵ دقیقه، چیزی حدود ۳۵۰/۰۰۰ نسخه از گوشی جدید خود را به فروش برساند که در مجموع ارزش آن‌ها به ۱.۵ میلیارد یوآن، معادل ۲۳۰ میلیون دلار رسید.

ظاهرا نسبت قیمت و مشخصات فنی شیائومی Mi 11 آنقدری مناسب بوده که باعث شده کاربران تمایل زیادی به خرید آن پیدا کنند. امیدواریم همین موضوع بتواند باعث شود شیائومی این گوشی را به دیگر بازارها نیز عرضه کنند تا کاربران بیشتری به آن دسترسی داشته باشند.

شیائومی Mi 11 از نمایشگر ۶.۸۱ اینچی با وضوح ۱۴۴۰P و رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز از نوع امولد بهره می‌برد که توانست از وب‌سایت DisplayMate نمره‌ی +A را کسب کند. برای عکاسی و فیلم‌برداری این گوشی نیز در مجموع چهار دوربین در نظر گرفته شده که شامل سه دوربین روی پنل پشتی (اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، فوق عریض ۱۳ مگاپیکسلی و ماکرو ۵ مگاپیکسلی) و یک دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی روی نمایشگر می‌شوند.

در بخش سخت‌افزار هم اسنپدراگون ۸۸۸ را به عنوان قلب تپنده‌ی این محصول شاهد هستیم که در کنار آن دو نسخه‌ با حافظه‌ی رم ۸/۱۲ گیگابایت و حافظه‌ی داخلی ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت قرار گرفته تا بدین ترتیب کاربران با بالاترین سرعت ممکن بتوانند به انجام کارهای خود بپردازند. در نهایت می‌رسیم به منبع تغذیه‌ی این محصول که یک باتری ۴۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است و با شارژر ۵۵ واتی هم شارژ می‌شود.

شیائومی Mi 11 حدودا ۷۷۰ دلار قیمت‌گذاری شده اما فعلا این محصول فقط در کشور چین به فروش می‌رسد و مشخص نیست آیا اصلا شاهد عرضه‌ی آن به بازار جهانی خواهیم بود یا خیر.

